Как марийские активы разоряют нефтебаронов и подводят лендлордов к финансовой пропасти

При новом главе Марий Эл регион недосчитался налогов на 10 млрд рублей, потерял владельца крупнейшего НПЗ и внезапно «покраснел» на выборах

«Реальное время» уже описывало бизнес-ландшафт Марий Эл буквально через несколько недель после отставки губернатора Леонида Маркелова (арестован по подозрению в получении взятки в 235 млн рублей) и анализировало первые плоды года «безвременья», когда пришел новый глава, «варяг», экс-председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев. Как выяснила аналитическая служба нашего издания, составив топ-100 крупнейших марийских компаний, первый полноценный «евстифеевский год» оказался для региона очень непростым. Марий Эл потеряла налогов на 10 млрд рублей. Владельца крупнейшего нефтеактива с убытками на миллиарды рублей глава Сбербанка Герман Греф отправил под стражу. А экс-министр сельского хозяйства РФ Ткачев из-за покупки главной марийской агроимперии оказался с огромными долгами перед финансовой пропастью.

Объем совокупной выручки 100 марийских компаний впервые перевалил за 200 млрд

В последний полный год правления Маркелова совокупная выручка сотни крупнейших предприятий упала на 12%, составив по итогам 2016 года 167,35 млрд рублей, по итогам же смены глав региона, в 2017-м, выручка вновь выросла, но всего до 192,7 млрд рублей.

По 2018 году уже можно судить об успехах или неудачах новой марийской команды властей. В топ-100 крупнейших компаний региона попали семь организаций, впервые начавших свою деятельность, и еще ряд предприятий выпали из рейтинга. В результате оборот впервые перевалил за отметку в 200 млрд рублей, составив 230 млрд рублей. Почти столько же, сколько у соседа республики — Кировской области (231,4 млрд рублей). Это примерно в 10 раз меньше, чем оборот 100 крупнейших компаний Татарстана. Что отчасти объясняется и отсутствием в Марий Эл полезных ископаемых, в частности, нефти.

Почти половина совокупного оборота — или 108,5 млрд рублей, приходится на 10 крупнейших компаний республики. О слабости экономики регионов всегда говорит факт попадания в десятку крупнейших предприятий — компаний-перекупщиков, брокеров, оптовых торговцев, которые, собственно, не производят какой-либо добавочный продукт. В очередной раз в топ-10 Марий Эл попал и табачный продавец ООО «Альянс» Дмитрия Морозова и Ксении Волковой с оборотом в 5,2 млрд рублей: чистая прибыль с 2013 года выросла в 35 раз, составив в 2018 году 70,2 млн рублей.

Топ-100 компаний Марий Эл за 2018 год

№ Наименование Совладельцы Вид деятельности Выручка за 2018 г., тыс. руб. Выручка за 2017 г., тыс. руб. Изменение 1 МАРИЙСКИЙ НПЗ, ООО УК МАРИЙСКИЙ НПЗ, ООО 100% Производство нефтепродуктов 35.577.506 29.348.760 21% 2 ПТИЦЕФАБРИКА АКАШЕВСКАЯ, ООО МФИ, ООО 100%

РСХБ-ФИНАНС, ООО 5.6 руб. Разведение сельскохозяйственной птицы 16.176.477 13.187.817 23% 3 ЗВЕНИГОВСКИЙ, ООО МЯСОКОМБИНАТ Казанков Иван Иванович 99.01%

Казанков Сергей Иванович 0.99% Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса 9.876.317 8.626.175 14% 4 МЦБК, АО ВНИИБ, ООО 29.99%

Сташкевич Александр Михайлович 10.35%

Фещенко Алексей Васильевич 5.38%

Старостин Александр Викторович 5.30%

Насырова Суфия Салиховна 4.48%

Краснов Валерий Владимирович 4.18%

Вержаков Владимир Леонидович 3.48%

Гуменюк Сергей Викторович 3.23% Производство бумаги 9.550.192 7.967.178 20% 5 БЕЛАЯ ПТИЦА, ООО КОМПАНИЯ МФИ, ООО 99.99%

АГРОАКТИВ, ООО 0.010% Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты 8.724.587 10.041.969 -13% 6 ТНС ЭНЕРГО МАРИЙ ЭЛ, ПАО ТНС ЭНЕРГО, ПАО ГК 79.26%

ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ, ПАО 8.35%

ТНС ЭНЕРГО НН, ПАО 4.02% Торговля электроэнергией 7.781.579 7.575.558 3% 7 ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ЗАО Цинпаев Магомедгаджи Абдуллаевич 81.32% Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса 5.644.365 5.364.740 5% 8 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЙОШКАР-ОЛА, ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ООО 65%

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД, ООО 25%

ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК, ООО 10% Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям 5.346.443 5.029.083 6% 9 АЛЬЯНС, ООО Волкова Ксения Кирилловна 50%

Морозов Дмитрий Михайлович 50% Торговля оптовая табачными изделиями 5.234.758 5.213.279 0% 10 ЗВЕНИГОВСКИЙ, СПК ЗВЕНИГОВСКИЙ, ООО МЯСОКОМБИНАТ 100% Разведение свиней 4.540.901 4.391.794 3% 11 КРАСНОГОРСКИЙ КАФ, АО Шагеев Рафаил Киямутдинович 69.17%

Филимонов Сергей Александрович 19.62%

Шагеева Рамзия Шайхиевна 4.01% Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов 4.362.880 4.156.021 5% 12 КОНТАКТ, АО Коробейников Андрей Витальевич 55.01%

Коробейникова Светлана Владимировна 30.50% Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов 3.563.390 3.617.586 -1% 13 ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ, АО

Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов 3.485.751 3.115.198 12% 14 ФЕРРОНИ, ООО Кузнецов Евгений Александрович 100% Производство металлических дверей и окон 3.470.303 1.256.248 176% 15 СМИРНОВЪ, ООО Смирнов Михаил Владимирович 100% Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения 3.098.387 2.395.091 29% 16 ВЕРТИКАЛЬ, ООО ВЕРТИКАЛЬ, ООО 50%

