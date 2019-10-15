«Вятка» Васильева»: убытки «Уралхима», продажа «Весты» и распил кировского леса

Топ-100 крупнейших компаний Кировской области за 2018 год

В сегодняшнем исследовании аналитической службы «Реального времени» анализ первого полноценного года, прошедшего под руководством избранного в сентябре 2017 года губернатором Кировской области экс-руководителя «Росреестра» Игоря Васильева. Решив выяснить, как поживает бизнес у северного соседа Татарстана, мы узнали о внезапном попадании в пятерку крупнейших компаний «темной лошадки», получившей за год на одном только «распиле» кировского леса 9 млрд рублей. На этом фоне особенно неприятным покажется тот факт, что из десятка крупнейших кировских компаний и налогоплательщиков, включая «Уралхим», половина убыточны (некоторые не первый год подряд), у оставшихся зачастую прибыль «скребет по дну» или в последние годы упала в полтора — четыре раза. Хорошую динамику показывает только «дочка» «Газпрома» и ОМЗ. При том что у «лесозаготовительного» предприятия всего за год официальной работы чистая прибыль с нуля выросла до 877,8 млн рублей.

В топ-100 вошел «новичок», но на самом деле экс-банкрот влиятельной семьи Чуриных

В 2017 году мы уже изучали ситуацию, сложившуюся в Кировской области после отставки и ареста губернатора Никиты Белых. А год спустя анализировали уже бизнес-ландшафт «междувластья» в Вятском крае и первые результаты правления нового главы области Игоря Васильева. По итогам 2015 года оборот 100 крупнейших кировских компаний составлял 157,4 млрд рублей (плюс 17,6% к 2014 году). В 2016 году оборот вырос на 19,9%, до 188,6 млрд рублей. В год «смуты» после ареста Белых и прихода в регион «варяга» Игоря Васильева динамика сразу упала до 9%, оборот крупнейших компаний региона едва-едва перевалил за 200 млрд рублей (примерно в 10 раз меньше совокупного оборота 100 крупнейших компаний Татарстана). По итогам прошлого года оборот крупнейших компаний вятского региона вырос уже прилично, на 21%, составив 231,4 млрд рублей.

В топ-100 Кировской области по итогам 2018 года вошли новые компании, ушла часть старых, появились два новичка, бизнес которых стартовал лишь в прошлом году: это АО «КМЗ 1 Мая» с оборотом в 1,2 млрд рублей и совсем небольшое по размеру ООО «Дизельторг Плюс» (торговля газовым топливом) с оборотом в 714 млн рублей. Впрочем, попадание «Кировского машзавода 1 Мая», занимающегося крупнейшим в СНГ производством железнодорожных грузоподъемных кранов, объясняется еще и банкротством предыдущей компании ОАО «Кировский машзавод 1 Мая» в 2017 году, после чего активы были перемещены в новую по согласию большинства кредиторов, сейчас компания находится под контролем семьи Чуриных (глава семьи, Анатолий Чурин, в свое время был министром в правительстве Никиты Белых).

По итогам 2015 года «Кировский машзавод» занимал 53-е место с оборотом в 813 млн рублей (падение на 30% к 2015 году). В прошлом году выручка составила 1,2 млрд рублей, благодаря чему компания попала на 51-е место. Компания убыточна с 2014 года, по итогам прошлого года на ОАО висел убыток в 276 млн рублей и краткосрочные обязательства на 1,3 млрд рублей. Сейчас в компании идет процедура банкротства. У компании же АО «КМЗ», созданной «как бы с нуля», прибыль составила в 2018 году 147,8 млн рублей.

На майском ежегодном совещании ПАО «Газпром» особенно отметили непростую ситуацию с платежами за поставленный газ в Кировской области. Фото 1istochnik.ru

«Газпром»: крупнейшей компании региона местные предприятия задолжали более 1 млрд рублей

Так как во многом слабость экономики Кировской области объясняется отсутствием нефтяных компаний в регионе, неудивительно, что первое место занимает филиал госкорпорации «Газпром» который год подряд. Правда, если в 2017 году выручка «Газпром Межрегионгаз Киров» (75,3% принадлежит холдингу, управляющему региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями газового гиганта ООО «Газпром Межрегионгаз», оставшееся — Мингосимущества Кировской области) выросла сразу на 74%, составив 14,1 млрд рублей, то в 2018 году динамика замедлилась, и оборот увеличился на 14% до отметки в 16,1 млрд рублей. Чистая прибыль оказалась, однако, рекордной за 10 лет — 146,2 млн рублей, что почти в два раза выше, чем годом ранее. Это объясняется и резким снижением кредиторской задолженности на полмиллиарда рублей, до 949,5 млн.

При этом проблема долгов местных предприятий перед газовиками по-прежнему стоит остро: дебиторская задолженность выросла почти на 300 млн рублей, составив 1,12 млрд. Главу ООО «Газпром межрегионгаз Киров» с 2010 года Игоря Сырчина отправили в отставку в прошлом году, 17 сентября 2018 года его должность занял Сергей Каменко, ранее возглавлявший АО «Газпром газораспределение Киров» (34-е место в нашем рейтинге, оборот упал на 12%, составив 1,6 млрд рублей) — Каменко теперь тянет на себе обе «газпромовские» «дочки». Игорь Сырчин при Белых не играл большой политической роли, в отличие от своего предшественника Евгения Михеева, ставшего в 2015 году министром промышленности и энергетики Кировской области. После «падения» Белых покинул свой пост в мае 2017 года и Михеев. Сергей Каменко за такое короткое время, конечно, не мог приобрести какого-либо политического веса в новой команде Васильева.

Пока «Газпром» не доставляет особой головной боли местной власти. Хотя сумма просроченного долга населения за газ на 1 августа 2019 года составила 27,5 млн рублей (для сравнения, на 1 декабря 2018 года просроченная задолженность населения Кировской области за потребленный газ составляла 24,4 млн рублей). Впрочем, самой «газпромовской» «дочки» доставляют головную боль местные компании. Так, на майском ежегодном совещании ПАО «Газпром», особенно отметили непростую ситуацию с платежами за поставленный газ в Кировской области: в регионе на 1 мая 2019 года общий объем просроченной дебиторской задолженности составил более 1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 380 млн руб. Наиболее проблемными неплательщиками были названы ООО «ДИОН» (Киров), МУП «КЭС «Энерго» (Вятскополянский район), ООО «СТЭКС» (Оричевский район), ООО «КБФ Групп» (Зуевский район), МУП «Теплосервис» (Уржумский район), МКУП ЖКХ «Коммунальник» (Омутнинский район). Их общий долг перед региональной газовой компанией достигает более 270 млн рублей. В рамках борьбы с неплательщиками только весной в регионе отключили от газа 20 промышленных предприятий. «Газпром» занимает четвертое место по размеру налогов, перечисляемых в региональный бюджет.

В последние годы на ВМП «АВИТЕК» прошла реструктуризация производства, «целью которой является увеличение объемов выпуска специальной и авиационной техники». Фото kirovmash.ru

«АВИТЕК»: оборонное предприятие закрыло год с убытком перед объединением с КМП

Второе место удерживает АО «ВМП АВИТЕК», принадлежащий госконцерну ВКО «Алмаз-Антей» (занимается системами ПВО, руководит Михаил Фрадков). Ее оборот за год вырос едва ли на 1 млрд рублей (9%), составив 10,9 млрд рублей. Публичную отчетность полузакрытое предприятие начало публиковать лишь в 2017 году — после долгого перерыва (в 2009 году оборот составлял всего 3,17 млрд рублей). К сожалению, прошлый год компания закрыла с убытком в 382,7 млн рублей, тогда как в 2017 году прибыль составляла 118,8 млн. Главная проблема «АВИТЕКа» в долгах: на предприятии висят долгосрочные заемные средства на 2 млрд рублей и краткосрочные еще на 9,8 млрд рублей. Образовались они следующим образом. «АВИТЕК» в советское время производил зенитные управляемые ракеты класса «земля-воздух», катапультные кресла для спасения пилотов, авиационные грузоподъемные систем и лебедки, балочные держатели. С 1990-х годов здесь производили в основном продукцию гражданского назначения: кресла пилота и бортинженера для гражданской авиации, кресла машиниста локомотива, малогабаритные дизельные двигатели, ручные лебедки.

