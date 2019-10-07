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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Горячев, бригадир бондарного цеха завода «Красный Восток», 1932 год

07:00, 07.10.2019 8 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Горячев, бригадир бондарного цеха завода «Красный Восток», 1932 год

Первый крупный пивоваренный завод в Казани — «Восточную Баварию» — открыл немец Оскар Петцольд в 1867 году. В 1892-м он продал часть завода наследникам купца Александрова, представителям династии крупных виноторговцев. Они в итоге и основали один из самых мощных пивоваренных заводов страны.

Газета «Казанскiй Телеграфъ» 4 января 1898 года писала: «Перед праздниками пивной завод «Т.Д. Наследников Александровых», бывший «Петцольд и Ко», будет пущен в ход. Покупка зданий и капитальный ремонт обошлись Торговому дому до 100 тысяч рублей. На заводе нашли заработок до 100 человек». В 1907 году для завода построили здание на Тукая, 93. К 1910-му здесь работали 310 человек, они производили продукции на 900 тысяч рублей в год. К 1914 году Александровы вырабатывали в год 800 тысяч ведер пива.

Хмель для своего завода Александров закупал в Германии: «Богемское» и «Баварское» пиво варили в Казани еще до революции. А «Русское черное», легендарное пиво поздней советской и постсоветской эпохи, еще при царе брало награды на международных выставках: в Вене, Париже, Брюсселе и Флоренции.

Завод Петцольда в Казани. Конец XIX века. Фото old-kazan.ru

После революции Александров с семьей успели спастись и эмигрировать за границу, завод национализировали и в 1918 году передали Совнаркому сельского хозяйства. В 1922 году все пивоваренные заводы города во главе с их флагманом, заводом Александровых, объединили в «Красный Восток», который дожил до постсоветских времен и только в 2006 году перешел под контроль турецкого «Эфеса».

Соцсоревнование шло и здесь, причем еще задолго до начала стахановского движения. Например, в 1931 году на «Красном Востоке» создавались ударные бригады. Газета «Красная Татария» писала:

«Рабочие завода «Красный Восток» на общем собрании заслушали доклад о конкурсе на лучшее предприятие. Старые рабочие Несмерчук, Ша­рафутдинов, Мандрусов, работницы Филиппова и Савашникова внесли предложение включить завод во всетатарский конкурс. Предложение это подхвачено всей рабочей массой. «Красный Восток» включился в конкурс, создаются ударные бригады; одна бригада составлена из специалистов. В бригаду вошел завпроизводством Повицкий, завлаборато­рией Платт, его помощник Николотов, рационализатор Шриро. Главнейшие задачи этой бригады — познакомить рабочих завода с промфинпланом, поднять квалификацию производственных рабочих, наладить учет работы ударных бригад и цехов».

С 1936 года завод создавал сеть торговых точек: сначала киоски и передвижные бочки, потом — стационарные ларьки, магазины и пивные. Завод не останавливался даже во время войны, а в 1960-х годах для него построили новое здание. Второй крупный пивоваренный завод в ТАССР, «Набережночелнинский пивобезалкогольный завод», построили в Брежневе в 1981 году (сейчас это «Булгарпиво»).

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ.

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 07:06
    Ай, марксисты, дурили пролетариату голову пивом пенным ... Некоторые до сих пор не протрезвеют, ну никак ;-))
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    Анонимно 08:08
    Думаете так было до самого развала?
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    Анонимно 12:47
    Ага, сейчас то вообще сухой закон...
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  • Анонимно 08:26
    Да, уважаемый, сами того не желая, кривляясь и придуряясь (пытаясь представить это в виде "шутки и пытаясь выгородить марксистов-террористов) Вы попали в "самую точку".

    Да, казанские студенты в 1887 - 1888 гг. не только "заразили" Володю Ульянова - брата индивидуального террориста Александра Ульянова - марксизмом, проповедующего массовый террор и уничтожение целых классов.

    Но казанские студенты научили первокурсника В.И.Ульянова пить пиво - казанские студенты отличались буйным нравом и пристрастием к алкоголю (не все конечно, но многие).

    По воспоминаниям писателя П.Д.Боборыкина "любимым занятием казанских студентов было в пьяном виде громить публичные дома за Булаком".
    Всегда были и такие студенты - Вы не из них, господин нео-марксист?
    Сборища студентов-марксистов часто маскировались под студенческую попойку - на столе "для отвода глаз" на тот случай, если нагрянет полиция, стояла водка, пиво, селедка, черный хлеб, которые в процессе "дискуссии" о судьбе России и пролетариата "уничтожались".

    Любовь, страсть к пиву , приобретённую в Казани, Ульянов-Ленин пронес через всю жизнь.
    Пил пиво Ленин и когда сбежал из России за более комфортной жизнью в Европу.
    В Мюнхене любил Ленин пить пиво в пивных, где пытался "охмурять" марксизмом немецких рабочих - но немецкие рабочие на ленинскую пропаганду не поддавались и ему приходилось расплачиваться за пиво самому, за что Наденька его ругала.

    Кстати, в этих мюнхенских пивных чуть позднее подвизался ещё один любитель пива и тоже социалист - национальный-социалист, национал-социалист, нацист Гитлер.

    А то, что марксисты спаивали рабочих и крестьян и заставляли насильно их принимать "социалистические обязательства", принимать участие в "стахановском движении" ни для кого не секрет - на эту тему написано множество диссертаций и художественных произведений.

    Продажа алкоголя в бюджете СССР всегда составляла значительную долю.
    Да и алкоголе-зависимыми людьми проще управлять.

    Так что, господин нео-марксист, Вы сами над собой "хихикаете".
    Уж извините за правду - осень наступила, время "правдорубов"...
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    Анонимно 13:19
    Водку мы пьем для запаха - дури и своей хватает. Так и не протрезвел марксист ;-)))
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    Анонимно 13:28
    Свихнутый на марксизме сейчас еще докажет, что пиво придумали большевики. Его пили до Вас, при Вас и после Вас тоже будут употреблять. Хватит притягивать любое событие к марксизму, живите своей жизнью
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  • Анонимно 09:29
    Наконец-то по настоящему весёлый мужчина на фотографии - да и тот с пивного завода...
    А то все предыдущие "стахановцы" были на фотографиях какие-то грустные и запуганные - наверное все силы отдали строительству "светлого коммунистического будущего".

    А этот бригадир бондарей весёлый и жизнерадостный.
    Хорошая фотография - жизнеутверждающая.
    И текст интересный, познавательный, узнаёшь об истории Казани много нового и интересного.
    Спасибо за прекрасный проект "100-летие ТАССР" автору, РВ и ГА РТ.
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  • Анонимно 13:19
    Красная Татария, интересное название для газеты
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