Иванов Глеб Васильевич 50% Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах 2.826.060 238.864 1083% 17 НПОТЭЛ, АО ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК ХОЛДИНГ АГ 7% Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры 2.716.377 2.638.869 3% 18 ПОТЕНЦИАЛ, ООО ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК ИНДУСТРИ АО 80%

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРОЩЕННОГО ТИПА "ШЭ 2006 А" 20% Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры 2.581.232 2.311.147 12% 19 ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ТЭЦ-1, МУП Г. ЙОШКАР-ОЛЫ, КУМИ 100% Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными 2.567.685 2.487.556 3% 20 СТАТУС, ООО Пешко Илья Анатольевич 50%

СТАТУС, ООО 50% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 2.548.982 561.383 354% 21 ДИАМАНТ, ООО Асютин Максим Александрович 50%

Мусорин Денис Юрьевич 50% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 2.343.718 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! 22 СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КРИСТАЛЛ, ООО Абдуллин Энвер Ирекович 100% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 1.966.632 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! 23 АРИАДА, ЗАО КВАРТ, АО 100% Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов 1.882.837 1.773.052 6% 24 ГАЛАНТ, ООО Захарченко Артем Андреевич 100% Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах 1.849.344 385.924 379% 25 ЗПП, АО РОСЭЛЕКТРОНИКА, АО 100% Производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов, не включенных в другие группировки 1.828.582 2.033.465 -10% 26 ШОЙБУЛАКСКИЙ, АО ПЗ Цинпаев Магомедгаджи Абдуллаевич 89.33% Разведение свиней 1.815.902 1.565.118 16% 27 ПОЛАИР-ИМПЕКС, ООО РОСХОЛОД-ИНВЕСТ, ООО 100% Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием 1.806.983 1.536.706 18% 28 СТАНДАРТ, ООО Подоров Александр Владимирович 100% Производство прочих строительно-монтажных работ 1.800.442 510.529 253% 29 МАРИКОММУНЭНЕРГО, ООО ЭНЕРГИЯ, АО 90%

МАРИКОММУНЭНЕРГО, ООО 10% Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными 1.724.193 1.625.375 6% 30 УРОЖАЙ, ООО ТПК Комаров Евгений Сергеевич 100% Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая 1.722.703 164.550 947% 31 ПРОДОПТТОРГ, ООО Кузьмина Надежда Викторовна 100% Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты 1.650.812 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! 32 РОСХОЛОД, ООО РОСХОЛОД-ИНВЕСТ, ООО 100% Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения 1.628.115 1.436.784 13% 33 ЗАВОД КОПИР, АО КАНФИНАНС, ЗАО 19.95%

РИВЕРПАРК, ЗАО 18.22%

ИНГРУПП, ЗАО 18.22%

СИРИУС, АО 17.99%

СТАР, АО 10.30%

Полежаев Юрий Михайлович 0.75% Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры 1.603.607 1.446.213 11% 34 МАРИЙСКОЕ, ЗАО Пушкарев Николай Анатольевич 6.07%

Савчук Александр Васильевич 0.0000060%

Мажидов Мажид Тажудинович 0%

Анучин Александр Васильевич 0%

Пушкарев Александр Анатольевич 0% Разведение сельскохозяйственной птицы 1.559.548 1.559.202 0% 35 ХЛЕБОПРОДУКТ, АО ЗК

Торговля оптовая зерном 1.546.107 1.332.590 16% 36 СЕРНУРСКИЙ СЫРЗАВОД, ЗАО Кожанов Владимир Тарасович 92.57% Производство сыра и сырных продуктов 1.534.251 1.239.596 24% 37 ДЦ СМИРНОВЪ-1, ООО Смирнов Михаил Владимирович 100% Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения 1.526.758 1.525.176 0% 38 ДЦ СМИРНОВЪ, ООО Смирнов Михаил Владимирович 100% Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения 1.523.073 1.162.768 31% 39 СОКОЛ, ООО Иванов Глеб Васильевич 50%

СОКОЛ, ООО 50% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 1.519.910 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! 40 ДИНАСЕТ, ООО ДИНАСЕТ, ООО 50%

Молчан Владислав Сергеевич 50% Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 1.509.575 433.498 248% 41 ОСНОВАНИЕ, ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ Роженцов Алексей Валерьевич 100% Производство прочих строительно-монтажных работ 1.485.318 532.224 179% 42 МАРИЙ ЭЛ ДОРСТРОЙ, АО МИНГОСИМУЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 100% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 1.480.878 1.575.368 -6% 43 ОЙЛТЭКНОЛОДЖИ, ООО ОЙЛТЭКНОЛОДЖИ, ООО 90.91%

КАРРИ ИНН 9.09% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 1.471.694 762.148 93% 44 ЛИРА, ООО Радкова Наталья Валерьевна 100% Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты 1.437.880 337.526 326% 45 СИГМА, ООО Ермолин Андрей Анатольевич 100% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 1.418.763 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! 46 ТПК ТЕХПРОМСНАБ, ООО Федосимов Владислав Александрович 33.33%

Дроздов Алексей Иванович 33.33%

Иванов Андрей Юрьевич 33.33% Торговля оптовая неспециализированная 1.376.948 1.169.710 18% 47 КОМИС, ООО Ивченко Андрей Александрович 100% Производство прочих строительно-монтажных работ 1.376.626 1.200.715 15% 48 МАЛАХИТ, ООО КОМПАНИЯ Александров Денис Олегович 100% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 1.318.415 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! 49 ТД РОСХОЛОД, ООО РОСХОЛОД-ИНВЕСТ, ООО 100% Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения 1.256.330 799.318 57% 50 БРОКСТАЛЬ, ООО Давлетшин Рашид Хабибрахманович 100% Обработка отходов и лома черных металлов 1.235.782 969.494 27% 51 ТЕРА, ООО Павловский Арсений Валерьевич 100% Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами 1.235.569 275.726 348% 52 МАРИЙСКАВТОДОР, АО СБТ, ООО 100% Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей 1.165.192 953.683 22% 53 АСТИЯ, ООО Сморкалова Наталья Александровна 100% Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами 1.147.588 775.476 48% 54 ТЕНДО, ООО Гарев Евгений Владимирович 100% Деятельность рекламных агентств 1.131.942 371.591 205% 55 ТРАНСТЕХСЕРВИС-36, ООО Зубарев Вячеслав Викторович 100% Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 1.106.781 812.262 36% 56 НПФ ГЕНИКС, ООО Никитин Геннадий Степанович 40%