Однако в последние годы, согласно плану стратегического развития ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», на ВМП «АВИТЕК» прошла реструктуризация производства, «целью которой является увеличение объемов выпуска специальной и авиационной техники». А на территории самого «АВИТЕКа» в 2012 году начали строить специальный завод «Кировское машиностроительное предприятие», который открылся в 2016 году: инвестиции в завод (где работает более 1 тыс. человек) составили 26 млрд рублей, еще 3 млрд рублей составят вложения, «связанные с освоением продукции» — отсюда и долги, и, видимо, убыток. Именно здесь теперь и производят зенитные ракеты.

В 2017—2018 годах в регионе заговорили об объединении двух предприятий (что было бы логично) — это подтверждали как власти области, так и руководством самого «АВИТЕКа» (работает 4,5 тыс. человек). В январе 2018 года оба предприятия возглавил Александр Иванов, ранее возглавлявший только «АВИТЕК». В ноябре 2017 года было заявлено, что с 2018 года КМП начнет экспортировать средства противоракетной обороны. С 2018 года завод должен был стать полноценным соисполнителем обязательств РФ по поставкам средств противовоздушной обороны зарубежным партнерам. Вроде бы, заявки на участие в исполнении экспортных поставок уже получены. Официально, однако, не сообщалось, какие ракетные комплексы ПРО и ПВО будут производиться на экспорт, неофициально эксперты были уверены, что речь идет о производстве и продаже комплексов С-300 и С-400 (а также, если планы «Антея» реализуются, и комплексов С-500). По неофициальной информации, в 2019 году на КМП должны были произвести 500 ЗУР.

КМП, где производят С-400 и С-500, перешло в режим секретности, а «АВИТЕК» оскандалился в Перми

О непосредственном объединении двух предприятий заявил и сам Иванов, оно должно произойти до конца этого года. Интересно, что именно в последние месяцы из свободного доступа исчезли данные о финансовой деятельности АО «КМП», что, считают наблюдатели, связывается с усилением режима секретности, который действует в структурах оборонного концерна «Алмаз-Антей». Зато уже почти официально заявляется, что на КМП осваивают производство зенитных ракет большой дальности для ЗРК С-400 и перспективного С-500. «АВИТЕК» сегодня тоже производит зенитные ракеты, но средней дальности (ракеты 9М338 и 9М331 для ЗРК «Тор»), а также другую военную технику. В феврале 2019 года «Алмаз-Антей» принял-таки решение о слиянии своих кировских активов.

До сих пор, однако, объединения пока так и не произошло. Зато произошел скандал, связанный с «АВИТЕКом» и его пермским подрядчиком. Сотрудники Пермского машиностроительного завода имени Дзержинского пригрозили, что 18 октября выйдут на митинг. Так как «АВИТЕК» до сих пор не заключил с заводом контракт на 2020 год, из-за чего, якобы, без работы могут остаться 75% сотрудников предприятия, или 800 человек. Руководство «АВИТЕКа» считает, что заключить контракт мешает позиция ФНС, да и в Кирове не уверены, что пермский завод смог бы выполнить заказ в срок. При этом в 2018 году «АВИТЕК» на ЗиД разместил заказов более чем на 1 млрд рублей. Интересно, что с 2011 по 2018 год нынешний глава «АВИТЕКа» Александр Иванов был конкурсным управляющим ЗиДа. В ФНС как раз считают, что огромная задолженность ЗиДа (в конкурсном производстве находится аж с 2005 года) сформировалась как раз в бытность Иванова управляющим завода.

В 2018 году выручка ОМЗ выросла еще на 22%, составив уже 10,1 млрд рублей. Фото ommet.ru

Как ОМЗ «задружился» с новыми властями области на миллиарды рублей

С пятого на третье место переместился «Омутнинский металлургический завод» (ОМЗ) — поставщик КАМАЗа, ВАЗа и «Ростсельмаша» Оборот его в 2017 году вырос на 17%, составив 8,3 млрд рублей. В 2018 году выручка ОМЗ выросла еще на 22%, составив уже 10,1 млрд рублей, став третьим предприятием Кировской области, перевалившим заветную отметку. Год назад таких было всего два, а в 2017 году — лишь одна «дочка» «Газпрома». За 4 года оборот ОМЗ вырос в два раза, а чистая прибыль почти в пять раз, составив по итогам прошлого года 1,5 млрд рублей (краткосрочных обязательств у компании на 1,6 млрд рублей). Как мы писали в своем прошлом материале, один из старейших заводов в России, основанный еще при Екатерине II (свою продукцию сбывал на Лаишевской ярмарке у Казани), при Сталине перешедший на производство фасонной стали и стали для самолетостроения в годы войны, ныне принадлежит директору ОМЗ Александру Волоскову на 28% и, вероятно, через «Спецрегистратор» еще на 56,21%, оставшееся распылено между рядом частных лиц.

Волосков в политическом истеблишменте региона ранее был довольно известной и весомой фигурой. С 2002 года он регулярно переизбирался в местное заксобрание, был известен как человек близкий к Никите Белых и как самый богатый депутат (в 2015 году задекларировал 82 млн рублей). После ареста Белых Волосков сдал депутатский мандат, а следствие начало разбираться, не носили ли отношения между губернатором и бизнесменом коррупционный характер: ОМЗ был и в списке приоритетных проектов, и получил «патронажный сертификат» на развитие кабельного производства: ряд наблюдателей региона считали «список» и «сертификаты» — «бюджетной кормушкой», и после «падения» Белых их отменили. С тех пор под следствие не загремели ни руководители «Кирскабеля» (4-е место в рейтинге «Реального времени» — также получившего «сертификат»), ни директор ОМЗ, по-видимому, коррупционной составляющей» в итоге так и не нашли. Сегодня Волосков живет тише воды, ниже травы. Предпоследний раз в торжественной обстановке с Игорем Васильевым он встречался еще летом 2017 года, когда поспешил благодарить новые власти за то, что «заводчане ощущают постоянное внимание региональной власти и лично главы Кировской области к их предприятию, помощь и содействие в реализации проектов и программ». А Васильев, протянув «руку дружбы», заметил, что «наши металлурги наращивают объемы производства, внедряют инновационные технологии, способствуют дальнейшему экономическому и социальному развитию области и страны в целом, выпуску конкурентоспособной продукции». А в последний раз — в декабре прошлого года, на той встрече Волосков рассказал о том, что с 2011 по 2013 год компания вложила в реконструкцию 1,2 млрд рублей, в 2014 году еще 2 млрд, а теперь, с 2019 года, ОМЗ предстоит реализовать проект строительство дуговой электропечи на 1,5 млрд рублей (отсюда и краткосрочные обязательства). Кроме того, в социально-инфраструктурные объекты Омутинского района предприятие ежегодно вкладывает 43,7 млн рублей. К слову, всего с 2018 года в район власти области вложат 6 млрд рублей, из них 75% — средства инвесторов, читай — ОМЗ. При таких затратах, почти 4,5 млрд рублей, неудивительна дружба между Васильевым и Волосковым. Кроме того, ОМЗ входит в число 20 компаний, крупнейших налогоплательщиков региона по итогам как 2018 года, так и первой половины 2019 года.

