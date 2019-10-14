БСК получила право на разработку шихана Куштау

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АО «Сырьевая компания» (структура «Башкирской содовой компании») получило лицензию Приволжскнедр на разведку и добычу полезных ископаемых месторождения Куштау.

Отсюда следует, что БСК добилась права разработки шихана, расположенного в Стерлитамакском и Ишимбайском районах Башкирии.

Лицензия выдана 8 августа на срок до 10 августа 2039 года, передает «Коммерсант». Пока в компании не называют даты начала работ.

Напомним, что споры вокруг разработки башкирских гор-шиханов идут уже несколько лет. БСК требовала права на разработку другой горы — Торатау. Однако общественность начала активно выступать против. Среди аргументов часто называли духовную ценность горы для башкир. Противостояние дошло до своего пика в последний год работы предыдущего главы РБ Рустэма Хамитова. После его ухода новый руководитель республики Радий Хабиров почти сходу заявил о компромиссном решении — БСК отказалась от притязаний на Торатау, но сохранила за собой право на геологоразведку и последующую разработку горы Куштау, не имеющей охранного статуса.