Никитин Роман Геннадьевич 30%

Никитина Валентина Иннокентьевна 30% Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств 1.094.692 1.000.392 9% 57 ТД РОСХОЛОД-ЦЕНТР, ООО РОСХОЛОД-ИНВЕСТ, ООО 100% Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения 1.065.159 974.797 9% 58 САМАРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ООО Сорокин Олег Петрович 100% Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса 1.048.164 843.642 24% 59 ФИРМА СУВЕНИР, ООО Заитов Шамиль Мирзиевич 50%

Заитова Фарида Камильевна 50% Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения 1.043.975 1.185.959 -12% 60 ТИАРА, ООО Мартынов Евгений Викторович 58.50%

Фатыхов Хатиф Такиевич 31.50%

Коробкова Людмила Валентиновна 10% Производство замков и петель 1.042.353 1.062.953 -2% 61 ХРОМАТЭК, ЗАО СКБ

Производство приборов для контроля прочих физических величин 1.024.039 907.397 13% 62 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА, ООО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, АО 100%

Сидоркин Леонид Аркадьевич 3,228.42 руб. Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям 1.014.757 1.016.731 0% 63 АРГУС-ВОЛГА, ООО Бушуева Инна Владимировна 100% Производство металлических дверей и окон 1.009.643 865.498 17% 64 КОМПАНИЯ ПОЛЮС, ОАО TOLOYSE INDUSTRIES LIMITED Nicosia, Cyprus, Certificate of incorporation № 290239 99.62%

Трапезников Юрий Геннадьевич 0.15% Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов 1.008.125 765.072 32% 65 ЮНИОН ПОЛИС, ООО Куклин Андрей Роландович 50%

Никитин Алексей Михайлович 50% Обработка отходов и лома цветных металлов 996.348 1.262.347 -21% 66 МКМ, ООО РКТ, ООО 100% Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары 979.371 789.212 24% 67 ПОРТАЛ, ЗАО Мартынов Евгений Викторович 5%

Фатыхов Хатиф Такиевич 5% Производство металлических дверей и окон 879.544 857.862 3% 68 ШЕЛАНГЕРСКИЙ ХИМЗАВОД САЙВЕР, АО Владимирова Татьяна Фингизовна 29.90%

Хамзина Валентина Ивановна 24.64%

Ильина Валентина Леонидовна 9.50%

Хамзина Ольга Фингизовна 9.32%

Зарипов Наиль Хакимзянович 2.63% Производство красок и лаков на основе полимеров 870.623 847.519 3% 69 МАРБИОФАРМ, ОАО МФПДК БИОТЭК, АО 92.64% Производство лекарственных препаратов 827.261 818.690 1% 70 ГАРДИАН, ООО ТД Мартынов Евгений Викторович 64.35%

Фатыхов Хатиф Такиевич 34.65%

Шигапов Марат Гаптыльфатович 1% Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки 818.196 115.498 608% 71 СЕМЕНОВСКИЙ, ЗАО ПЗ Козырев Александр Сергеевич 63.90%

Логинова Екатерина Васильевна 0.060%

Васильев Рудольф Аркадьевич 0.010% Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 814.601 790.279 3% 72 ЛОТОС, ООО Войцеховский Роман Вадимович 50%

ЛОТОС, ООО 50% Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 805.703 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! 73 ВСК, ООО Шингараев Рафис Хамитович 75%

Шангараев Равиль Хамитович 25% Деятельность внутреннего водного грузового транспорта 801.498 689.506 16% 74 МАРИЗЕРНОПРОДУКТ, ООО ПРЕМИКОРМ, ООО 100% Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах 795.809 215.127 270% 75 ПРЕМИКОРМ, ООО Брокле Владимир Александрович 50%

Молдавский Станислав Андреевич 50% Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах 782.478 561.917 39% 76 АЛЬЯНС АВТО, ООО Гатина Венера Ильясовна 100% Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности 774.329 583.742 33% 77 АВАНГАРД, ООО Ипатов Илья Сергеевич 100% Производство прочих строительно-монтажных работ 753.483 207.300 263% 78 ТРАНСТЕХСЕРВИС-22, ООО Зубарев Вячеслав Викторович 80%

УК ТРАНСТЕХСЕРВИС, ООО 20% Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 753.443 828.718 -9% 79 ТД РОСХОЛОД-ПОВОЛЖЬЕ, ООО РОСХОЛОД-ИНВЕСТ, ООО 100% Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения 740.153 643.070 15% 80 РАНТАЙМ, ООО Ефремов Юрий Иванович 100% Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 735.877 540.264 36% 81 ПИВНОЙ МАСТЕР, ООО Морозов Олег Петрович 100% Торговля оптовая напитками 733.421 732.224 0% 82 АВТО-5, ООО Журавлев Владимир Георгиевич 50%

Пономарев Александр Юрьевич 50% Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности 728.887 466.592 56% 83 ГЕФЕСТ, ООО Шагиахметов Марат Равилевич 100% Обработка отходов и лома драгоценных металлов 704.855 339.420 108% 84 ЗГМК, ООО Столяров Петр Владимирович 98.39%

ЗГМК, ООО 0.43%

Чуйков Юрий Тихонович 0.25%

Чуйков Иван Тихонович 0.19%

Туманова Зоя Геннадьевна 0.18%

Галанова Ольга Николаевна 0.17%

Касаткин Геннадий Иванович 0.17%

Октаев Вячеслав Николаевич 0.17%

Ботняева Антонида Леонидовна 0.030%

Яшин Иван Александрович 0.010% Производство сыра и сырных продуктов 684.570 323.203 112% 85 ТД РОСХОЛОД-СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО РОСХОЛОД-ИНВЕСТ, ООО 100% Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения 682.704 565.274 21% 86 АВТОКОМ, ООО Журавлев Владимир Георгиевич 50%

