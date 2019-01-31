«Монстры против пришельцев»: как «энергичные варяги» стали пугалом для компаний Марий Эл

Рейтинг предприятий РМЭ: виноват ли глава региона Александр Евстифеев в низких экономических показателях, или все дело в новых владельцах предприятий

В конце прошлого года внезапно заговорили о возможной отставке не так давно избранного главы Марий Эл Александра Евстифеева. Поводом к этому стали якобы «бегство» марийских компаний в соседние регионы, закредитованность и провал по инвестициям. Экономика республики действительно стагнирует, однако у этого есть ряд бизнес-причин, и прежде всего, это смена владельцев в крупнейших компаниях региона. Аналитическая служба «Реального времени», изучив постмаркеловский бизнес-ландшафт, узнала, как марийские олигархи Казанковы, владеющие «Звениговским мясокомбинатом», поссорились с новым главой и стали мишенью для силовиков. В то время как их конкуренты, владельцы агрохолдинга «Йола», попали в список приоритетных компаний новой команды. Но главным пугалом для бизнеса стали «энергичные варяги», взыскивающие с предприятий миллиардные долги.

Экономика Марий Эл стагнирует 2 года

Напомним, как мы писали в нашем прошлом исследовании, опубликованном в мае 2017 года, совокупный оборот топ-100 предприятий Марий Эл по итогам 2015 года составлял 190 млрд рублей, увеличившись с 2014 года на 40%. После ареста Леонида Маркелова по подозрению в получении взятки в размере 235 млн рублей и ухода его с поста главы республики в апреле 2017 года регион возглавил Александр Евстифеев. Любопытно, что в последний полный год правления Маркелова совокупная выручка 100 крупнейших предприятий упала на 12%, составив по итогам 2016 года 167,35 млрд рублей. По итогам же года смены глав региона, 2017-го, выручка вновь выросла, но всего до 192,7 млрд рублей. То есть экономика Марий Эл 2 года фактически стагнирует.

О слабости экономики регионов косвенно говорит факт попадания в десятку крупнейших предприятий компаний-перекупщиков, оптовых торговцев, которые, собственно, не производят какой-либо добавочный продукт. Так, в топ-10 Марий Эл с 13-го места попала компания ООО «Альянс» Дмитрия Морозова, ранее носившая название «Альянстабак+», с оборотом в 5,2 млрд рублей (8-е место, чистая прибыль в 10,1 млн рублей). Как следует из ее прежнего названия, предприятие занимается оптовой продажей табачных изделий.

Марийский НПЗ: на смену властей наложилась смена собственников

Одним из главных ударов по ВРП Марий Эл стали показатели Марийского НПЗ, крупнейшей компании республики — ее оборот в 2015 году, например, составлял 27,5 млрд рублей, а уже год спустя рухнул до 1,2 млрд. Вероятно, здесь тоже сказалась смена власти — внутри компании. Напомним, до 2015 года она находилась в руках ВТБ, получившего актив после его банкротства в 2014 году (в счет миллиардных кредитов, которые были освоены заводом — глава ВТБ Андрей Костин заявлял даже об уводе денег и искусственном банкротстве). В 2015 году банк продал нефтяной актив структурам Николая Егорова и Дмитрия Мазурова, уроженца Казани и выходца из «Нижнекамскнефтехима» за 5,7 млрд рублей. За последними стояла группа New Stream, крупнейшим активом которой является Антипинский НПЗ (перерабатывает 9 млн тонн нефти в год).

Показательно, что новый губернатор Евстифеев только один раз, в августе 2017 года, посетил НПЗ — по-видимому, власти ждут, когда начнется рост налоговых платежей. Фото mari-el.gov.ru



В марте 2018 года появилась информация о том, что сооснователь «Нового Потока» Николай Егоров (считается однокурсником Владимира Путина) планирует продать долю в Антипинском НПЗ или даже полностью выйти из бизнеса. На долю в «Новом потоке» претендует и Сулейман Керимов. Формально, впрочем, Марийский НПЗ принадлежит ООО «УК «Марийский НПЗ», которое, в свою очередь, принадлежит АО «Нефтеперерабатывающие активы», а им владеют два физлица — Мария Яшметова (директор УК и АО «Нефтеперерабатывающие активы») и Ильдар Зяббаров. В январе 2019 года «Новый поток» возглавил экс-глава Минэкологии Татарстана, а затем Росприроднадзора Артем Сидоров.



