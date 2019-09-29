Куда пойти в Казани: цифровой саммит, фестиваль неформатного косплея и полумарафон

Афиша событий и мероприятий с 30 сентября по 6 октября

Фото: Олег Тихонов

На следующей неделе Казань примет музыкальный фестиваль и цифровой саммит «IoT & AI World Summit Russia», порадует любителей хендмейда возвращением фестиваля «Леонардо» и пробежит либо «Кросс нации», либо полумарафон. Что еще интересного нас ждет в начале октября — в обзоре «Реального времени».

Концерт от Союза композиторов Татарстана

В последний сентябрьский вечер в зале Союза композиторов РТ состоится концерт классической музыки, посвященный 80-летию творческого объединения и 10-летию молодежной секции композиторов МолОт.

В концерте примут участие два инструментальных ансамбля, состоящих главным образов именно из композиторов. Исполнители продемонстрируют не только умение сочинять музыку, но и владение музыкальными инструментами. Для слушателей выступят Молодежный Sofia-ensemble Центра Софии Губайдулиной, ансамбль «М.А.Я.Т.Н.И.К.» и представители Союза композиторов РТ. В концерте прозвучат сочинения Н. Жиганова, С. Губайдулиной и молодых композиторов республики.

Композиторы будут рады встрече с публикой в зале Союза композиторов РТ (ул. Лобачевского, 10) в 18:00

Вход свободный

6+

Живое «Звучание Казани»

1 октября, в День музыки, в столице Татарстана стартует открытый музыкальный фестиваль «Звучание Казани». В первый день фестиваля посетителей ждет выступление оркестра народных инструментов «Казан нуры» под управлением народного артиста РТ Расима Ильясова.

Фото oktlife.ru

В субботу, 5 октября, в рамках фестиваля пройдет концерт казанского камерного оркестра La Primavera под управлением Рустема Абязова. 13 октября, в завершение музыкального праздника, свое искусство продемонстрирует камерный оркестр «Новая музыка» под управлением заслуженного артиста РТ Анны Гулишамбаровой. Украшением «Звучания Казани» станут молодые талантливые солисты-вокалисты.

Ведущие творческие коллективы города будут выступать в КДК им. Ленина (ул. Копылова, 2а).

Билеты от 150 рублей

6+

Всемирный цифровой саммит

С 1 по 2 октября «Казань Экспо» принимает Всемирный цифровой саммит IoT & AI World Summit Russia, посвященный интернету вещей и искусственному интеллекту. Саммит будет состоять из 15 тематических потоков, раскрывающих темы по развитию IoT и стратегических партнерств, реализации цифровых проектов в бизнесе и промышленности, развитию умных городов и цифровых правительств.

Место проведения: «Казань Экспо», Лаишевский район

Посещение выставки стоит от 1750 рублей

16+

Юбилейный мировой тур Лары Фабиан

Фото kuda-kazan.ru

В середине недели, 3 октября, к нам снова пожалует «певица с ангельским голосом», как ее окрестили мировые СМИ, Лара Фабиан. В рамках нового тура 50 World Tour она исполнит свои лучшие песни из 14 альбомов. Так звезда решила отпраздновать свое грядущее 50-летие и чуть более скромный творческий возраст (30 лет на сцене). Выступление состоится в «Татнефть Арене».

Начало концерта в 20:00

Билеты от 1300 рублей

12+

Фестиваль творчества «Леонардо»

Спустя 7 лет, на радость любителям и профессионалам хендмейда, в Казань вернулся фестиваль «Леонардо».

В преддверии основной программы 2 октября в ТРЦ «Южный» откроется выставка изделий ручной работы, выполненных в различных техниках. В конце недели здесь же пройдут мастер-классы по модной флористике и батику, живописи красками и нетрадиционными материалами (например шерстью), лепке из полимерной глины. Здесь же можно будет научиться шитью, вязанию, декорированию предметов, чеканке, резьбе по дереву и другим видам творчества. Фестиваль продлится с 4 по 6 октября, мастера будут обучать всех желающих ежедневно с 11:00 до 20:00

ТРЦ «Южный» (пр. Победы, 91, 2-й этаж)

Вход свободный, участие в мастер-классах может быть платным

0+

День посадки леса

5 октября казанцы и гости города могут присоединиться к акции «Неделя леса — 2019» и поучаствовать в посадке деревьев. Саженцы сосны, ели, липы и других дикорастущих деревьев получат «прописку» в трех местах — возле населенных пунктов Сосновка и Кульсеитово Высокогорского района и около села Старое Шигалеево Пестречинского района. Лопаты и саженцы будут выдаваться на месте.

Фото Ирины Анисимовой

Посадка деревьев будет организована во всех районах Татарстана. Для этих целей подготовлено 1,5 млн штук посадочного материала.

Любителей леса приглашают в Высокогорский и Пестречинский районы.

Старт акции — в 10:00

0+

Фестиваль неформатного косплея

Под занавес недели состоится «Парикара» — ежегодный казанский фестиваль для тех, кто не мыслит своей жизни без перевоплощения в героев компьютерных игр, комиксов, аниме и манги. В этом году тема фестиваля — «хоррор». Гостей фестиваля ждут 6 октября в театре кукол «Экият». Они могут заявиться как участники перфоманса и прийти на мероприятие в образе любимого персонажа или поучаствовать в фестивале в качестве зрителей. В программе: конкурсы сценических выступлений, фото- и арт-онлайн-соревнования.

Мероприятие продлится с 11:00 до 19:00

Билеты: 200 рублей — для участников, 400 рублей — для зрителей и помощников за сценой

Детский центр «Экият» (ул. Петербургская, 57, 1-й этаж).

12+

Фото Максима Платонова

Казанский полумарафон

6 октября состоится Казанский национальный полумарафон — завершающее соревнование серии TIMERMAN. Старт будет дан у стадиона «Казань Арена». На легкоатлетическом фестивале наряду с традиционным беговым форматом (дистанциями на 3 км, 10 км и 21,1 км) устроят забег в тюбетейках и «забег ползунков». Ожидается, что в мероприятии примут участие более 6 тыс. профессиональных спортсменов и любителей бега со всей страны. Двумя днями ранее все желающие смогут посетить тематическую спортивную выставку, организованную там же, на «Казань Арене».

Начало соревнований в 8:00

Стоимость участия зависит от выбранной дистанции (3 км — бесплатно, 10 км и более — от 700 рублей).

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«Кросс нации»

В этот же день состоится другой легкоатлетический забег — «Кросс нации». Наряду со спортсменами на старт выйдут любители бега всех возрастов и степени подготовки: профессиональные бегуны, школьники, студенты, работники предприятий и организаций, ветераны, а также люди с ограниченными физическими возможностями.

Участие бесплатно

Время старта уточняется

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Фото Максима Платонова