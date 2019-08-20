НХЛ теперь на «Яндексе». Почему большой спорт стремительно уходит из «телека» в интернет?

На прошлой неделе российское спортивное информпространство всколыхнула весть о том, что трансляции очередного топового чемпионата уходят с телевидения на интернет-платформу. На этот раз отличился «Яндекс», отвоевавший у «телека» ни много ни мало Национальную хоккейную лигу, долгое время показываемую российским Eurosport. Вслед за «Рамблером», отобравшим у телевидения Английскую премьер-лигу, и «Силой», заполучившей Ла Лигу и Серию А, «Яндекс» завершает (завершает ли?) революцию на спортивном медиарынке прямо у нас на глазах. «Реальное время» узнало, в какую сумму это обошлось и кто будет работать на русскоязычных трансляциях, а также расспросило медиаэкспертов о тенденциях развития спортивного вещания.

НХЛ ушла в «Яндекс» за сравнительно небольшие деньги. Кто будет работать на матчах?

Последние годы главную заокеанскую хоккейную лигу в нашей стране показывали платные каналы Eurosport. Соглашение было рассчитано на три сезона — с 2016/17 до 2018/19. Каналы транслировали по 10 игр регулярного сезона в неделю и плей-офф в полном объеме.

Российские версии трех каналов Eurosport входят в «Медиа Альянс» — совместное предприятие «Национальной медиа группы» (НМГ) и американской Discovery Communications. «Медиа Альянс» так и не раскрыл, сколько платил за права на показ матчей НХЛ, а вот «Яндексу», по информации источников газеты «Ведомости», первой сообщившей о сделке, хоккей высшей пробы обошелся в $6 миллионов за три сезона.

В общем-то, это сущие копейки в сравнении с тем, сколько стоит показ НХЛ на североамериканском рынке. Так, например, американская коммерческая телекомпания NBC и NBC SportsNet еще в 2011 году обязались выплатить НХЛ $2 миллиарда (!) за трансляции матчей лиги в течение следующих 10 лет. Через два года контракт закончится, и можно представить, сколько будет стоить новый — все-таки хоккей «подорожал», и ценник на рекламу во время трансляций за последние годы значительно вырос.

Новый сезон самой престижной хоккейной лиги мира стартует уже 2 октября, так что у «Яндекса» есть лишь полтора месяца, чтобы продумать формат и детали показа. Когда «Рамблер» приобретал права на АПЛ, в компании уже было понимание, на какой платформе они будут показывать матчи. Было понимание и в вопросе, кто займет руководящие должности в проекте и кто будет комментировать игры.

По нашей информации, «Яндекс» уже начал переговоры с несколькими комментаторами, работавшими на русскоязычных трансляциях НХЛ прошлого сезона на канале Eurosport. Переговоры ведутся, в частности, с Александром Кузмаком, а также, возможно, с Сергеем Федотовым.

Новый сезон самой престижной хоккейной лиги мира стартует уже 2 октября, так что у «Яндекса» есть лишь полтора месяца, чтобы продумать формат и детали показа

Первопроходцы спортивного онлайн-стриминга в России

Ранее мы уже писали о том, как другая интернет-компания, владеющая поисковиком и агрегатором новостей, — Rambler Group — перехватила права на главную европейскую футбольную лигу у «Матч ТВ» и в ближайшие три года будет показывать АПЛ с помощью своей стриминговой платформы Okko.

Еще раньше на российский рынок онлайн-трансляций зашла «Сила ТВ», принадлежащая TeleSport. Эта компания первой «утерла нос» традиционному «телеку», купив права на показ испанской футбольной Ла Лиги, в то время как «Матч ТВ» полтора сезона не мог договориться с испанцами о цене прав. Позже «Сила» стала показывать и итальянскую Серию А, а также баскетбольный Еврокубок и различные бойцовские турниры.

Столь стремительный уход таких рейтинговых турниров в Сеть соответствует, как бы громко это ни звучало, духу времени — еще три года назад весь топовый спорт в России концентрировался на одном федеральном телеканале, а второстепенные турниры и чемпионаты собирали по остаточному принципу мелкие игроки вроде телеканала «Футбол» или «Viasat Sport». Теперь же права на практически все главные иностранные турниры — у российских интернет-платформ.

Okko Sport, кстати, уже показало два тура нового сезона «Англии», и далеко не без эксцессов. Так, например, заминка случилась в матче «Манчестер Юнайтед» и «Челси» — зрители жаловались на рассинхрон картинки и звука, а то и вовсе не могли загрузить сервис. В другом матче прямо во время исполнения легендарного гимна «Ливерпуля» You'll never walk alone нарисовалась реклама букмекера, что не на шутку разозлило зрителей.

Глава Okko Sport Владимир Стогниенко уже извинился и пообещал проделать работу над ошибками.