Так или иначе, год спустя после того, как новые владельцы наладили бизнес, оборот в Марийском НПЗ вновь вырос, составив почти 30 млрд рублей. Однако при этом НПЗ показал убыток в 440,4 млн рублей (в 2016 году прибыль составила 218,8 млн рублей). Показательно, что новый губернатор Евстифеев только один раз, в августе 2017 года, посетил НПЗ — по-видимому, власти ждут, когда начнется рост налоговых платежей. Одновременно в 2017 году у компании в семь раз выросла кредиторская задолженность, составив 3,5 млрд рублей. В графе же «заемные средства» стоит цифра 14 млрд рублей.

Не сбылись пока и планы Мазурова по росту переработки с 1,6 млн до 2 млн тонн к 2017 году. Так, в 2018 году на Марийском НПЗ только «хотели» выйти на объем переработки нефти в… 1,5 млн тонн, и лишь в 2019 году здесь рассчитывают на объемы в 1,7—1,8 млн тонн.

«Новый поток» вложит миллиарды в постройку бензиновой установки в расчете на возврат акциза

«Новый поток» был готов инвестировать в НПЗ 100—120 млрд рублей, в том числе в производство топлива Евро-6. Осенью 2018 года выяснилось, что строительство бензиновой установки обойдется «Потоку» в $100 млн, а это почти равно стоимости всего Марийского НПЗ. Инвесторы, впрочем, все равно готовы пойти на такие вложения, рассчитывая на последующий «эффект от обратного отрицательного акциза». Действительно, в январе 2019 года Марийский НПЗ вошел в список девяти НПЗ, с которыми Минэнерго РФ подписало соглашение о модернизации заводов с возвратом акциза (в рамках налогового маневра) в обмен на инвестиции 300 млрд руб. Соглашение позволит ввести 13 установок вторичной переработки нефти и увеличить производство бензина класса К5 более чем на 3 млн тонн нефти в год. В списке, кстати, еще два актива «Нового потока» — Антипинский НПЗ и Афипский НПЗ, а также актив «Татнефти» — ТАНЕКО.

Интересно, впрочем, что в декабре Марийский НПЗ, как и другой актив группы, Антипинский НПЗ, прекращал работу из-за отсутствия маршрутных поручений: «без оплаты поставщики «Сургутнефтегаз» и «Роснефть» нефть им не продают». Поставки на «Антипинский» были возобновлены только после того, как «Новый поток» вынужденно взял на их оплату кредит в Сбербанке. Этот НПЗ является для группы базовым, мощность его превышает 9 млн тонн в год, глубина переработки составляет 98%, что позволило заводу отказаться полностью от производства мазута. «Транснефть», к слову, несколько раз ограничивала поставки на заводы «Нового потока» осенью 2018 года.

Снизились за 2 года и обороты второй и третьей крупнейших компаний региона — «Птицефабрики Акашевской» и ООО «Белая птица». Фото mari-el.gov.ru



«Акашево» в руках экс-министра сельского хозяйства РФ снизило убыток и теперь у него есть деньги и на строительство храма

Снизились за 2 года и обороты второй и третьей крупнейших компаний региона — «Птицефабрики Акашевской» и ООО «Белая птица». Выручка первой в 2017 году составила 13,2 млрд рублей, тогда как в 2015 году она достигала 14,5 млрд рублей. Упали обороты компании также в последний год правления Леонида Маркелова — в 2016 году выручка составила 11,3 млрд рублей. И только при Евстифееве она вновь поползла вверх. Оборот «Белой птицы» же упал с 12,8 млрд рублей до 8,6 млрд и тоже вырос при Евстифееве — до 10 млрд рублей.

Опять же, помимо смены власти в регионе на финансовой устойчивости фабрик сказалась смена владельцев. Ранее компании принадлежали Николаю Кривашу, и «Акашево» чуть было даже не обанкротилось в 2016 году. Именно за содействие бизнесу «Акашево» Криваш давал взятку Маркелову. Позднее активы перешли под контроль «Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева», принадлежащего Александру Ткачеву, сегодня уже экс-министру сельского хозяйства РФ. В настоящий момент в составе «Агрокомплекса» работают 11 крупных птицеводческих фабрик. Интересно, что в деле Маркелова в январе 2019 года в суде всплыла информация о сумме в 1,3 млрд рублей, за которую было продано «Акашево».