Пономарев Александр Юрьевич 50% Торговля автотранспортными средствами 679.000 633.545 7% 87 АФОН, ООО Картунов Артем Александрович 100% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 674.668 34.112 1878% 88 ОМЕГА-МЕТАЛЛ-ЭЛ, ООО Степаненко Алексей Алексеевич 100% Торговля оптовая металлами в первичных формах 670.306 600.482 12% 89 ММК, ООО Шагиахметов Марат Равилевич 100% Торговля оптовая неспециализированная 657.282 355.107 85% 90 ЗАВОД ИСКОЖ, АО МАРИСКОЖ, АО 12.74%

Соловьева Наталия Германовна 17.30%

Соловьев Олег Эдуардович 10.02%

Никитина Надежда Владимировна 6.82%

Петров Алексей Владимирович 0.60% Производство текстильных изделий различного назначения, не включенных в другие группировки 653.895 688.855 -5% 91 ЙКФ, ОАО Харин Алексей Анатольевич 0%

Ирин Георгий Александрович 0%

Бутко Кирилл Викторович 0%

Петров Алексей Юрьевич 0%

Кузнецов Артем Владиславович 0% Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий 647.476 595.499 9% 92 РОСХОЛОД-ИМПЭКС, ООО Смирнов Андрей Владимирович 50%

Смирнова Ольга Викторовна 50% Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения 643.599 291.896 120% 93 В + 2, ООО Дергачев Владимир Ильич 100% Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей 639.883 480.969 33% 94 ЧОНАШ, ООО Морсков Константин Алексеевич 100% Производство изделий из бетона для использования в строительстве 639.028 522.882 22% 95 ПРОДЦЕНТР, ЗАО Русаков Олег Анатольевич 50%

Русаков Юрий Анатольевич 50% Производство крупы и гранул из зерновых культур 633.211 415.568 52% 96 МАТРИЦА-ТЕХНОЛОДЖИ, ООО Марасанов Андрей Сергеевич 100% Торговля оптовая бытовыми электротоварами 621.066 599.315 4% 97 МАРИМОЛОКО, ООО Костава Сергей Роленович 74%

Антипин Михаил Александрович 26% Производство прочей молочной продукции 619.406 578.964 7% 98 РОСХОЛЭКСПОРТ, ООО Смирнов Михаил Владимирович 100% Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями 611.267 389.724 57% 99 ТОРГРЕСУРС, ООО Ахметшин Рамиль Мударисович 100% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 604.487 139.435 334% 100 ВОДОКАНАЛ, МУП г. ЙОШКАР-ОЛА, КУМИ 100% Сбор и обработка сточных вод 595.660 585.143 2%

…однако при этом бюджет региона-должника недосчитался 10 млрд рублей налогов

Главная проблема региона в том, что крупнейшие активы его не подконтрольны местным властям, которые как обвиняют их в этом ряд оппонентов, не могут нормально «дружить» еще и местными олигархами. В результате, еще в прошлом году у ряда наблюдателей появились подозрения, что компании просто «убегают» из Марий Эл в соседние регионы, в том числе, и в Татарстан. Кажется, они не совсем безосновательны.

Дело в том, что 2018 год прошел в Марий Эл с финансовой точки зрения катастрофически. Уже в первые 3 месяца по данным регионального управления налоговой службы, отчисления налогов в федеральный бюджет снизились почти на треть (28%), на 757 млн рублей, почти на такую же сумму (746 млн руб.) снизились доходы республиканского бюджета. Всего же за 2018 год в консолидированный бюджет республики поступило 16,5 млрд руб. налоговых доходов, при этом в бюджет Марий Эл «отправилось» 13,3 млрд руб., остальное — в местные бюджеты. Для сравнения, общая сумма собранных в республике налогов в 2017 году составила 25,7 млрд руб. 17,2 млрд руб. поступили в консолидированный бюджет Марий Эл, 8,3 млрд руб. — в федеральную казну. То есть, регион недополучил почти 10 млрд руб.

В середине сентября этого года Минфин Марий Эл выплатил часть республиканского госдолга — 1 млрд рублей бюджетного кредита, привлеченного на цели пополнения остатков средств на счете республиканского бюджета, и еще 574 млн руб. коммерческого кредита. Остались должны 12,39 млрд руб.

В середине сентября этого года Минфин Марий Эл выплатил часть республиканского госдолга — 1 млрд рублей бюджетного кредита, и еще 574 млн руб. коммерческого кредита. Фото mari-el.gov.ru

«Марийский НПЗ» ушел от «друга Путина» в виргинский офшор

Крупнейшей компанией региона продолжает оставаться Марийский НПЗ, чей оборот в 2018 году вырос на 21%, составив 35,5 млрд рублей. Напомним, еще в 2016 году выручка составляла всего 1,2 млрд рублей: это объяснялось тяжелым положением компании — до 2015 года НПЗ находился в руках ВТБ, получившего актив после его банкротства в 2014 году (в счет миллиардных кредитов, которые были освоены заводом — глава ВТБ Андрей Костин заявлял даже об уводе денег и искусственном банкротстве). В 2015 году нефтяной актив банк продал структурам Дмитрия Мазурова, уроженца Казани, за 5,7 млрд рублей. За последними стояла группа New Stream, крупнейшим активом которой являлся Антипинский НПЗ (перерабатывал 9 млн тонн нефти в год).

В марте 2018 года появилась информация, что сооснователь «Нового потока» — в СМИ его считали однокурсником Владимира Путина — Николай Егоров продает долю в Антипинском НПЗ и выходит из бизнеса. Как выяснилось впоследствии — очень вовремя… Формально, до 2017 года, «Марийский НПЗ» принадлежал ООО «УК «Марийский НПЗ», которое, в свою очередь, принадлежало АО «Нефтеперерабатывающие активы», а им владели два физлица — Мария Яшметова (директор УК и АО «Нефтеперерабатывающие активы») и Ильдар Зяббаров. Но в феврале 2019 года НПЗ перешел под контроль ООО «Долговой центр», учредители которого скрываются в офшоре на Виргинских островах: «Бодмин груп лимитед» (Bodmin group limited)». За офшором, по-видимому, стоит Сбербанк (см. ниже).