До последнего времени «Кирсккабель» принадлежит кипрскому оффшору DOLEN INVESTMENTS LIMITED. Фото kompleksenergo.ru

«Кирскабель» «уплыл» от Вексельберга в кипрский офшор, прибыль упала в 1,5 раза

С третьего на четвертое место опустился АО «Кирскабель», оборот которого вырос лишь на 7%, составив 9,7 млрд рублей. Чистая прибыль за год упала в 1,5 раза, примерно до размеров 2016 года, составив 168,9 млн рублей. На предприятии висят краткосрочные долги в 2,7 млрд рублей. Кирсинский кабельный завод с 1990-х годов принадлежал компании «Трансконсалт» Василия Анисимова, затем крупный пакет был выкуплен структурами группы «СУАЛ» Виктора Вексельберга и топ-менеджерами «Евразхолдинга» Александра Абрамова. В 2006 году почти 40% «Евраза» было выкуплено Романом Абрамовичем за 3 млрд долларов. К нулевым годам на «Кирсккабели» производили 52% российского алюминиевого кабеля и 100% термостойкого кабеля. До последнего времени «Кирсккабель» принадлежит кипрскому оффшору DOLEN INVESTMENTS LIMITED — компания эта была создана «СУАЛом» и «Евразом» в 2002 году для создания кабельного холдинга (на «Dolen» перевели 76% кировского завода и 85% иркутского кабельного завода). Сейчас в управляющих компанией значится ООО «Ункомтех» Игоря Шайноги (он же и директор компании), в управлении которой находится также «Иркутсккабель».

Офшор DOLEN INVESTMENTS LIMITE ранее принадлежал как холдингу «Ункомтех», как и ЗАО «Ренова» Вексельберга. Но в 2016 году одна из их компаний, «Иркутсккабель», была освобождена от ответственности раскрывать информацию о себе. Поэтому сегодня официально «Кирскабель» принадлежит формально офшору, а неформально, вероятно, в том числе и «Ренове». «Кирскабель» после скандального ареста Никиты Белых тоже был в составленном следователями «черном списке» компаний, которым кировские власти могли оказывать специальные преференции (за «вознаграждение»). Благодаря Белых или нет, но «Кирскабель» пережил кризис 2015 года, сократив численность работников с 1 195 до 900 человек. В этом году компания «Кирскабель» реализует инвестиционный проект по увеличению мощностей производства кабелей для атомных станций и монтажных кабелей, применяемых в том числе на объектах нефтегазовой отрасли. До конца года должен быть осуществлен запуск дополнительного комплекта оборудования российского и зарубежного производства, позволяющего увеличить объемы выпуска изделий сложных конструкций. Интересно, что если год назад предприятие также входило в топ-20 кировских компаний, платящих больше всех налогов в области, то по итогам первого полугодия 2019 года, по данным Минфина региона, оно в этом списке отсутствует. Причина — надо перечислить более 90 млн рублей в казну области

Как «темная лошадка» рейтинга за один год «распилила» кировского леса на 9 млрд рублей

В пятерку крупнейших предприятий «беззаконной кометой» по итогам 2018 года влетело мало кому известное предпрятие ООО «ГГК», чей оборот вырос с 1,2 млн до 9,3 млрд рублей. Предприятие принадлежит «темным лошадкам», неизвестным в Кировской области бизнесменам Александру Глазкову на 34% и Дарье Орлове на 33%, еще на 33% некоему ООО «ГГК». В списке экс-учредителей значатся Алексей Курилов (входит в ассоциацию предпринимателей Лузского района Кировской области) и глава ГГК Роман Говоров, которому принадлежит также ООО «Трансальянс», занимающееся… оптовой торговлей лесоматериалами. В этом и заключается разгадка неожиданного богатства предприятия. Как можно за год раскрутить компанию до миллиардных оборотов? Помимо самоочевидных ответов вроде «нефть, водка, брокеры», на ум идет и лес, которым как раз Кировская область и славится.

Собственно ГГК занято не только торговлей лесоматериалами и пиломатериалами, но и лесозаготовкой. «Распил» кировского леса принес компании за один год чистой прибыли в 877,8 млн рублей! При этом, никаких кредитов даже занимать не пришлось. К этой компании обязательно присмотрятся местные налоговики (при таких оборотах и прибыли в топ-20 крупных налогоплательщиков по итогам 2019 года отчего-то не входит), но к ней уже появились претензии от экологов. К компании, существующей с 2015 года, но ведущую активную экономическую деятельность лишь с 2017 года, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кировской области предъявило претензии «о возмещении вреда, причиненного в результате нарушений законодательства об охране окружающей среды», суд с претензиями согласился, правда ГГК тогда оштрафовали на смешную сумму в 12,6 тыс. рублей.

Созданный в сталинские годы бывший латунно-прокатный завод с 1990-х годов по частям приобретался олигархом Искандаром Махмудовым (УГМК), которому к настоящему моменту принадлежит более 94% предприятия. Фото ugmk.com

Убыток на кировском предприятии УГМК Махмудова вырос в пять раз

С четвертого на шестое место в рейтинге «Реального времени» по крупнейшим предприятиям Кировской области заняло ОАО «КЗОЦМ» (Кировский завод по обработке цветных металлов), принадлежащее УГМК, оборот которой вырос лишь на 4%, составив 9,2 млрд рублей. Несмотря на рекордную за 10 лет выручку, компания второй год показывает убыток, в 2018 году убыток увеличился в пять раз, составив 154,7 млн рублей. У компании краткосрочных долгов на 2,6 млрд рублей. Видимо, как следствие, ранее входящее в топ-20 кировских компаний, платящих больше всех налогов в области, в этом году оно из него вылетело.

Созданный в сталинские годы бывший латунно-прокатный завод с 1990-х годов по частям приобретался олигархом Искандаром Махмудовым (УГМК), которому к настоящему моменту принадлежит более 94% предприятия. При Никите Белых, оказавшись в «списке приоритетных инвестпроектов», завод планировал потратить на модернизацию 877 млн рублей, кризис КЗОЦМ пережил при поддержке федеральных властей. В 2013 году завод приступил к выполнению новой инвестиционной программы УГМК-ОЦМ стоимостью около 900 млн рублей. Она должна была завершиться в 2017 году. Но в начале 2018 года выяснилось, что программа-2013 уже оценивается в 2 млрд рублей. Тогда же, «держа нос по ветру», в свете санкций и охлаждения отношений между Россией и западными странами, УГМК объявил о начале выпуска в промышленных объемах медных холоднокатаных плит, применяемых в черной металлургии при производстве кристаллизиторов в РФ, пока импортируемых из Европы.

Вероятная причина — в решении модернизироваться в целях «импортозаместить» медный рынок

Особенность российского медного рынка в том, что страна экспортирует сырье и закупает готовую медную продукцию по завышенной стоимости, отмечают эксперты рынка. ОЦМ в итоге заявил о начале технического перевооружения термических мощностей. В марте на КЗОЦМ отметили рост выпуска медных листов по итогам второго полугодия 2017 года на 24%, а в январе — феврале 2018 года — на 40%, что связали с «увеличением спроса на этот вид продукции отдельных отечественных предприятий в связи с проведением модернизации их производств». Кроме того, на КЗОЦМ в начале 2018 года был осуществлен запуск комплекса нового отделочного оборудования для производства плит, что также позволило увеличить производство плит для различных отраслей промышленности за 2 месяца 2018 года более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По данным «Ведомостей», за 2 месяца 2018 года УГМК на кировских мощностях увеличила производство медного листа на 4000 т, что составляет 5,7% импорта России (около 2,1 млрд руб.): сокращение доли импорта медного листа должно позволить РФ снизить зависимость от иностранных поставщиков и обеспечить рост налоговой базы (стоимость импорта медного проката — 35 млрд рублей).

Можно только предположить, что кировский дивизион махмудовской УГМК ушел в минус из-за огромных инвестиций, связанных с «импортозамещением». Так, в конце прошлого года было объявлено, что на техническое перевооружение Кировского завода по обработке цветных металлов, чтобы последний увеличил долю на отечественном рынке плоского цветного проката на 7% (до 55%), и решил «некоторые проблемы импортозамещения», уже потратили 2 млрд рублей. В результате, Кировский завод по обработке цветных металлов за первые 3 месяца 2019 года нарастил производство проката цветных металлов на 18%, наибольший рост в сравнении с данными за январь — март 2018 г. Однако он был достигнут в выпуске электротехнической продукции — на 29,8%, а не медных листов.