На момент покупки марийской фабрики структурами Ткачева (2016 год) убыток на предприятии составлял 4,8 млрд рублей, к 2017 году компания по-прежнему не прибыльна, но убыток сократился в два раза, до 2,2 млрд рублей. С другой стороны, убыток «Белой птицы» в 2017 году вырос со 162,8 млн до 182,7 млн рублей. К 2018 году «Агрокомплекс» Ткачева, именно с учетом Акашевской птицефабрики, довел свое производство мяса птицы до 5-процентной доли в стране — 278 тыс. тонн в год. Акашевская же фабрика делает Марий Эл, наряду с Челябинской областью, крупным регионом по производству мяса бройлеров. К примеру, если Краснодарский край, родина «Агрокомплекса», в первом полугодии 2018 года снизил производство птицы на 2,6%, до 87,9 тыс. тонн, то регион Марий Эл, напротив, нарастил его на 14,8% — до 85,2 тыс. тонн в год.

В результате новый губернатор осенью 2018 года определил агропромышленный комплекс региона «одной из основных точек роста» Марий Эл. Властям понравилось и то, что в прошлом году Акашевская фабрика завершила модернизацию и строительство ряда объектов. В числе прочего это мясоперерабатывающий завод мощностью 6 тыс. голов в час в поселке Юбилейный Медведевского муниципального района, что позволит ООО «Птицефабрика Акашевская» выйти на объем производства более 200 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год и даст региону 575 новых рабочих мест (дополнительно к 5 тыс. работников на основном предприятии).

Созданы и две площадки репродуктора для выращивания, содержания и производства прародительского стада кур в Советском районе: «Работа по выводу на полную мощность этого уникального для России репродуктора по кроссу бройлеров «Кобб-500» позволит производить инкубационное яйцо для дальнейшего вывода цыплят и комплектования родительских стад по всей стране». Компания также строит завод по переработке птичьего помета мощностью 166 тыс. тонн в год. Из любопытного можно выделить постройку церкви в том же Советском районе — на деньги птицефабрики.

Кажется, не сложились у Казанковых и отношения с новыми властями, а ведь поначалу все было хорошо. Фото mari-el.gov.ru



Как марийские олигархи Казанковы поссорились с новым главой и стали мишенью для силовиков

Четвертое крупнейшее предприятий Марий Эл — «Мясокомбинат Звениговский», принадлежащий семье Казанковых, напротив, увеличил в 2016 году оборот с 7 до 8 млрд рублей, а в 2017 году довел его до 8,6 млрд. При этом все эти годы предприятие наращивает прибыль: за 3 года она выросла в шесть раз, составив 773 млн рублей.

Напомним, основатель компании Иван Казанков и его сын Сергей были вечными оппонентами Леонида Маркелова. Кажется, не сложились у Казанковых и отношения с новыми властями, а ведь поначалу все было хорошо. Еще будучи врио губернатора Александр Евстифеев говорил о введении бренда «Марийский продукт» и приводил в качестве примера прекрасного производителя такого продукта именно Звениговский мясокомбинат, имевший на тот момент, по его словам, полтысячи торговых точек в ПФО. Налоги комбината составляли при этом десятую часть собственных доходов республики: «Почему бы не развить его влияние на Уральский округ и на столицу нашей родины, город-герой Москву?», — задавался вопросом Евстифеев.

В конце 2017 года он как новый глава региона лично присутствовал на запуске молочного цеха комбината мощностью переработки 25 тонн молока в сутки и заявлял, что «развитию агрохолдинга «Звениговский» способствует грамотное инвестирование средств в производство и эффективное управление». К слову, комбинат уже в 2018 году реализовывал еще один инвестпроект по строительству молочного комплекса на 3 тыс. голов КРС в Моркинском районе с предварительным объемом инвестиций в 200—250 млн рублей.

Но затем между властями и местными олигархами пробежала какая-то кошка. Началось с того, что местный Роспотребнадзор объявил о серьезных нарушениях в деятельности агрохолдинга Казанковых, изъяв 221 партию продукции. Запрос в ведомство направили противники Казанковых, депутаты Госсовета Марий Эл от ЛДПР. Известно, что Казанковы финансируют КПРФ, Сергей Казанков избран в Госдуму в 2016 году, став членом фракции коммунистов, а его отец прославился на всю страну, установив перед административным зданием завода памятники Ленину и Сталину. По результатам проверки должностные лица ООО «Мясокомбинат Звениговский» были привлечены к административной ответственности, а комбинату выдано предписание об устранении нарушений в области ветеринарии со сроком исполнения до 10 января 2018 года.