Крупнейшей компанией региона продолжает оставаться Марийский НПЗ. Фото angi.ru

Из-за убытков в 2 млрд рублей Герман Греф отправил владельца НПЗ под стражу

Несмотря на рекордные обороты, компания убыточна второй год подряд. Если в 2017 году убыток составлял 440,4 млн рублей, то в прошлом году Марийский НПЗ ушел в минус уже на 2 млрд рублей. Связано это в том числе с обслуживанием кредитов — на предприятии висит огромная долговая нагрузка: долгосрочная на 3,2 млрд рублей, краткосрочная на 2 млрд рублей. Эти-то кредиты и стали поводом случившейся катастрофы.

Объем кредитов всего «Нового потока» уже к концу 2017 года достиг почти 2,5 млрд долларов. Снизить долги Мазуров попытался, продав половину активов бизнесмену Игорю Макарову, но отношения бизнесменов не сложились. Денег стало не хватать и на строительство завода, и даже на закупку нефти. Пришлось дополнительно брать кредиты вновь у Сбербанка, которому такая ситуация не понравилась, и в конце 2018 года Мазурова отстранили от управления компании за действия, которые, по словам кредитора, довели Антипинский НПЗ до банкротства.

Якобы «на заводе были умышленно созданы основания для преднамеренного банкротства предприятия — изменена «корзина» продуктов, не использовано соглашение о пролонгации кредитов с другими банками, нарушены обязательства по отгрузке предоплаченной продукции иностранным покупателям». Инициатором перехвата управления стал Сбербанк, главный кредитор «Нового потока».

Мазуров считает, что в результате действий нового менеджмента выручка существенно снизилась. Несмотря на то, что после ввода в эксплуатацию установки производства высокооктановых бензинов Евро-5 в сентябре 2018 года тот же Антипинский НПЗ стал выходить на новые мощности с увеличением ЕBITDA до $30 млн в месяц, что позволило заводу исполнять свои обязательства перед Сбербанком.

Мазуров считает, что в результате действий нового менеджмента выручка существенно снизилась. Фото svoboda.org

В июле этого года Мазуров был задержан в Домодедово: глава Сбербанка Герман Греф обвинил его в мошенничестве, в частности, в том, что выданный банком кредит в $29 млн, что по курсу ЦБ составляет 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей, глава НПЗ с командой «потратили по собственному усмотрению». Мазуров также подозревается в хищении кредитных средств «Промсвязьбанка» и «Абсолют-банка». Общая сумма ущерба составляет более $3 млрд.

На «главную ошибку» Мазурова, марийский актив, теперь претендует Геннадий Тимченко

Пока Сбербанк пытается передать Антипинский НПЗ азербайджанскому консорциуму «Сокар энергоресурс». На актив также претендуют «Сафмар» Михаила Гуцериева и «Лукойл». А Марийский НПЗ эксперты рынка считают чуть ли не главной ошибкой Дмитрия Мазурова, который взял его в управление в 2014 году, а затем выкупил у ВТБ: бизнесмен начал экспансию, не просчитав всех бизнес-рынков и понадеявшись на рост бензинового рынка РФ.

Перспективы фактически главного актива Марий Эл и сегодня весьма туманны. В конце сентября «Трансойл» Геннадия Тимченко подал иск к марийской компании на 604,8 млн рублей. Для наблюдателей это может означать, прежде всего, попытку Тимченко получить контроль над Марийским НПЗ, остающимся пока без капитана и штурвала: летом НПЗ периодически останавливался, не будучи даже способным принимать нефть.

На фоне негативных новостей 10 октября Марийский НПЗ распространил пресс-релиз о том, что «выходит из кризиса»: «Осенью 2019 года удалось преодолеть кризисную ситуацию на Марийском нефтеперерабатывающем заводе. Кризисное положение возникло на предприятии после выхода из планового ремонта. По окончании работ завод столкнулся с отсутствием достаточного количества оборотных средств. МНПЗ приостановил прием нефти, возникли задолженности по заработной плате. Руководство завода обратилось в партнерские финансовые структуры. В настоящее время, по словам генерального директора МНПЗ Андрея Сербского, ситуацию удалось урегулировать. Погашены задолженности по зарплате, начата подготовка к перезапуску».

В конце сентября «Трансойл» Геннадия Тимченко подал иск к марийской компании на 604,8 млн рублей. Фото polit.ru

Что показательно, у губернатора Марий Эл Евстифеева нет никаких прав и возможностей взять под контроль главный актив региона, и его команда вынуждена печально наблюдать за происходящим со стороны.

Крупнейший агроактив Марий Эл тоже убыточен — и уже третий год подряд

Евстифееву остается надеяться на других крупняков региона. Увы, и вторая крупнейшая марийская компания убыточна — и уже третий год подряд. Это «Птицефабрика Акашевская». Хотя, справедливости ради, за 2 года собственник в 10 с лишним с раз убыток сократил: в 2018 году компания ушла в минус «всего» на 365 млн рублей (в 2016 убыток составлял 4,8 млрд рублей). Оборот при этом вырос на 23%, составив 16,7 млрд рублей. Опасность для компании составляют долги, которых уже набрали на 42 млрд рублей, из них 15 млрд — краткосрочные кредиты.

Компания с 2016 года принадлежит экс-министру сельского хозяйства Александру Ткачеву: «Агрокомплекс им. Н. Ткачева» купил птицефабрику за 1,3 млрд рублей и владеет ею сегодня через ООО «МФИ». Ему принадлежит еще одна крупнейшая компания Марий Эл, ООО «Компания «Белая птица» с оборотом в 8,7 млрд рублей (снизился в 2018 году на 13%), опустившаяся в рейтинге «Реального времени» сразу на три позиции, со второго на пятое место. И она тоже убыточна, третий год подряд только под крылом Ткачева, в прошлом году она ушла в минус на 148,2 млн рублей.

Ранее обе компании принадлежали местному олигарху Николаю Кривашу, и «Акашево» чуть было даже не обанкротилось в 2016 году. Именно за содействие в бизнесе «Акашево» Криваш давал взятку Маркелову, за что последний и поплатился свободой. Всего Ткачеву принадлежит агроактивов региона с выручкой на 25 млрд рублей (то есть, более 10% совокупного оборота крупнейших марийских компаний).