К 2015 году компания ООО «Движение-Нефтепродукт» объединяла уже 70 предприятий. Фото kirov-portal.ru

Второй год подряд оборот крупнейшего топливного холдинга региона падает

С шестое на седьмое место в рейтинге топ-100 крупнейших компаний Кировской области опустилось ООО «Чепецнефтепродукт», оборот которого упал на 2%, составив 7,3 млрд рублей. Отметим, что компания продолжает терять позиции, выручка снизилась и в 2017 году на 3%. Чистая прибыль, еще в 2015 году составлявшая 103 млн рублей, второй год подряд «скребет по дну», в прошлом году она составила всего 2,3 млн рублей. При этом компания накопила кредитов уже на 1,3 млрд рублей, за год увеличив портфель краткосрочных на полмиллиарда. Принадлежит компания на 97,2% Сергею Киселеву, ставшему 2 года назад самым богатым депутатом Заксобрания области, задекларировавшим 141 млн рублей. Киселев поднялся в 1989—1990 годах с рекламного бизнеса. Позднее Киселев создал «Движение», занявшись строительством «объектов народного хозяйства». Когда в 1991 году один из клиентов не смог оплатить работы по реконструкции АЗС, в рамках погашения долга он вынужден был передать станцию компании Киселева, который на ее базе начал расширять империю. В результате «Движение» превратилось в холдинговую компанию «Движение-Нефтепродукт» с созданным в 1994 году базовым предприятием ООО «Чепецкнефтепродукт» (оптовая и розничная реализация нефтепродуктов, транзитная поставка ГСМ в регионы РФ и страны СНГ). К 2015 году компания ООО «Движение-Нефтепродукт» объединяла уже 70 предприятий. Сейчас в активах холдинга 78 АЗС, 5 нефтебаз с общим объемом резервуарного парка 30 000 куб. м, ОАО «Кировский хладокомбинат» (объем хранения замороженных продуктов составляет 4 200 кубометров), производственные и складские базы, 200 единиц передвижной техники и т. д.

Мы уже писали о конфликте Сергея Киселева с новыми властями Кировской области, начавшегося с угрозы бизнесмена «из-за «налогового беспредела, который здесь творится» перерегистрировать компанию с другом регионе (такими же угрозами он шантажировал и Никиту Белых — в рамках выполнения Киселевым госконтракта по бензину тогда область задолжала «Чепецкнефтепродукту» 60 млн рублей, но конфликт был урегулирован). Якобы за последние 2 года сотрудникам холдинга пришлось сделать почти 35 тысяч копий документов, чтобы предоставить налоговой, но проверка не прекращается, а прибыль предприятия упала в 100 раз (что, конечно, объяснило бы вышеуказанные финансовые показатели). В ответ кировские власти сначала обвинили Киселева в незаконности постройки его дома рядом с Трифоновыми монастырем, а затем, в мае прошлого года обвинили в уклонении от уплаты налогов. Как считало СУ СК России по Кировской области, Киселев сам в 2017 году построил схему по уходу от налогов. С тех пор следствие заглохло. Несмотря на скандал, Киселев в 2019 году вновь стал вторым богатейшим депутатом региона, задекларировав 154,5 млн рублей, на 22% больше чем годом ранее.

Отношения Игоря Васильева с Сергеем Киселевым, который перерегистрировать компанию в другом регионе пока не стал, находятся в стадии «заморозки». Фото kirov-portal.ru

Сергей Киселев «уронил» рейтинг губернатора и начал поставки в область премиального бензина «ТАНЕКО»

Отношения Игоря Васильева с Сергеем Киселевым, который перерегистрировать компанию в другом регионе пока не стал, находятся в стадии «заморозки». В конце прошлого года областной ФАС пригрозил проверкой «Чепецкнефтепродукту» за двойное повышение цен на бензин: на АИ-95 цена достигла 42,5 рубля, а за 2 месяца средний ценник на кировских заправках достиг 45 рублей («Лукойл» тоже повысил цены, но не настолько). Зато «Российская газета» осенью прошлого года опубликовала рейтинг, согласно которому губернатор Васильев оказался в группе риска устойчивости глав регионов. Главным образом, потому, что тот не смог «выстроить нормальных взаимоотношений с местной элитой»: поругался с собственниками «Уралхима» (ему принадлежит ООО «Энергоснабжающая организация Кирово-Чепецкого химкомбината» — 11-е место в нашем рейтинге с выручкой в 5,7 млрд рублей), «наехал» на представителей крупнейших строительных компаний и начал конфликт с Сергеем Киселевым. Последний тоже постарался дистанцироваться и ушел пока «на дно». Его вице-президент Рустем Садыков в августе этого года в большом интервью местному изданию заявил, что на данный момент налоги составляют порядка 60% от цены топлива (при этом бензин в Кировской области самый дорогой в ПФО).

Из интересных новостей отметим, что в этом году в регионе появился АИ-100, это был скорее имиджевый ход компании в небогатом регионе: первая партия АИ-100 поступила с нефтеперерабатывающего завода «ТАНЕКО», который входит в группу компаний «Татнефть». Кировцы были, пожалуй, единственные заключившие контракт с «ТАНЕКО» на эксклюзивную оптовую поставку бензина АИ-100. Отдельно заметим, что в список 20 крупнейших налогоплательщиков Кировской области «Чепецкнефтепродукт» по итогам первого полугодия также не вошел…

Оборот крупнейшего кировского ретейлера падает пятый год подряд

На восьмом месте в рейтинге «Реального времени» еще одна компания, в конфликтах с ней и ее владельцами отдельные федеральные эксперты обвиняют нынешнего губернатора Кировской области. Это ООО «Роксэт-С» Андрея Березина, оборот которой действительно продолжает падать пятый год подряд. В 2018 году он снизился на 5% (за 2 года в совокупности на 13%), составив 7 млрд рублей. Компания в итоге опустилась еще на одну строчку вниз. Для сравнения, при команде опального ныне Никиты Белых «Роксэт» семьи Березиных входил в тройку крупнейших компаний региона с оборотом в 7,7 млрд рублей. При прежних властях, в 2016 году, оборот достиг пикового значения в 8 млрд рублей. Чистая прибыль рухнула за эти годы в четыре раза, по итогам 2018 года составив лишь 37,2 млн рублей. На компанию давят и кредиты в размере почти 2 млрд рублей. Обвинения Васильева в конфликте с Березиными выглядят менее основательными.

Дело в том, что «Роксэт» — крупнейший кировский ретейлер, за которым стоит влиятельная группа «Система Глобус» (более 80 супермаркетов), принадлежащая отцу Андрея, бизнесмену Олегу Березину. Местные СМИ и оппозиция Белых считали, что Березины входили в «группировку КГБ», которая засветилась при покупке «Уржумского спиртзавода» (за что «прилетело» и экс-советнику Белых Алексею Навальному). Оппозиция Белых полагала, что власти региона в пользу «Глобуса» и «КГБ» сдерживают заход в регион других торговых сетей. После ухода Белых влияние «КГБ» резко пошло вниз, тем более когда в регион пришел Игорь Васильев, настоящий выходец из КГБ, служивший в одном управлении с Владимиром Путиным. Однако Васильев не пошел на открытый конфликт с влиятельными бизнесменами, в чем не было смысла — «Роксэт» в 2018 году занял 16-е место в списке 20 крупнейших налогоплательщиков области. И Андрей Березин был включен в состав Общественной палаты области по списку губернатора. Основатель торговой империи «Глобус» Олег Березин, депутат заксобрания региона от «Единой России», в марте этого года вошел в состав комитета по аграрным вопросам и развитию сельских территорий, переработке сельхозпродукции, предпринимательству и торговле.