В феврале прошлого года вновь были проведены внеплановые проверки, и вновь были обнаружены нарушения, но уже не в Марий Эл, а в соседней Кировской области, где проверили 78 объектов торговли (вот тебе и «Марийский продукт»). В августе 2018 года стало известно о приостановке работы двух магазинов «Звениговский» в Чебоксарах по решению Звениговского районного суда Марий Эл. Тогда же УФСИН по Марий Эл заявила о том, что исправительную колонию №5 снабдили партией тушенки Звениговского комбината, в которой были спрятаны мобильные телефоны, модемы, сим-карты и зарядные устройства: в итоге силовики собирались проверить всех работников комбината, работающих в консервном цехе, на предмет их связи с оргпреступностью.

…в результате владелец «Звениговского» может «сбежать» в Татарстан

Сразу же поползли слухи о том, что бывший союзник Евстифеева стал поглядывать в сторону Татарстана: якобы львиную часть налогов Казанковы платят именно в РТ, хотя базируется бизнес на территории Марий Эл. Заговорили даже о возможной продаже мясокомбината, после чего Иван Казанков (уроженец Алькеевского района) готов полностью обосноваться в Татарстане. В то же время появилась информация о чуть ли не «бегстве» юрлиц из Марий Эл якобы из-за высоких тарифов на электроэнергию.

А в конце ноября ссора бывших союзников вылилась в публичную перепалку — Евстифеев подверг жесткой критике местную КПРФ, начав тем самым избирательную кампанию 2019 года, по итогам которой у коммунистов не должно остаться ни одного депутатского мандата в Госсобрании. Губернатор заявил, что «построить коммунизм в отдельно взятом субъекте РФ еще никому не удавалось и не удастся»: «И если вы в составе прежнего правительства и вашего депутатства 16 лет разваливали республику, то у вас нет никаких оснований потребовать от нынешнего состава правительства все исправить и поднять на ура». Если стороны не помирятся (а предпосылок к этому нет), можно предположить, что местные силовые и контрольные структуры продолжат давление на комбинат, результатом чего будет либо его «юридическое бегство» в соседний Татарстан, либо вынужденная продажа бизнеса (говорят о желании как раз татарстанских бизнесменов его купить).

Казанковым же принадлежит и 10-е крупнейшее предприятие Марий Эл СПК «Звениговский» (свиноводство), выручка которого в 2017 году упала на 3%, составив 4,4 млрд рублей. Чистая прибыль падает с 2014 года (1 млрд рублей), в 2017 году она составила всего 416 млн рублей.

Деятельность Марийского бумажного комбината относительно стабильна — оборот растет, в 2017 году выручка вплотную приблизилась к отметке 8 млрд рублей. Фото marbum.all.biz



Как МЦБК, подружившись с новым губернатором, стал яблоком раздора между своими же акционерами

По сравнению с вышеперечисленными предприятиями деятельность Марийского бумажного комбината (ОАО «МЦБК», расположен в Волжске) относительно стабильна — оборот растет, в 2017 году выручка вплотную приблизилась к отметке 8 млрд рублей, компания заняла пятую строчку рейтинга. Чистая прибыль, впрочем, в том же году упала почти в два раза, составив 780 млн рублей.

Принадлежит МЦБК депутату Госсобрания МЭ от «Единой России» Александру Сташкевичу. Это второй из богатейших депутатов марийского парламента, получивший летом прошлого года из рук Александра Евстифеева орден «За заслуги перед Марий Эл» II степени за вклад в социально-экономическое развитие Волжска. Отношения с новой властью у осторожного Сташкевича, в отличие от Казанковых, сложились неплохие. В декабре 2018 года губернатор даже отдельно отметил социально-направленную деятельность АО «Марийский ЦБК», оценив, что «комбинатом активно ведутся работы по строительству новых очистных сооружений, реализуется проект по системе очистки воды в области теплоснабжения, доведению состояния горячей воды до питьевого качества».

