Владимир Дехтярев: «Говоря о Бурдасове, тренер «Эдмонтона» думал: кто это и что мне с этим делать?»

«Голос русскоязычной НХЛ» — о перспективах российских игроков в стартующем сезоне главной хоккейной лиги

Владимир Дехтярев, долгое время бывший голосом отечественного и заокеанского хоккея на радиочастотах, не так давно возглавил хоккейный отдел «Советского спорта», а сейчас получил приглашение стать еще и одним из комментаторов переехавшей на «Яндекс» Национальной хоккейной лиги. В преддверии старта регулярного чемпионата эксперт поделился с «Реальным временем» своим мнением о раскладах на сезон для российских игроков НХЛ. Почему у Бурдасова изначально не было шансов остаться в «Эдмонтоне», чем не угодили «Рейнджерс» Кравцов и Шестеркин, будет ли Гусев новой русской звездой «Нью-Джерси» и по какой причине у младшего Свечникова, Андрея, карьера складывается успешнее, чем у его брата Евгения — об этом и многом другом в колонке Дехтярева.

НХЛ и профсоюз решили не разрывать договор из-за мнения низкооплачиваемых игроков

В нынешнем году НХЛ и профсоюз игроков решили, что не будут расторгать действующий контракт. Это уже большой плюс — не будет локаута. Переподписали то соглашение, которое, наверное, и должны были переподписать. Просто сейчас не время для каких-то войн.

Тут есть одна очень важная деталь. В НХЛ есть так называемые элитные игроки, у которых все в порядке с контрактами, а есть игроки третьих-четвертых звеньев, у которых может быть не очень хорошо с деньгами. Поэтому действующий договор не был расторгнут, чтобы избежать разногласий в профсоюзе. А такие разногласия были во время первого локаута, когда часть более бедных игроков сказала: «Парни, вы там получаете по 10 миллионов, а у нас контракты по 700 тысяч, и сидеть целый год без работы для нас не самый лучший вариант». Я думаю, ситуация повторилась — более бедные игроки сказали свое слово.

И потом, игроков нынешняя ситуация, по сути, устраивает. Разве что одна непонятная для них деталь — эскроу, и, видимо, с этим будут разбираться уже по ходу. Сейчас у владельцев клубов и у профсоюза будет время, чтобы понять, какие у сторон требования друг к другу и что делать дальше. Я думаю, что это абсолютно правильное решение — нужно продолжать играть дальше.

Все лето мы радовались, что в Нью-Йорке собирается мощная русская бригада во главе с главной звездой Артемием Панариным. Фото nhl.com

У Шестеркина шансов пробиться в основу «Рейнджерс» не было изначально, а Кравцову еще надо «поднатаскаться» в АХЛ

Все лето мы радовались, что в Нью-Йорке собирается мощная русская бригада во главе с главной звездой Артемием Панариным. Но недавно «Рейнджерс» отправили Кравцова и Шестеркина в АХЛ.

У Шестеркина особых вариантов-то и не было. Потому что король Лундквист в любом случае никуда не делся и никто с ним расставаться не собирался. Ну а Георгиев себя зарекомендовал еще в прошлом сезоне. Шестеркина же мы видели только по предсезонным матчам, и что он из себя представляет, никто не знает. Ему нужно время на адаптацию.

Что касается Кравцова, то генеральный менеджер «Рейнджерс» уже сказал, что шанс у него будет. Просто сейчас у «Рейнджерс» не так много матчей, и, соответственно, у Виталия будет шанс «поднатаскаться» в АХЛ. Да, парень хороший, талантливый, но для Национальной хоккейной лиги пока что сыроват.

То же самое относится к Николаю Прохоркину (нападающий «Лос-Анджелес Кингз», — прим. ред.). Я разговаривал с ним буквально на днях, и он сказал, что вместе с генеральным менеджером Робом Блейком они решили, что ему нужна игровая практика и что через несколько игр он, вполне возможно, вернется в основу. Сам Прохоркин к этой ситуации отнесся нормально и никакого неудовольствия не выказывал.

Согласен с мнением, что для «Рейнджерс» это будет проходной год, дабы набраться опыта и уже потом бороться за Кубок. Даже сделаю такой прогноз, что шансов пробиться в плей-офф у команды будет немного. Потому что она действительно только строится, она абсолютно новая.



Прохоркин сказал, что вместе с генеральным менеджером Робом Блейком они решили, что ему нужна игровая практика и что через несколько игр он, вполне возможно, вернется в основу. Фото wikipedia.org

Поездка Бурдасова в Эдмонтон была авантюрой агента

Шансов попасть в «Эдмонтон» у Бурдасова не было изначально. Думаю, это была какая-то авантюра с его стороны и со стороны его агента (Шуми Бабаев, — прим. ред.). Ты не тренировался долгое время, ты не проходил вместе с командой тренировочный лагерь. То есть ты даже не знаешь, кто твои партнеры и как они играют, за исключением видеонарезок в Сети — ты не представляешь себе, с кем и против кого будешь играть.