«Птицефабрика Акашевская» с 2016 года принадлежит экс-министру сельского хозяйства Александру Ткачеву. Фото marpravda.ru

Новые власти МЭ помогают в раскрутке ткачевского бренда и ждут от компаний роста экспорта

Сможет ли Ткачев вытащить агрофирмы из глубокого пике, пока неясно, хотя планы у него амбициозные. К 2018 году «Агрокомплекс» Ткачева, именно с учетом Акашевской птицефабрики, довел свое производство мяса птицы до 5% объема в стране, 278 тыс. тонн в год. Акашевская же фабрика делает Марий Эл наряду с Челябинской областью крупным регионом по производству мяса бройлеров. К примеру, если Краснодарский край, родина «Агрокомплекса», в первом полугодии 2018 года снизил производство птицы на 2,6%, до 87,9 тыс. тонн, то регион Марий Эл, напротив, нарастил его на 14,8% — до 85,2 тыс. тонн в год.

На то, что у экс-министра все получится, надеются и в команде Евстифеева, власти осенью прошлого года даже сделали «агропромышленный комплекс региона одной из основных точек роста» Марий Эл и отметили заслуги команды Ткачева: в 2018 году Акашевская фабрика завершила модернизацию и строительство ряда объектов. В числе прочего это мясоперерабатывающий завод мощностью 6 тыс. голов в час в поселке Юбилейном Медведевского муниципального района.Это позволит ООО «Птицефабрика Акашевская» выйти на объем производства более 200 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год, и даст региону 575 новых рабочих мест (дополнительно к 5 тыс. работников на основном предприятии).

Власти республики и этом году продолжали раскручивать местные бренды в рамках реализации нового регионального проекта «Экспорт продукции АПК», отмечая, что Марий Эл обладает высоким потенциалом по экспорту продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. И гордо объявили осенью 2019 года, что по индексу производства продукции агропрома хозяйствами всех категорий в январе — июле этого года Марий Эл вышла на второе место в ПФО (110,9%), по производству продуктов питания они стали лидерами округа (121%). Согласно проекту, на финише 2024 года экспорт в отрасли должен увеличиться вдвое по сравнению с 2017 годом (экспорт продовольствия и сельхозсырья из Марий Эл за 8 месяцев этого года достиг 5,3 млн долларов). Конкретно по профилю Акашевской фабрики в команде Евстифеева ждут, что в 2019 году объем экспорта составит 14,5 млн долларов за счет роста экспорта мяса и субпродуктов птицы.

Сможет ли Ткачев вытащить агрофирмы из глубокого пике, пока неясно, хотя планы у него амбициозные. Фото Максима Платонова

«Ошибка имени Мазурова»: Ткачев, жадно скупая убыточные комплексы в регионах, стоит перед финансовой пропастью

Однако и здесь у Евстифеева нет никаких рычагов влияния. Дело в том, что сам агрокомплекс Ткачева терпит убытки с 2017 года (за 2 года они составили 5 млрд рублей), стоимость чистых активов уже в этом году снизилась на 2 млрд, до 23,7 млрд рублей.

Эксперты только летом этого года начали бить тревогу: согласно отчетам самого комплекса проценты по кредитам составили не многим менее 10 млрд руб. при выручке в 50 млрд руб. В 2018 году объем кредитов превысил уже 60 млрд рублей.

Проблему и здесь видят в непродуманной экспансии: комплекс в последние годы жадно скупал агроактивы в регионах, став крупнейшим в России земельным банком на 650 тыс. га (около 68,5 млрд рублей). Что интересно, «чаще всего агрокомплекс через посредников приобретал активы обанкротившихся компаний, которые доставались ему в разы дешевле оценочной стоимости», как, напомним, произошло и в Марий Эл.

Когда и почему Евстифеев поссорился с местными агроолигархами

Тройку крупнейших компаний региона закрывает еще одна агрокомпания, ООО «Звениговский мясокомбинат» семьи Казанковых с выручкой с 9,8 млрд рублей (рост на 14%) — ранее она занимала четвертое место в рейтинге «Реального времени». Казанковым же принадлежит и десятое крупнейшее предприятие Марий Эл «Звениговский СПК» с оборотом на 4,5 млрд рублей (рост всего на 3%). Таким образом, им принадлежат две компании с оборотом в 14,4 млрд рублей. В отличие от ткачевских компаний, казанковские — прибыльные. Мясокомбинат в прошлом году получил рекордную чистую прибыль в размере 854,2 млн рублей: за 4 года она выросла в шесть раз. При этом, кредиторская задолженность — только краткосрочная — составляет 1,2 млрд рублей и снизилась за 3 года почти на 1 млрд рублей. Впрочем, у другого предприятия, «Звениговского СПК» прибыль за те же 4 года снизилась в три раза: с 1 млрд до почти 300 млн рублей (кредитов взято всего на 420 млн рублей).

Иван Казанков и его сын Сергей были вечными оппонентами Маркелова. Фото 7x7-journal.ru

Казалось бы, Евстифееву точно стоило дружить с владельцами такого успешного бизнеса, при том что основатель компании Иван Казанков и его сын Сергей были вечными оппонентами Маркелова. И по-началу губернатор показательно дружил с ними, говорил о бренде «Марийский продукт», приводил в качестве прекрасного производителя такого продукта именно Звениговский мясокомбинат, имевший на тот момент, по его словам, полтысячи торговых точек в ПФО, а налоги комбината составляли десятую часть собственных доходов республики:

— Почему бы не развить его влияние на Уральский округ и на столицу нашей родины, город-герой Москву? — задавался он вопросом.

В конце 2017 года новый глава региона лично присутствовал на запуске молочного цеха комбината с мощностью переработки 25 тонн молока в сутки, и заявил, что «развитию агрохолдинга «Звениговский» способствует грамотное инвестирование средств в производство и эффективное управление».