Если бы отношения не сложились, то про МЦБК могли бы быть сказаны прямо противоположные слова, так как еще в августе прошлого года марийский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Киселев заявил, что комбинат является «крупнейшим предприятием-загрязнителем» в регионе. Одновременно, впрочем, он и крупнейший по использованию отходов, а чтобы окончательно вывести актив из-под экологического удара, Сташкевич в прошлом году начал монтаж оборудования на 800 млн рублей в новые очистные сооружения (а это равнозначно его чистой прибыли за 2017 год). Еще годом ранее Евстифеев со Сташкевичем нашли общий язык как раз по болезненному вопросу тарифов в Волжске. Тем более что МЦБК крупный налогоплательщик: в 2018 году компания, произведя продукции на 6,7 млрд рублей, выплатила налогов на 800 млн рублей. При этом она инвестировала почти 1 млрд рублей в модернизацию и капремонт.

Проблемы у МЦБК не с властями, а… с новыми акционерами: ранее основным владельцем был Сташкевич, часть акций была распределена среди рабочих (2172 человека). Если верить самому Сташкевичу, компания последние 2 года подвергается рейдерским атакам. В декабре прошлого года он публично рассказал о том, что «2 года назад некоторые работники комбината продали на сторону свои акции», руководствуясь целью «захвата административных должностей на комбинате». В результате «подлого поступка» новые акционеры пытаются, по его словам, «дестабилизировать обстановку».

Согласно данным аналитической службы «Реального времени», сегодня более 40% МЦБК принадлежит по-прежнему Александру Сташкевичу (лично и через ООО «ВНИИБ»), остальные акции распределены среди шести миноритариев: 5,38% — у Алексея Фещенко, 5,3% — у Александра Старостина, 4,48% — у Суфии Насыровой, 4,18% — у Валерия Краснова, 3,48% — у Владимира Вержакова и 3,23% — у Сергея Гуменюка. Кто приносит головную боль Сташкевичу — все эти люди, или кто-то конкретно, неизвестно.

28,26% «ТНС энерго» принадлежит Дмитрию Аржанову, покинувшему пост гендиректора ТНС в декабре 2017 года. Фото nta-nn.ru



Как «энергичные варяги» стали пугалом для марийских предприятий

На шестой строчке ПАО «ТНС энерго Марий Эл», оборот которой за 2 года вырос на 1 млрд рублей, составив 7,5 млрд. Компания входит в группу компаний «ТНС энерго», одного из крупнейших независимых энергосбытовых игроков России, управляющего 10 энергокомпаниями в 11 регионах РФ. 28,26% его принадлежит Дмитрию Аржанову, покинувшему пост гендиректора ТНС в декабре 2017 года. К нему у экспертов и участников рынка много вопросов, о чем мы уже писали в прошлом материале.

Много вопросов и к марийской «дочке», которую возглавляет депутат Госсобрания Екатерина Вахитова, близко подружившаяся с новым губернатором. Напомним, после прихода ТНС в Марий Эл рост тарифов за электроэнергию с 2013 по 2016 годы составил 581%. После же прихода Александра Евстифеева сбытовая надбавка, по мнению ряда марийских наблюдателей, выросла в 2,5 раза, цена на электроэнергию на оптовом рынке — на 17%, а тарифы на услуги по ее передаче — на 55%. Как следствие, налицо рост долгов перед марийской ТНС — к декабрю 2018 года задолженность перевалила за 1 млрд рублей, из них только долги населения составляют 248 млн рублей.

В итоге компания обратилась в одно из коллекторских агентств, передав им более 4 тысяч дел неплательщиков с суммой долга более 43 млн рублей и взыскав за год только 18 млн рублей. В результате ряд марийских компаний закрывается, другая часть «бежит» в соседние регионы (в чем и обвиняют нового губернатора). По словам самой Вахитовой, ее компания тут ни при чем. Все дело в неэффективном управлении этих предприятий. Марийской ТНС же якобы приходится брать кредиты в банках (проценты по кредитам, скорее всего, опять же будут закладываться в тарифы, что приведет к их росту).

Действительно, при дебиторской задолженности предприятия еще в 2017 году на 1 млрд рублей, на компании висит 1,2 млрд рублей краткосрочных обязательств. Но, что интересно, чистая прибыль остается — в 2017 году она составила 120,5 млн рублей. Ряд экспертов видит в «ТНС энерго Марий Эл» главного виновника сложившейся ситуации, которая может послужить причиной вероятной отставки Александра Евстифеева (еще в декабре 2018 года говорили, что губернатор уже сам написал заявление об уходе), так как «набрал новых неподъемных кредитов и не смог привлечь инвестиции в республику».

