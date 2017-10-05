Союз композиторов РТ
Общая информация
Союз композиторов Республики Татарстан - общественная творческая организация профессиональных композиторов и музыковедов.
Основные цели :
- развитие и обогащение музыкальных традиций Республики Татарстан;
- обеспечение условий для создания высокопрофессиональных произведений;
- забота о развитии разных музыкальных жанров;
- пропаганда высоко - художественных образцов музыкального искусства;
- проведение концертов, фестивалей, конкурсов, конференций;
- участие в республиканских, российских и международных фестивалях, конкурсах и других мероприятиях.
Руководитель - Калимуллин Рашид Фагимович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Лобачевского, 10
- Телефон: (843) 236-00-01
- Email: skrt@list.ru
Дата последнего обновления: 05.10.2017