Комбинат уже в 2018 году реализовывал еще один инвестпроект по строительству молочного комплекса на 3 тысячи голов коров в Моркинском районе с предварительным объемом инвестиций в 200—250 млн рублей. Впоследствии, однако, Евстифеев с Казанковыми поссорился, поводом к чему послужила партийная принадлежность семьи — они финансируют местную КПРФ и даже обвинил их в том, что те 16 лет «разваливали регион» и даже привели к власти Маркелова.

Справедливости ради, Казанковы, отмечают наблюдатели, точно также приветствовали в регионе и Евстифеева, уговорив Зюганова не выдвигать «красного» кандидата на губернаторских выборах. В чем точная причина начавшейся вражды, не знает никто. Одни предполагают, что власти Марий Эл заподозрили Казанковых в выводе налогов в соседний Татарстан, другие считают, что вражда стала следствием «федеральной атаки» прошлого года, когда Роспотребнадзор объявил о серьезных нарушениях в деятельности агрохолдинга Казанковых, изъяв 221 партию продукции. Тогда проверили 78 принадлежащих «Звениговскому» объектов торговли и т. д.

«Звениговский мясокомбинат» замыкает тройку крупнейших компаний региона. Фото zvenigov.com

…и как это привело к провалу «Единой России» на сентябрьских выборах в Марий Эл

Впрочем, ссора в первую очередь ударила по позициям самого Евстифеева. Не заручившись поддержкой влиятельного «красного» клана Казанковых, он фактически провалил сентябрьские выборы этого года: «Единая Россия» с 2014 года ухудшила показатели вдвое — с 65,4 до 37,5%. Напротив, за КПРФ проголосовали 26,9% избирателей (в 2014-м — 13,8%).

«Единая Россия» получила в горсобраниях Йошкар-Олы, Волжска и Козьмодемьянска 32 мандата из 72, опередив КПРФ лишь на три места. Потрясенный результатами губернатор тут же отправил в отставку замруководителя республиканской администрации Елену Паршину, отвечавшую за выборы. Результаты выборов наблюдатели уже назвали «красной волной». Вряд ли в этом стоит винить только Казанковых, хотя их возможности по сдерживанию как раз сил КПРФ Евстифеев прекрасно знал, но воспользоваться ими не сумел или не захотел.

«Слишком тесная дружба»: главу Марий Эл обвиняют в получении автовзятки от главы МЦКБ

С пятого на четвертое место переместилось АО «МЦБК», оборот которого вырос на 20%, составив 9,5 млрд рублей. После падения чистой прибыли с 1,3 млрд до 792 млн рублей, она в 2018 году вновь резко выросла, составив уже рекордные для компания 1,4 млрд рублей. Для сравнения, 4 года назад прибыль не превышала 330 млн рублей. За эти годы владельцы смогли и снизить долговую нагрузку, сегодня краткосрочная составляет 571,4 млн рублей (в 2015 — было 700 млн), и взяли долгосрочные заемные на 250 млн. Контролирует волжский бумажный комбинат депутат Госсобрания МЭ от «Единой России» Александр Сташкевич — это второй из богатейших депутатов марийского парламента, получивший летом прошлого года из рук Александра Евстифеева орден «За заслуги перед Марий Эл» II степени за вклад в социально-экономическое развитие Волжска.

Отношения с новой властью у осторожного Сташкевича, в отличие от Казанковых, сложились неплохие. Что даже послужило поводом к летнему скандалу: ряд местных СМИ с подачи местного коммуниста Сергея Мамаева обвинили Евстифеева в получении взятки от Сташкевича в виде элитного «Лексуса LX 570 Superior» (выпуск 2018 года) стоимостью более 9 миллионов рублей. В декабре 2018 года губернатор отдельно отметил социально-направленную деятельность АО «Марийский ЦБК», оценив, что «комбинатом активно ведутся работы по строительству новых очистных сооружений». Комбинат, будучи главным налогоплательщиком Волжска, начал строительство ФОКа и стадиона «Марбум Арена». Одновременно МЦБК в настоящее время реализует масштабный инвестиционный проект по строительству очистных сооружений сточных вод на 1,6 млрд рублей, который планируется завершить в 2021 году.

Контролирует волжский бумажный комбинат депутат Госсобрания МЭ от «Единой России» Александр Сташкевич — это второй из богатейших депутатов марийского парламента. Фото vpgazeta.ru

Сам Сташкевич еще в декабре 2017 года объявил о попытке рейдерского захвата предприятия. Ранее основным владельцем был Сташкевич, часть акций была распределена среди рабочих (2 172 человека). Но в 2015 году некоторые работники комбината якобы продали на сторону свои акции, руководствуясь целью «захвата административных должностей на комбинате». В результате «подлого поступка» новые акционеры попытались «дестабилизировать обстановку». Согласно данным «Реального времени», на конец 2017 года более 40% МЦБК принадлежало по-прежнему Сташкевичу (лично и через ООО «ВНИИБ»), остальные акции распределены среди шести миноритариев: 5,38% — у Алексея Фещенко, 5,3% — у Александра Старостина, 4,48% — у Суфии Насыровой, 4,18% — у Валерия Краснова, 3,48% — у Владимира Вержакова и 3,23% — у Сергея Гуменюка.

Федералы обвинили «ТНС Энерго Марий Эл» в завышенных тарифах — глава компании председатель комитета по бюджету

Шестую строчку в рейтинге крупнейших компаний Марий Эл продолжает занимать ПАО «ТНС Энерго Марий Эл». Оборот гарантирующего поставщика электроэнергии на территории республики почти не изменился, составив 7,7 млрд рублей. Чистая прибыль при этом формально снижается третий год подряд, в 2018 году она составила 120 млн рублей. При долгах более 1 млрд рублей — бывшей «Мариэнерго» должны примерно столько же. Компания входит в группу компаний «ТНС энерго», одного из крупнейших независимых энергосбытовых игроков России, управляющего 10 энергокомпаниями в 11 регионах РФ, 28,26% принадлежит Дмитрию Аржанову, покинувшему пост гендиректора ТНС в декабре 2017 года. Марийскую «дочку», возглавляемую самым богатым депутатом Госсобрания региона (заработала в 2018 году 38,8 млн рублей) 36-летней Екатериной Вахитовой, в регионе не очень любят. Объясняется это и ситуацией со взаимными долгами. Напомним, после прихода ТНС в Марий Эл тарифы за электроэнергию с 2013 по 2016 годы выросли почти в шесть раз.

