Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Горячев, бригадир бондарного цеха завода «Красный Восток», 1932 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 50-я

Первый крупный пивоваренный завод в Казани — «Восточную Баварию» — открыл немец Оскар Петцольд в 1867 году. В 1892-м он продал часть завода наследникам купца Александрова, представителям династии крупных виноторговцев. Они в итоге и основали один из самых мощных пивоваренных заводов страны.

Газета «Казанскiй Телеграфъ» 4 января 1898 года писала: «Перед праздниками пивной завод «Т.Д. Наследников Александровых», бывший «Петцольд и Ко», будет пущен в ход. Покупка зданий и капитальный ремонт обошлись Торговому дому до 100 тысяч рублей. На заводе нашли заработок до 100 человек». В 1907 году для завода построили здание на Тукая, 93. К 1910-му здесь работали 310 человек, они производили продукции на 900 тысяч рублей в год. К 1914 году Александровы вырабатывали в год 800 тысяч ведер пива.

Хмель для своего завода Александров закупал в Германии: «Богемское» и «Баварское» пиво варили в Казани еще до революции. А «Русское черное», легендарное пиво поздней советской и постсоветской эпохи, еще при царе брало награды на международных выставках: в Вене, Париже, Брюсселе и Флоренции.

Завод Петцольда в Казани. Конец XIX века. Фото old-kazan.ru

После революции Александров с семьей успели спастись и эмигрировать за границу, завод национализировали и в 1918 году передали Совнаркому сельского хозяйства. В 1922 году все пивоваренные заводы города во главе с их флагманом, заводом Александровых, объединили в «Красный Восток», который дожил до постсоветских времен и только в 2006 году перешел под контроль турецкого «Эфеса».



Соцсоревнование шло и здесь, причем еще задолго до начала стахановского движения. Например, в 1931 году на «Красном Востоке» создавались ударные бригады. Газета «Красная Татария» писала:



«Рабочие завода «Красный Восток» на общем собрании заслушали доклад о конкурсе на лучшее предприятие. Старые рабочие Несмерчук, Ша­рафутдинов, Мандрусов, работницы Филиппова и Савашникова внесли предложение включить завод во всетатарский конкурс. Предложение это подхвачено всей рабочей массой. «Красный Восток» включился в конкурс, создаются ударные бригады; одна бригада составлена из специалистов. В бригаду вошел завпроизводством Повицкий, завлаборато­рией Платт, его помощник Николотов, рационализатор Шриро. Главнейшие задачи этой бригады — познакомить рабочих завода с промфинпланом, поднять квалификацию производственных рабочих, наладить учет работы ударных бригад и цехов».



С 1936 года завод создавал сеть торговых точек: сначала киоски и передвижные бочки, потом — стационарные ларьки, магазины и пивные. Завод не останавливался даже во время войны, а в 1960-х годах для него построили новое здание. Второй крупный пивоваренный завод в ТАССР, «Набережночелнинский пивобезалкогольный завод», построили в Брежневе в 1981 году (сейчас это «Булгарпиво»).



Людмила Губаева