Другой экс-представитель кировской «КГБ» чувствует себя в регионе после ухода Белых относительно неплохо. Это Константин Гозман, компании которого не попали в десятку крупнейших. Фото pfo.gov.ru

На выручку всех компаний «КГБ» приходится 10% всего совокупного оборота крупнейших компаний Кировской области

Надо отметить, что и другой экс-представитель кировской «КГБ» чувствует себя в регионе после ухода Белых относительно неплохо. Это Константин Гозман, компании которого не попали в десятку крупнейших. Но если посчитать выручку его пяти предприятий, которыми он владеет на пару с Альбертом Занчуриным и которые вошли в топ-100, то оборот составит 16,5 млрд рублей, что тянет на лидерство в регионе. Это «Агрофирма Дороничи» (4,2 млрд рублей), АО «КМ» (5,5 млрд), «Кировская молочная компания» (1,1 млрд), ТД «Живи вкусно» (773 млн), МК «Дороничи» (750,6 млн). На семейном фестивале «Дороничи», прошедшем в сентябре этого года губернатор Кировской области показательно «дружил» с владельцами компании, заявив, что «в региональной отрасли сельского хозяйства и продовольствия работают люди, благодаря труду которых на столах кировчан есть качественные продукты, а Кировская область занимает передовые позиции в сельском хозяйстве Российской Федерации».

Гозман, в свою очередь, гордо заявил, что 2019 год стал очень успешным для холдинга: в него вошли еще три сельхозпредприятия, собрано более 120 тысяч тонн зерна, введена в эксплуатацию «самая крупная в ПФО животноводческая ферма на 3,1 тыс. коров с передовым технологическим оборудованием, начато строительство свинокомплекса, в ближайшее время будет организовано производство мяса птицы». Все это, дал понять Васильеву олигарх, «приведет к увеличению рабочих мест в холдинге и росту отчислений в бюджеты всех уровней». Что-то не очень похоже на какой-то конфликт властей и бизнеса. К слову, СМИ считают, что одним из совладельцев агроимперии, которого, как и власти региона, ранее постоянно обвиняли в лоббировании своих интересов, является Валерий Крепостнов (первая буква «К» в группе «КГБ»), ныне депутат Кировской думы от «Единой России», а в 2007—2009 годах вице-премьер правительства региона. Однако официально Крепостнов вышел из всех агроактивов и бизнесов. Сейчас ранее один из самых влиятельных местных олигархов является председателем правления Фонда содействия развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Кировской области.

Если посчитать совокупный оборот всех олигархов, ранее представлявших группировку «КГБ» (что сами они отрицали и отрицают), получится цифра в 23,5 млрд рублей, а это более 10% оборота 100 крупнейших компаний Кировской области.

«Кировская теплоснабжающая компания» Виктора Вексельберга убыточна восьмой год подряд...,

С восьмого на девятого опустилось АО «КТК», чей оборот вырос лишь на 2%, составив 6,4 млрд рублей. Это тоже компания, которая снижается в нашем рейтинге крупнейших компаний Кировской области второй год подряд. Два года назад она занимала шестое место с оборотом в 5,3 млрд рублей. Это еще один актив Виктора Вексельберга в регионе (если предполагать, что «Кирскабель» отчасти тоже его), «Кировская теплоснабжающая компания» находится под управлением «Т Плюс», который будучи на тот момент «КЭС-Холдингом» в 2006—2007 году приобрел на открытых аукционных кировские энергоактивы. Материнская компания «Т Плюс» — группа «Ренова». Как и ОМЗ Волоскова и «Кирскабель», КТК Вексельберга одно время была в центре скандала с Никитой Белых, когда следователи заинтересовались «приоритетными инвестпроектами».

«Кировские коммунальные системы» попали в список Белых из-за реконструкции местной городской станции аэрации за 2,2 млрд рублей. В самой компании заверили, что государство им ничего не выдавало. Патронажный сертификат Белых в свое время выдал и «Территориальной генкомпании №5», в которую входили ККС и КТК (впоследствии упраздненная, на базе ее был создан дивизион КЭС-Холдинга Виктора Вексельберга «Генерация Урала»), на реконструкцию Кировской ТЭЦ-3 с применением ПГУ на 10,2 млрд рублей. Казус еще и в том, что активы ТГК5 имеются в Марий Эл и Удмуртии, главы которых в свое время тоже были арестованы (не по этой, конечно, причине).

По договору КТК обязана будет провести модернизацию и реконструкцию оборудования, повысить его эффективность и оптимизировать сети за 17 млрд рублей. Фото navigator-kirov.ru

… но взяла в концессию кировские теплосети на 35 лет, обязуясь вложить в них 17 млрд рублей

У самой КТК после прихода новых властей формальных проблем не было, но один из ее экс-руководителей попал под следствие за злоупотребление полномочиями, конкретно за то, что «своими действиями он причинил потребителям ущерб на сумму свыше 62 миллионов рублей, потому что реализация данной инвестпрограммы легла на их плечи». Якобы обвиняемый вместо запланированных работ включил в инвестпрограмму уже выполненные по замене теплоизоляции некоторые из участков теплосетей, что являлось нарушением. С даты, когда опубликована была информация МВД об этом, прошло больше года, расследование уголовного дела в отношении топ-менеджера было завершено — имя его не назвали, суда, судя по всему, так и не было. Зато известно, что ущерб в 62 млн рублей был вроде бы возмещен. Но известно, что в марте этого года кировская администрация без какого-либо конкурса заключила концессионное соглашение с АО «Кировская теплоснабжающая компания» по передаче последней теплосетей на 35 лет. По договору КТК обязана будет провести модернизацию и реконструкцию оборудования, повысить его эффективность и оптимизировать сети за 17 млрд рублей.

Интересно только, на какие средства? КТК убыточна с 2011 года, в 2018 году компания ушла в минус на 331,7 млн рублей. На компании висят долгосрочные обязательства на 5,4 млрд рублей. Напомним также, что экс-руководители КТК (одного из которых отправили под следствие) заявляли, что теплосети в Кирове и Кирово-Чепецке изношены на 90% и «при их общей протяженности 1 тыс. 385 км каждый год требуется замена до 40—50 км, а существующий механизм формирования инвестпрограммы КТК не позволяет выходить на такие объемы перекладки, поэтому требуется поиск альтернативных механизмов финансирования». При этом КТК заняла в прошлом году 13-е место по размеру выплачиваемых налогов в бюджет области, а по итогам первого полугодия 2019 года — вообще, восьмое.

Итальянская «Веста» была убыточна второй год подряд…,

Десятку крупнейших компаний региона замыкает ОАО «Веста», оборот которого, снизившись на 1%, в 2018 году составил 5,7 млрд рублей. Компания убыточна второй год подряд, прошлый год «Веста» ушла в минус почти на 300 млн рублей по чистой прибыли. Машиностроительный завод основан в военном 1941 году, в 1959 году на нем производились стиральные машины. В 1974 году была куплена лицензия на производство стиральных машин у итальянской компании «Мерлони Проджети» — ныне Indesit (в 2014 году куплена Whirlpool Corporation). Первая партия из ста стиральных машин «Вятка-автомат-12» — копия машины «Аристон» — была выпущена 23 февраля 1981 года. К 2005 году «Вяткой» владели люксембургская компания Savacom (40%) и тольяттинское ЗАО «Веста-плюс» (60%). Именно тогда кировский завод приобрела итальянская компания Candy Elettrodomestici (оборот на тот момент в 1,5 млрд долларов и доля на рынке РФ 4-5%) за 15 млн евро. Она собиралась модернизировать завод для достижения мощности в 250 тыс. изделий в год.

В 2014 году, когда Никита Белых начал раздавать злополучные «патронажные сертификаты», один такой — на сумму 47,5 млн рублей — получила и «Веста». К тому моменту завод выпускал и холодильники No Frost и Frost Free (четверть продукции шла в Европу). Объем производства составлял 867,9 млн рублей. К приходу новой команды Игоря Васильева численность работников выросла более чем в два раза, составив 400 человек.