После прихода нового главы Александра Евстифеева, по мнению ряда наблюдателей, сбытовая надбавка выросла в два с половиной раза, цена на электроэнергию на оптовом рынке выросла на 17%, а тарифы на услуги по ее передаче увеличились на 55%. Как следствие, число должников и объем долга перед компанией тоже вырос. ). По словам самой Вахитовой, ее компания ни при чем, а все дело в неэффективном управлении таких предприятий, марийской «ТНС» же, якобы, приходится брать кредиты в банках (проценты по кредитам, скорее всего, опять же будут закладываться в тарифы, что приведет к их росту). Отчасти вину на «бегство компаний» в соседние регионы ряд местных оппонентов возлагает именно на «ТНС».

Отметим, что ФАС России в конце прошлого года году признала Минэкономразвития Марий Эл нарушившим законодательство при формировании региональных тарифов на электроэнергию, которые и бизнес, и рядовые потребители считали завышенными. Финансовую отчетность ПАО «ТНС энерго Марий Эл» антимонопольщики назвали не соответствующей действительности. Ущерб за 2016—2018 годы УФАС оценило в 53 млн рублей. Проблему, наконец, заметили «федералы». Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, ставший куратором одного из десяти самых бедных регионов РФ, то есть, Марий Эл, в конце августа этого года заявил, что «проблема высоких тарифов на электроэнергию является одной из основных в стратегии развития <...> Надо разобраться, потому что это очень серьезный удар по бизнесу, серьезно сегодня бьет по экономике и, конечно, в этом плане создает определенные сложности». Но, что интересно, федералы пока не видят в сложившейся ситуации вины региональных властей, при этом сами федеральные органы исполнительной власти считают высокие тарифы на электроэнергию в Марий Эл «несправедливыми». Означает это, что главным виновником может стать, вероятнее всего, как раз местная «ТНС» и Екатерина Вахитова. Казус в том, что Вахитова — председатель комитета по бюджету Госсовета Марий Эл.

Екатерина Вахитова — председатель комитета по бюджету Госсовета Марий Эл. Фото potokmedia.ru

C девятого на восьмое место переместилась еще одна компания со взаимными большими долговыми обязательствами, это «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола», оборот которой, увеличившись на 6%, составил 5,3 млрд рублей. При таких огромных оборотах все последние годы у «дочки» «Газпрома» относительно невысокая чистая прибыль, в прошлом году она составила 6,8 млн рублей, а максимального значения достигала в 2014 году (12,1 млн рублей). Перед «газовиками» долг составил в 2018 году 877,1 млн рублей, однако, справедливости ради, с 2016 года он все же снизился (тогда перед «Газпромом» задолжали на 1,1 млрд рублей). Как следствие, им приходится перекредитовываться, отсюда и кредиторская задолженность в 830 млн рублей. За 2 года «газовикам» удалось и снизить уровень просроченной дебиторской задолженности теплоснабжающих организаций в пять раз (на октябрь 2019 года она составила 68 млн рублей). При среднем уровне газификации в РФ в 68% на 2018 год, в Марий Эл он составил 88%. В 2019 году на газификацию Марий Эл было запланировано 430 млн рублей, стартовало строительство четырех объектов — два строятся в Куженерском районе, по одному в Медведевском и Горномарийском.

Прибыль мясокомбината «Йолы» за 3 года сократилась в 2,5 раза

На седьмом месте продолжает оставаться Йошкар-Олинский мясокомбинат, принадлежащий Магомедгаджи Цинпаеву, оборот которого в 2018 году вырос на 5%, составив 5,6 млрд рублей. При том, что годом ранее выручка падала на 3%, фактически, можно сказать, предприятие стагнирует (примерно с 2014 года). При этом кредитная нагрузка выросла в 2,5 раза с 2015 года, перевалив за 700 млн рублей. А чистая прибыль, напротив, в 2,5 раза за этот же период сократилась, составив в прошлом году 28 млн рублей.

Комбинат входит в холдинг «Йола», который включает в себя также племзавод Шойбулакский (состоит из четырех комплексов, строится пятый), занимающий 29-е место в рейтинге «Реального времени» с оборотом в 1,8 млрд рублей и торговый дом «Йола-Казань»: через собственную торговую сеть компания реализует 40% продукции (сеть включает в себя 372 магазина в восьми регионах страны).

…что не мешает компании дружить с местными властями и реализовывать проекты на миллиарды рублей

Евстифеев, рассорившись с владельцами «Звениговского», с владельцами «Йолы» как раз показательно дружит, тем более что компания является конкурентом предприятия Казанковых. Обращает на себя внимание тот факт, что осенью 2018 года о «Звениговском», когда Евстифеев назвал АПК одной из основных точек региона, не было сказано ни слова, зато Йошкар-Олинскому мясокомбинату власти не поскупились на похвалы. Агрохолдинг «Йола», в который он входит, назвали «эффективно работающим предприятием». «Йола» также вошла в проект Марий Эл «Экспорт продукции АПК».

«Йола» вошла в проект Марий Эл «Экспорт продукции АПК». Фото 2gis.ru

В конце 2017 года начал деятельность четвертый свинокомплекс, расположенный в Медведевском районе, чья производственная мощность составила 5 тыс. тонн мяса свиней в живом весе (или 44 тыс. голов откорма в год). Объем вложенных в него инвестиций — 620 млн рублей. В конце 2018 года был введен комбикормовый завод и элеватор, на что ушло еще 408 млн рублей. Сейчас «Йола» поставляет продукцию в крупнейшие торговые сети РФ, у торговой марки есть 320 фирменных магазинов. В интервью «Реальному времени» гендиректор Йошкар-Олинского мясокомбината заявлял о готовности компании конкурировать с такиим гигантами как «Мираторг» и «Черкизово» на локальных рынках, в том числе, в Татарстане. В 2019 году холдинг объявил о планах строительства свиноводческого комплекса на 1 250 свиноматок в деревне Овечкино Оршанского района Марий Эл.