Разговоры о «бегстве» юрлиц в соседние регионы пока трудно подкрепить какими-то серьезными фактами — нет данных по числу юрлиц, например, за 2018 год. Однако тревожные тенденции появились уже во второй половине 2017 года, то есть уже при Евстифееве. Согласно «Краткому статистическому сборнику Марий Эл», выпущенному в прошлом году, количество организаций Марий Эл по всем видам экономической деятельности на 1 января 2017 года составляло 15,8 тысячи. А уже к 1 январю 2018 года число предприятий снизилось до 14 тысяч.

Для сравнения, у компании, которая тоже последние годы, как и ее «сестры» в соседних регионах, существует с постоянной дебиторской задолженностью, «Газпром межрегионгазу Йошкар-Ола». Этот долг, прежде всего со стороны теплоснабжающих организаций, к концу первого полугодия 2018 года снизился на 163,5 млн рублей, до 682,6 млн — при кредиторской задолженности на конец 2017 года в 1 млрд рублей. При этом к началу 2018 года на «дочке» «Газпрома» висела дебиторская задолженность, превышающая 1 млрд рублей. Долги населения в прошлом году опустилась ниже 50 млн рублей. До 1 июня 2019 года, в соответствии с соглашением между властями Марий Эл и компанией, должна быть погашена вся просроченная задолженность теплоснабжающими организациями. При среднем уровне газификации в РФ в 68% на 2018 год, в Марий Эл он составил 88%.

Хотя компания поднялась в рейтинге «Реального времени» с 11-го на 9-е место, оборот ее по-прежнему колеблется в районе 5 млрд рублей, а чистая прибыль продолжает с 2014 года неуклонно падать (упала в три раза), составив в 2017 году всего 4 млн рублей. Как писало «Реальное время», большая часть оборота приходится на теплоэлектроцентраль №1 Йошкар-Олы: около 600 млн рублей ТЭЦ платит «Газпрому» за поставки природного газа, который необходим для выработки предприятием электроэнергии.

Сейчас «Йола» поставляет продукцию в крупнейшие торговые сети РФ, у торговой марки есть и 320 фирменных магазинов. Фото mari-el.gov.ru



Поссорившись с владельцами «Звениговского», Евстифеев подружился с их конкурентами

На седьмом месте Йошкар-Олинский мясокомбинат, принадлежащий Магомедгаджи Цинпаеву. Оборот предприятия в 2017 году упал на 3%, составив 5,3 млрд рублей. Такая же выручка была и в 2014, и в 2015 году. То есть компания просто-напросто не растет. При чистой прибыли в 2012 году в 262 млн рублей последние годы компания показывает ее на уровне 62—88 млн рублей. Кредитов на комбинате накоплено 641 млн рублей — это самая большая сумма задолженности с 2009 года.

Как писала газета «Реальное время» в августе 2017 года, Евстифеев совершил большое «бизнес-турне» по крупнейшим предприятиям Марий Эл. Его маршрут пролегал, в частности, и через «Звениговский», и через Йошкар-Олинский мясокомбинат (любопытно при этом, что Евстифеев на тот момент проигнорировал агрохолдинг «Акашево»). Йошкаролинцы являются конкурентами мясокомбината «Звениговский», и весьма показательно, что после ссоры с Казанковыми в приоритетных проектах был назван их мясокомбинат, как и Акашевская птицефабрика, но ни слова осенью 2018 года не было сказано о «Звениговском», когда Евстифеев назвал АПК одной из основных точек региона.

О Йошкар-Олинском мясокомбинате же власти не поскупились на похвалы: агрохолдинг «Йола», в который он входит (как и АО «Шойбулакский», где разводят свиней, 22-е место в рейтинге с оборотом в 1,5 млрд рублей), назвали эффективно работающим предприятием. В конце 2017 года начал деятельность четвертый свинокомплекс, расположенный в Медведевском районе, производственная мощность которого составила 5 тыс. тонн мяса свиней в живом весе (или 44 тыс. голов откорма в год). Объем вложенных в него инвестиций — 620 млн рублей. В конце 2018 года были введены в эксплуатацию комбикормовый завод и элеватор, на что ушло еще 408 млн рублей.

Сейчас «Йола» поставляет продукцию в крупнейшие торговые сети РФ, у торговой марки есть и 320 фирменных магазинов. В интервью «Реальному времени» гендиректор Йошкар-Олинского мясокомбината заявлял о готовности компании конкурировать на локальных рынках, в том числе в Татарстане, с такими гигантами, как «Мираторг» и «Черкизово».