… когда в итоге ее продали «челнинским китайцам» за полмиллиарда долларов

Убытки ли тому виной, но итальянцы решили избавиться от своего кировского актива: в конце прошлого года «Весту» купили китайцы из Haier, строящие в Набережных Челнах целый технопарк по производству бытовых приборов и машин. За полмиллиарда долларов. То есть, с 2005 года активы завода выросли в цене почти в 10 раз. При этом, как уже писала газета «Реальное время», у китайцев в РФ будет два завода по производству стиральных машин: челнинский на 500 тыс. и кировский на 250 тыс. При этом завод по производству стиральных машин в Кирове продолжит выпускать технику под брендом Candy. «В планах Корпорации Haier закрытие этого завода на данный момент не планируется». Замминистра промышленной политики Кировской области Артем Нопин рассказал, что власти уже получили уведомление от инвесторов о том, что в течение трех лет объемы производства на «Весте» будут расти. Китайцам придется не только вытаскивать кировский актив в прибыль, но и решать проблемы с закредитованностью: к 2018 году на «Весте» лежали долгосрочные заемные средства примерно на 1 млрд рублей и еще 3 млрд рублей краткосрочной кредиторской задолженности. «Злые языки» полагают, что итальянцы ушли из региона из-за жесткой налоговой политики Игоря Васильева (см. выше).

Филиал «Уралхима» КЧХК продолжает занимать первые места по объему налоговых платежей в областной бюджет. Фото uralchem.com

«Уралхим», прописавшись в Москве, налогов региону платит миллиарды рублей, выделяя еще сотни миллионов на соцпроекты

Нельзя также не сказать несколько слов об «Уралхиме» Дмитрия Мазепина, крупнейшего налогоплательщика региона, который формально прописан в Москве. До 2015 года один из его активов, ОАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» мог бы возглавлять рейтинг крупнейших компаний региона, но в октябре того же года он прекратил деятельность юридического лица и был присоединен к «материнской компании» в качестве филиала. Несмотря на явный уход из области — связан ли он был с отказом платить прямые налоги в области или нет, неизвестно — но филиал «Уралхима» КЧХК продолжает занимать первые места по объему налоговых платежей в областной бюджет. По итогам первого полугодия 2019 года он уже заплатил 1,6 млрд рублей (при обороте за прошлый год в 5,7 млрд рублей). Гендиректор «Уралхима» Сергей Момцелидзе еще и депутат заксобрания области, ссориться с нынешней командой властей ему ни к чему.

Летом этого года он заявлял, что «Уралхим» заинтересован в создании благоприятных условий для жизни как своих сотрудников, так и всех жителей Кирово-Чепецка: «Здесь расположен основной производственный актив компании [достаточно сказать, что при выручке КЧХК в 5,7 млрд рублей оборот всего «Уралхима» в 2018 года составил 8,1 млрд рублей]. Понимая это, кроме налоговых отчислений мы помогаем городу и региону дополнительно: выделяем деньги на ремонт дорог и тротуаров, создание социальной инфраструктуры, поддерживаем спортивные секции и проекты ППМИ. На решение социально важных вопросов в Кировской области в этом году выделяется свыше 100 млн рублей».

Сама компания Мазепина закрыла 2018 год с убытком в 4 млрд рублей

Одновременно в 2019 году более чем в два раза увеличился объем вложений в производство предприятия, точной суммы не называют: но в феврале было объявлено, что в строительство третьей очереди производства нитрата кальция на площадке Кирово-чепецкого химкомбината «Уралхим» направит 1 млрд рублей. Зимой 2019 года Игорь Васильев подписал с «Уралхимом» трехстороннее соглашение (третьей стороной выступил город Кирово-Чепецк) и заявил, что это уже не первое соглашение, участниками которого становятся региональное правительство и «Уралхим»: компания, по его словам, вносит большой вклад в решение приоритетных социальных вопросов региона. Действительно, всего с 2013 года «Уралхим» в Кировской области направил более 752 млн рублей на социальные и благотворительные проекты.

При этом у самого «Уралхима» дела финансовые не настолько успешны, чтобы так разбрасываться деньгами. Чистый убыток еще в 2017 году составил более 1 млрд рублей, а по итогам прошлого года превысил отметку в 4 млрд рублей! А по МСФО «Уралхим» в 2018 году получил чистый убыток в размере 25,2 миллиарда рублей против прибыли в размере 31 миллиард рублей годом ранее. В компании объяснили это влиянием «курсовой разницы». На компании также висят долгосрочные кредиты на 26,7 млрд рублей и краткосрочные — на 17,2 млрд рублей. На прошлой неделе, начиная примерно с 9 октября, федеральные СМИ начали писать о возможном банкротстве «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрия Мазепина из-за общей долговой нагрузки группы в 11 миллиардов долларов. Эксперты даже пишут, что банкротство калийного бизнеса Мазепина «может наступить уже в конце 2019 года, когда наступает срок погашения долга «Уралкалия» перед Сбербанком», если бизнесмен не сможет договориться с кредиторами.

Топ-100 компаний Кировской области за 2018 год

№ Наименование Совладельцы Вид деятельности Выручка за 2018 г., тыс. руб. Выручка за 2017 г., тыс. руб. Изменение 1 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КИРОВ, ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ООО 75.30%

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 24.70% Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям 16 104 362 14 126 489 14% 2 ВМП АВИТЕК, АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ, АО 100% Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов 10 929 007 10 068 755 9% 3 ОМЗ, АО ООО "Специализированный регистратор" 56.21%

Волосков Александр Дмитриевич 28.10%

Кузнецова Наталья Семеновна 7.22%

Петренко Алексей Максимович 0.26%

Богатов Владимир Михайлович 0.24%

Морогов Сергей Иванович 0.24%

Чушников Николай Николаевич 0.15%

Нелюбин Сергей Анатольевич 0.080% Производство сортового горячекатаного проката и катанки 10 132 518 8 282 510 22% 4 КИРСКАБЕЛЬ, АО Компания с огран. ответ.DОLЕN INVЕSТМЕNТS LIМIТЕD реестр акц. от 22.04.14 100% Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования 9 747 660 9 077 390 7% 5 ГГК, ООО Глазков Александр Владимирович 34%

ГГК, ООО 33%

Орлова Дарья Игоревна 33% Распиловка и строгание древесины 9 308 487 1 252 743389% 6 КЗОЦМ, ОАО УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ , ОАО УГМК, ОАО 94.10%

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 0.00016% Производство меди 9 158 086 8 840 745 4% 7 ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ, ООО Киселев Сергей Николаевич 97.50%

Шиляева Елена Леонидовна 1.70%

Митрофанова Дарья Александровна 0.40%

Филимонова Екатерина Александровна 0.40% Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 7 339 659 7 502 836 -2% 8 РОКСЭТ-С, ООО Березин Андрей Олегович 100% Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах 7 007 840 7 412 119 -5% 9 КТК, АО Т ПЛЮС, ПАО 100% Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 6 452 346 6 327 615 2% 10 ВЕСТА, ОАО Канди Электродоместичи С.Р.Л. 100% Производство бытовых электрических приборов 5 772 083 5 849 543 -1% 11 ЭСО КЧХК, ООО ОХК УРАЛХИМ, АО 100% Торговля электроэнергией 5 758 196 5 055 657 14% 12 ЛЕПСЕ, АО ЛЕСАНС, ООО 22.06%

ЛЕПСЕ ЧЕК, АО 19.43%

НТПН, ООО 6.93%

ВЭК, ООО 6.36%

ОРС, ОАО 0.19%

Мамаев Геннадий Александрович 6.74%

Лаптев Сергей Николаевич 6.73%

Шайфлер Юрий Сидорович 1.89%

Емельянов Сергей Иванович 0.17%

Альгин Владимир Аркадьевич 0.030%

...* Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта 5 752 718 5 215 927 10% 13 ВЯТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ, ООО ГК СЕГЕЖА, ООО 100% Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов 5 630 532 4 251 926 32% 14 КМ, АО ОНИКС, АО 24.06%

Занчурин Альберт Салихзянович 29.27%

Гозман Константин Маркович 28.68% Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы 5 555 739 4 437 669 25% 15 КИРОВМОЛКОМБИНАТ (ЗАО КМК ), ЗАО Сураев Василий Куприянович 38.70%