Если уж ты действительно хотел попасть в НХЛ, то тренировочный процесс должен был быть абсолютно другим. Ты должен был готовиться с командой с начала тренинг-кэмпа, а не вот так — приезжая на два матча.

Для главного тренера «Ойлерс» Дейва Типпета это тоже был большой риск, так что, я думаю, Бурдасов в этой ситуации должен был поступать по-другому — договариваться намного раньше, для того чтобы пройти с командой полные предсезонные сборы, чтобы тренер понимал его возможности. Когда Типпет говорил о Бурдасове, он, судя по его лицу, в мыслях задавал вопрос генменеджеру клуба Кену Холланду: «Кто это, кого ты мне привез и что я должен с этим делать?»

Это не в обиду Бурдасову. Здесь, скорее, не самым лучшим образом сработал его агент — очень долгие переговоры, очень много шумихи, и вот такой пшик.

Андрею Свечникову повезло попасть в нужное время и нужное место

Никита Гусев очень неплохо зарекомендовал себя в «Нью-Джерси», плюс там собралась достаточно интересная команда — много талантливых игроков. На мой взгляд, у Гусева будут шансы показать себя во всей красе. Потому что для этого есть все, в том числе талантливые партнеры, которые понимают тебя с полуслова.

Но есть и одно «но». Помимо всего прочего, его задачей будет еще и успевать отрабатывать в обороне. В Континентальной хоккейной лиге и в СКА его роль все-таки была несколько иной. Сейчас же это будет входить в обязанности Гусева, и предсезонные игры показали, что с этим есть проблемы — вот и недавно его звено привезло «-2». Но, с другой стороны, Гусев — это тот игрок, от которого прежде всего ждут, что он будет забрасывать шайбы и снабжать шайбами партнеров. Поэтому где-то на это будут закрывать глаза, а другие люди будут отрабатывать в обороне «за себя и за того парня».

У старшего из братьев Свечниковов, Евгения, в свое время была достаточно хорошая пресса — как у Андрея сейчас. В состав «Детройта» он не попал, но я это списываю пока на довольно тяжелую травму. Что же до Андрея, то ему очень повезло попасть в нужное время и в нужное место — в «Каролине» все для него сложилось удачно: очень молодой коллектив, достаточно молодой и современный тренер. В команде все примерно на одной волне и все понимают, как они хотят играть, им дают определенную свободу в атакующих действиях. И отсюда проще разыграться — тренеры доверяют, а это очень помогает раскрыться игроку.

И вот в этом отношении младшему, я думаю, повезло больше. Он и по игровому стилю очень подошел этой команде — тут и катание хорошее, и голова на плечах. В то же время Андрей и достаточно много пашет, потому что на одном таланте далеко не уедешь, тем более в НХЛ.

Ковальчука в Лос-Анджелесе все устраивает



Чибисов для меня «темная лошадка», так что о его перспективах в «Виннипеге» говорить пока трудно. На самом деле о нем и в России-то не особо говорили и не все его даже знают. С другой стороны, он вроде бы как-то прижился в Северной Америке, у него достаточно хорошие отзывы. Но пока что в основу он не пробился, и у меня есть сомнения, что он вообще в нее пробьется. Да, он хорошо зарекомендовал себя, и, по сути, это человек, который делает себя сам. Сейчас у Чибисова такой момент, когда пора уже выстрелить.

Понятно, что Чибисов не претендует на места подписанных Патрика Лайне и Кайла Коннора, вопрос в том, где ему будет отведено место — в третьем или четвертом звене. А это уже головная боль главного тренера «Виннипега» Пола Мориса.

К этому сезону Илья Колвальчук очень серьезно готовился, так что по физике он по сравнению с прошлым сезоном прибавит. Списывать его со счетов пока рано. Фото nhl.com

Что касается Ковальчука, то, полагаю, он останется в «Лос-Анджелесе» в любом случае. Думаю, что главный тренер «Кингз» Тодд Маклеллан даст Илье время «разогнаться». Он говорил, что Ковальчук будет играть достаточно важную роль в его системе. Так что Маклеллан примерно представляет, как использовать его сильные стороны (правда, их осталось не так много). Так что, думаю, в сезоне мы увидим несколько другого Ковальчука.

Игрового времени ему дают достаточно, да и партнеры, в общем-то, хорошие и готовы поддержать его порывы. Я знаю, что к этому сезону Илья очень серьезно готовился, так что по физике он по сравнению с прошлым сезоном прибавит. Списывать его со счетов пока рано.

С другой стороны, у «Лос-Анджелеса» и помимо Ковальчука хватает проблем, и еще вопрос, попадут ли «Кингз» в плей-офф. У них очень много игроков на контрактах, причем на достаточно больших и долгих, так что с этим генеральному менеджеру Робу Блейку придется разбираться. Не зря же ходили слухи, что в это межсезонье Ковальчук может оказаться в другой команде — речь шла о «Нью-Йорк Айлендерс». Но семья Ильи живет в Лос-Анджелесе, и у него в контракте есть пункт о невозможности обмена без его согласия. В общем, обменять его могут, только если сам Илья этого захочет. Я так понимаю, в Лос-Анджелесе Илью устраивает абсолютно все.