❗️ Друзья, мы хотим принести извинения за то, что гимн «Ливерпуля» YNWA был прерван интеграцией наших партнёров. Это произошло по ошибке и больше не повторится. — Okko Спорт (@OkkoSport) August 9, 2019

Эксперты отмечают преимущества стриминговых сервисов перед традиционным телевидением, однако подчеркивают при этом, что у интернета свои «болячки».

— Не думаю, что в противостоянии телевидения и интернета будет однозначный победитель и останется только кто-то один, — рассказал «Реальному времени» бывший гендиректор медиакомпании Tigermilk, директор по развитию медиапродуктов во «ВКонтакте» Арсений Ашомко. — Просто усложнится система, но это две истории, которые будут уживаться. Более того, они сегодня делают примерно одно и то же в плане новых сервисов. Но, как мне кажется, интернет это делает более успешно, просто потому что там уделяют этому больше внимания. Да и в среднем сейчас интернет становится богаче телевидения, поэтому ему легче инвестировать в такие прорывные истории. Но, в конце концов, традиционное телевидение тоже уходит в интернет. Другое дело, что, на мой взгляд, он чуть меньше умеет на этом зарабатывать. Приведу такой пример: еще 15 лет назад спроси у людей, что такое «НТВ+», все ответили бы, что это спутниковая тарелка, которую ставишь и смотришь дополнительные каналы на телевизоре. А сегодня если кто-то спросит, что такое «НТВ+», я отвечу, что это приложение на моем телефоне и в моем телевизоре. Так что в этом смысле принципиального отличия от того же Okko я не вижу.

Переход НХЛ с Eurosport на «Яндекс» — благо для региональной аудитории?

Стоит отметить, что от «миграции» НХЛ с кабельного телевидения в интернет российские болельщики из регионов скорее выиграют. Дело в том, что далеко не у всех региональных операторов и провайдеров в стандартных пакетах имеется канал Eurosport, не говоря уже о премиальном Eurosport Gold. К примеру, в Казани эти каналы отсутствуют в стандартном пакете «Летай». Так что значительная часть зрителей просто не имела возможности смотреть матчи по телевидению и все равно искала трансляции в интернете.

Теперь же любой болельщик из самого отдаленного уголка страны сможет сделать это, просто зайдя на «Яндекс». Другое дело, что профессиональная спортивная редакция Eurosport делала из НХЛ по-настоящему яркий и вкусный продукт. Имелась, к примеру, функция выбора из параллельно идущих игр для просмотра в режиме live (картинка в картинке или видео по запросу), всегда обновлялась статистика, был и свой геймцентр. То есть Eurosport по мере возможностей старался быть таким же удобным и гибким, как и интернет.

— Я считаю, что спорт на «телеке», как и все остальное, умрет. Точнее, скорее просто поменяется телек — станет «on demand», — комментирует директор по развитию онлайн-издания о медиа и телекоммуникациях «Лайфхакер» Родион Скрябин. — За рубежом еще в 80-х была практика телевидения по запросу, но там это не зашло, потому что таких технологий еще не было, а сейчас они есть. Повторю, история вот в том, что не спорт уйдет из телека, а телек должен будет поменяться. Деньги-то уходят к интернету, значит, нужно меняться, чтобы оставаться в игре и составлять конкуренцию. Поэтому и доля Smart TV растет и «умные» телевизоры становятся все более дешевыми и доступными.

А как же социальные сети? Они тоже в игре?

Помимо традиционного телевидения и интернет-трансляций с помощью платформ, существует и третья разновидность показа большого спорта.

Гибридный подход к трансляциям, который использовала компания TeleSport Media с помощью своей группы «Сила ТВ» во «ВКонтакте», пришелся по вкусу многим любителям европейского футбола. По данным Mediascope, рейтинги трансляций не уступали телевизионным — 165 тыс. зрителей в среднем за игру.

Но, как считают медиаэксперты, такой подход достаточно спорен с точки зрения монетизации продукта.

— Мое субъективное мнение — это не более чем экспериментальная история, — продолжает Арсений Ашомко. — Потому что для спортивного телевидения очень важен вопрос монетизации. С другой стороны, сила спортивного телевидения в том, что у него есть очень увлеченная аудитория — те люди, которые приходят туда специально ради конкретного события. Просмотр же видео в социальных сетях имеет совсем другой характер. Это, как правило, история того, что тебе что-то попалось на глаза и ты остановил на этом свое внимание, то есть ты не намеренно ищешь контент. Поэтому спорт, как мне кажется, гораздо более эффективно монетизировать в том стиле, как это делает Okko. То есть купить права за немаленькую сумму и продавать показ пользователям за довольно большие по российским меркам деньги — от 3 до 6 тысяч рублей за годовой абонемент. А раздавать продукт бесплатно — это очень спорно. Все равно так не увеличишь аудиторию в десятки раз. Ты увеличишь ее всего лишь в полтора раза и при этом потеряешь все деньги.