Ефимов Василий Иванович 4.21%

Сураева Любовь Фёдоровна 3.37%

Вершинина Татьяна Ивановна 2.53%

Чорогянц Эдуард Степанович 2.53%

Боброва Галина Григорьевна 2.53%

Пестов Виталий Николаевич 1.68%

Платунова Татьяна Викторовна 1.68%

Степанова Надежда Михайловна 0.84%

Калинина Валентина Аркадьевна 0.84%

...* Производство питьевого молока и питьевых сливок 5 213 055 5 134 949 2% 16 АГРОФИРМА ДОРОНИЧИ, АО Гозман Константин Маркович 49.96%

Занчурин Альберт Салихзянович 49.96%

Патрушев Вадим Юрьевич 0% Разведение свиней 4 208 200 3 250 198 29% 17 КИРОВ ТАЙР, ООО ПК ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ, ООО 100% Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек 3 500 227 1 815 532 93% 18 МЦ5 ГРУПП, ООО Сидоров Андрей Александрович 52%

Израилев Игорь Борисович 46%

АКТВ, АО 1%

МЦ-5, АО 1% Производство прочей мебели 3 153 151 3 345 612 -6% 19 ВЯТАВТОДОР, КОГП МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 100% Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей 3 070 648 2 335 974 31% 20 ИСКОЖ, ОАО Иванов Александр Григорьевич 50.00%

Зонов Владимир Николаевич 25.32%

Иванов Андрей Александрович 4.62%

Шешегов Андрей Павлович 2.00%

Бобров Александр Николаевич 1.51%

Лобастов Алексей Владимирович 0.30%

Чобей Олег Васильевич 0.0025% Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей 2 537 905 2 360 502 8% 21 СУ-43, ООО Джамалутдинов Багама Алиевич 100% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 2 467 911 1 724 190 43% 22 КИРОВСКИЙ ЗАВОД МАЯК, ПАО Смирнов Сергей Алексеевич 22.77%

Ильичёв Александр Владимирович 20.46%

Куклин Владимир Яковлевич 15.95%

Жилкин Виктор Николаевич 5.13%

Куклина Валентина Васильевна 1.24%

Зонов Сергей Николаевич 0.0044%

Благовещенская Светлана Васильевна 0.0036%

Ральникова Зинаида Павловна 0.0024%

Макрушина Наталья Валентиновна 0.0022%

Гордеев Александр Анатольевич 0.0020%

...* Производство оружия и боеприпасов 2 253 989 2 295 826 -2% 23 ЭЛЕМЕНТ-29, ООО Моисеев Сергей Васильевич 100% Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных 2 092 042 2 168 125 -4% 24 ВЯТИЧ, ООО КФ Курагин Николай Витальевич 100% Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт 2 014 088 1 857 767 8% 25 АЛТАЙ-СЕРВИС, ООО Земцов Андрей Геннадьевич 50%

Суслов Антон Валерьевич 50% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 2 011 897 1 599 107 26% 26 СЛАДКАЯ СЛОБОДА, ООО Полозов Владимир Алексович 65%

Наймушин Сергей Анатольевич 35% Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения 2 003 211 1 762 927 14% 27 ВЕГА, ООО Ляшенко Борис Николаевич 100% Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах 1 894 933 2 582 076 -27% 28 ПРОДЛОГИСТИКА, ООО АГРОМАКСИМУМ, ООО 100% Торговля оптовая сахаром 1 894 657 1 250 462 52% 29 ЗАРЯД, ООО Альгин Сергей Александрович 100% Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов 1 892 037 586 597 223% 30 ИКЕА ИНДАСТРИ ВЯТКА, ООО КЛИППХУЛЬТ ХОЛДИНГ АБ 100% Производство прочей мебели 1 870 369 1 724 273 8% 31 СФК, ООО ТРАСТГРУПП, ООО 99%

Токаревская Юлия Владимировна 1% Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов 1 854 520 437 314 324% 32 КИРОВСПЕЦМОНТАЖ, ООО Миронов Павел Алексеевич 49.41%

Миронов Никита Алексеевич 49.41%

Миронов Алексей Семенович 1.18% Строительство жилых и нежилых зданий 1 833 236 834 644 120% 33 КОММУНЭНЕРГО, ОАО МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ n/a Передача электроэнергии 1 709 767 1 588 844 8% 34 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ, АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, АО 74.99%

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 8.26%

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА 2.53%

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 0.93%

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА 0.91%

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО РАЙОНА 0.14%

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА 0.14%

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 0.072%

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА 0.058%

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОШИЖЕМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 0.024%

...* Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям 1 624 949 1 838 431 -12% 35 КИРОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, АО РКС-ХОЛДИНГ, ООО 100% Распределение воды для питьевых и промышленных нужд 1 605 288 1 492 385 8% 36 КРИСТАЛЛ, ЗАО Фуфачев Алексей Александрович 90%

Малышев Владимир Михайлович 11.11% Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 1 568 207 1 217 138 29% 37 НЛК, АО Компания «Зюдхаймер Кар Техник Фертрибс Гмб.Х» 99.99% Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов 1 553 991 980 218 59% 38 ЧЕЛЯБСНАБКОМПЛЕКТ, ООО ТД Кувшинская Елена Владимировна 40%

Бронникова Светлана Геннадьевна 30%

Соковнин Михаил Леонидович 30% Торговля оптовая химическими продуктами 1 524 669 1 055 495 44% 39 ИНКОР, ООО Баженов Сергей Владимирович 100% Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием 1 519 544 1 209 507 26% 40 ВЯТСКИЙ ПРИВОЗ, ООО СТРАЙК, ООО 99.91%

Лебедев Александр Николаевич 0.090% Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта 1 519 363 1 580 033 -4% 41 РЕСПУБЛИКА, ООО Сергеева Лариса Юрьевна 100% Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков 1 507 727 799 871 88% 42 АТП, АО АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА 23.28% Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении 1 478 772 1 485 218 0% 43 КДК, ООО Журавлев Анатолий Николаевич 100% Распиловка и строгание древесины 1 397 550 694 201276% 44 МОТОРАВТО, ЗАО Колбин Андрей Николаевич 0.040%

Лопарев Андрей Анатольевич 0.040%

Сандалова Галина Леонидовна 0.040%

Тюлькина Антонина Павловна 0.040% Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 1 390 349 1 238 873 12% 45 ВЯТУШКА АГРО, ООО КИРОВМОЛКОМБИНАТ ЗАО КМК , ЗАО 100% Торговля оптовая неспециализированная 1 372 806 1 014 132 35% 46 ВЯТИЧ, АО Курагин Николай Витальевич 73.36%

Курагина Наталия Ивановна 26.63% Производство пива 1 368 465 1 230 961 11% 47 КИРОВЧЕРМЕТ, ООО Сивачева Марионэлла Михайловна 100% Обработка отходов и лома цветных металлов 1 323 973 1 073 024 23% 48 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ ЗДРАВА, ОАО Савиных Владимир Васильевич 100% Производство приправ и пряностей 1 299 911 1 422 403 -9% 49 ПАЛЛАДА-ЛОГИСТИК, ООО Сергеев Евгений Евгеньевич 100% Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков 1 280 536 676 329 89% 50 КИРОВ-СИТИ, ООО Суткевич Александр Валерьевич 100% Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 1 210 914 819 793 48% 51 КМЗ 1 МАЯ, АО КМЗ 1 МАЯ, ОАО 100% Производство транспортных средств для ремонта и технического обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей 1 203 180



52 УК ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА, ООО АТП, АО 92%

УК ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. КИРОВА, ООО 8% Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 1 156 177 1 515 356

53 АВТОСПЕКТР, ООО ПКФ Жгулева Зоя Николаевна 100% Торговля прочими автотранспортными средствами 1 151 206 898 115

54 ГОРДОРМОСТСТРОЙ, АО АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА 100% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 1 122 894 665 812

55 ВЛО, ООО Тарасов Анатолий Викторович 33.34%

Данелян Сергей Эдуардович 33.33%

Джамалутдинов Багама Алиевич 33.33% Производство обуви 1 118 009 1 078 332

56 АТХ, АО МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ, ПАО 100% Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 1 117 568 1 055 011

57 КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, ООО Гозман Константин Маркович 100% Производство питьевого молока и питьевых сливок 1 108 358 995 034

58 ЭЙС, ООО Блинова Людмила Николаевна 100% Производство трикотажного и вязаного нательного белья 1 087 496 899 764

59 ТЕХЦЕНТР ГУСАР, ООО Дяченко Татьяна Васильевна 32%

Козьминых Анатолий Николаевич 25%

Овсянников Андрей Борисович 22%

Сапегин Сергей Павлович 21% Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 1 084 813 1 002 482

60 ДИЗЕЛЬ-С, ООО Потапов Владимир Анатольевич 100% Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов 1 080 911 772 915

61 ЛЕЛЬ, ООО ПФ Сычев Вячеслав Анатольевич 100% Производство обуви 1 080 894 1 157 703

62 ГМЗ, ОАО Плюснин Виктор Борисович 62.35%

Шрейдер Виктор Иванович 25.37%

Плюснина Алевтина Сергеевна 11.03% Производство питьевого молока и питьевых сливок 1 062 544 1 046 269

63 КЧХК, ООО ТД Смирнов Эдуард Алексеевич 100% Торговля оптовая химическими продуктами 1 047 106 815 433

64 МУРАШИНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД, ООО Магий Михаил Юрьевич 51%

СЕВЛЕСПИЛ, ООО 49% Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей 1 036 675 1 754

65 ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ, АО

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям 1 031 840 943 443

66 СТАЛКЕР, ООО Одегов Сергей Геннадьевич 100% Торговля оптовая отходами и ломом 1 013 725 784 106

67 ФК ГРАНД КАПИТАЛ КИРОВ, ООО ФК ГРАНД КАПИТАЛ, ООО 100% Торговля оптовая фармацевтической продукцией 979 037 1 224 897

68 ЛЕСТЕХСНАБ ПЛЮС, ООО ЛЕС-ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ, ООО 99.90%

Соловьев Николай Дмитриевич 0.10% Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины 955 444 722 829

69 ВЯТСКИЙ СМЦ, ООО ПКФ ДИПОС, ООО 100% Торговля оптовая металлами в первичных формах 944 498 929 105

70 АГРОХИМИКАТ, ООО КЧЗ Смирнов Эдуард Алексеевич 100% Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов 925 591 827 884

71 ТРИКОТАЖ ТРЕЙД, ООО Перович Лидия Ивановна 100% Торговля оптовая текстильными изделиями 909 556 549 929

72 ВИНА ВСЕГО МИРА, ООО Кобелева Елена Владимировна 100% Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт 894 426 897 001

73 КЛЕВЕР, ООО Вахрамеева Юлия Владимировна 100% Производство трикотажного и вязаного нательного белья 881 810 537 041

74 УРЖУМСКИЙ СВЗ, ОАО САРМАТ, ООО 100% Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. 877 291 1 001 393

75 БКК, АО Журавлев Александр Владимирович 95.00%

Журавлева Анна Александровна 2.00%

Журавлев Алексей Александрович 0.20%

Бровко Константин Сергеевич 0.051%

Малых Валентина Васильевна 0.022% Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения 872 395 661 970

76 ХОЛЬЦ ХАУС, ООО Юферев Леонид Николаевич 51%

Юферев Николай Леонидович 49% Производство сборных деревянных строений 863 092 293 757

77 СЕВЕР, АО Бяков Анатолий Васильевич 0%

Новоселова Лидия Ивановна 0%

Пономарев Владимир Борисович 0%

Шулаков Валентин Николаевич 0%

Луппов Александр Юрьевич 0% Производство электромонтажных работ 858 730 629 561

78 КИРОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, АО Мордовец Петр Петрович 25%

Ионов Алексей Геннадьевич 25%

Илюхин Евгений Михайлович 25%

Алейников Виталий Анатольевич 25% Производство лекарственных препаратов 852 396 773 502

79 КРАСНОЕ ЗНАМЯ, СПК Шулаев Владимир Леонидович n/a Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 832 716 823 064

80 ЯНТАРЬ, ОАО Шандаров Владимир Семёнович 60%

Шандаров Антон Владимирович 40% Производство сыра и сырных продуктов 816 526 649 805

81 НИИ СВТ, АО РОСТЕХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 100% Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 803 815 1 145 288

82 КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ ХК, АО Воронков Юрий Алексеевич 75%

Воронкова Маргарита Влади-Мировна 25% Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 796 222 727 845

83 КЛЕВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ, ООО Захаров Юрий Анатольевич 100% Строительство жилых и нежилых зданий 786 170 31 405

84 ДВИЖЕНИЕ-АВТОМАСЛА, ООО Киселев Сергей Николаевич 34%

Мурин Алексей Игоревич 33%

Садыков Рустем Хамзович 33% Торговля оптовая специализированная прочая 784 508 780 231

85 ОКТЯБРЬСКИЙ, ЗАО ПЛЕМЗАВОД Росляков Николай Николаевич 74.99%

Клабукова Татьяна Николаевна 22.77%

Снигирева Галина Васильевна 0.044%

Росляков Александр Николаевич 0.027% Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 781 191 791 686

86 ТД ЖИВИ ВКУСНО, ООО Гозман Константин Маркович 50%

Занчурин Альберт Салихзянович 50% Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 773 136 938 172

87 МК ДОРОНИЧИ, ООО Занчурин Альберт Салихзянович 49%

Гозман Константин Маркович 46.33%

ДОРОНИЧИ, ООО МЦ 4.67% Производство колбасных изделий 750 643 1 442 828

88 ТД РОСШИНА, ООО БИЗНЕСРЕГИОН, ООО 100% Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов 726 492 585 389

89 АБЗ-ОРИЧИ, ООО Юрченко Юрий Иванович 50%

ДСТ, ООО 25%

ПРОЕКТ, ООО 25% Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков 726 461 256 271

90 ЭЛЕКТРОПРИВОД, АО ТЕХНОДИНАМИКА, АО 100% Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 726 147 585 167

91 ВДСК, ООО Кропотов Андрей Валентинович 100% Торговля оптовая неспециализированная 723 816 580 012

92 МАЙСКЛЕС, АО Гринь Клариса Николаевна 29.06%

Иванов Александр Валерьевич 27.88%

Смирнов Георгий Яковлевич 20.66%

Смирнова Наталья Филипповна 8.95% Лесозаготовки 722 680 457 195

93 ВЯТКАСТРОЙСЕРВИС, ООО Бердников Владимир Владимирович 25%

Ермолина Елена Николаевна 25%

Лопаткин Алексей Михайлович 25%

Халтурин Михаил Николаевич 25% Строительство жилых и нежилых зданий 719 403 357 021

94 ДИОН, ООО Рязанов Владимир Викторович 100% Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами 718 244 597 594

95 РОССМЕД-СЕРВИС, ООО Корякин Сергей Иванович 33%

Пантюхин Игорь Юрьевич 27%

Корякин Александр Сергеевич 20%

Созинов Алексей Николаевич 20% Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла 714 812 947 376

96 ДИЗЕЛЬТОРГ ПЛЮС, ООО Кара Дмитрий Петрович 100% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 714 164 #ЗНАЧ!

97 СЛАДКИЙ ЭКСПРЕСС, ООО Гольянова Юлия Владимировна 100% Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями 703 778 675 791

98 КИА-ЦЕНТР КИРОВ, ООО Козьминых Анатолий Николаевич 41.10%

Овсянников Андрей Борисович 29.20%

МАРКЕТИНГ-БЮРО, АО 21.60%

Сапегин Сергей Павлович 8.10% Торговля автотранспортными средствами 700 969 620 028

99 РЕЦИКЛИНГ, ООО Еремеев Александр Анатольевич 100% Торговля оптовая отходами и ломом 694 511 547 960

100 СПЕЦСТРОЙ, ООО Распопов Петр Борисович 100% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 690 202 588 461

