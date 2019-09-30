Большой ремонт улицы Максимова, чистка старого русла Казанки и искусство Западной Европы в Казани

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

1. Реконструкция улицы Максимова с переносом Ту-22 за 172 миллиона

Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана планирует реконструировать улицу Максимова в Казани — от улицы Петра Витера до улицы Дементьева. Стоимость реконструкции составит 172,2 млн рублей. Соответствующий аукцион был объявлен 24 сентября, заявки будут приниматься до 2 октября, тогда же аукцион и состоится. Закупку оплатят из бюджета Татарстана.

Работы должны быть выполнены до 7 сентября 2020 года. Реконструкция коснется участка в 299 метров. В рамках работ будут повалены и восстановлены деревья, проведены работы по устройству тепловых сетей, переустройству сетей связи, наружного освещения, ливневой канализации, газоснабжения, электроснабжения, а также перенесен фундамент памятника самолету Ту-22. Напомним, впервые информация о реконструкции участка улицы появилась в конце марта.



2. Первый этап очистки старого русла Казанки за 114 миллионов

Главное строительное ведомство региона — «Главинвестстрой» — потратит 113,6 млн рублей на восстановление водного баланса пруда «Адмиралтейский» в Казани, также известного как старое русло Казанки. Об этом стало известно 23 сентября, заявку на участие можно подать до 1 октября. Тогда же состоится и аукцион. Оплатят закупку из бюджета Татарстана.

Старое русло Казанки уже очищали несколько лет назад — тогда на эти цели потратили около полумиллиарда рублей. Фото Максима Платонова

Работы должны быть выполнены до 20 июня 2020 года. В их список входит дноуглубление по руслу и утилизация отходов. В дальнейшем должны быть проведены еще два этапа работ — в рамках второго будет продолжено дноуглубление, проведен ремонт водосбросного и водопропускного сооружений, на третьем этапе — проведены мероприятия по предотвращению эрозионных и оползневых процессов. Общая стоимость всех работ в ценах по состоянию на II квартал 2019 года составит чуть меньше миллиарда — а точнее, 965,4 млн рублей. Площадь зеркала пруда, согласно технической документации, составляет 16,12 га. Средняя глубина в пруду после очистки составит от 4,6 до 5,5 метра. Отметим, что старое русло Казанки уже очищали несколько лет назад — тогда на эти цели потратили около полумиллиарда рублей.



3. Выставка Матисса, Пикассо и Шагала в Казанском Кремле

Музей-заповедник «Казанский Кремль» заплатит 18,7 млн рублей за организацию и проведение выставки «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910—1940-х годов в собрании Эрмитажа». Об этом было объявлено 20 сентября, заявки будут приниматься до 1 октября, а аукцион состоится 3 октября. Закупку оплатят из бюджета региона и внебюджетных средств получателей средств бюджета Татарстана.

В списке работ — разработка дизайн-проекта, разработка и оснащение комплекса рекламно-просветительских мероприятий, доставка и страхование экспонатов, поставка каталога выставки. Всего привезут 273 предмета. Помимо этого, в период с ноября 2019 по апрель 2020 года будут проходить лекции.



Музей-заповедник «Казанский Кремль» заплатит 18,7 млн рублей за организацию и проведение выставки «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910—1940-х годов в собрании Эрмитажа». Фото lafrimeuse.com

4. 80 тонн меда для второго хлебозавода

«Казанский хлебозавод №2» планирует закупить натурального меда на 7,64 млн рублей. Об этом тендере стало известно 26 сентября. Заявки будут приниматься до 8 октября. Поставки должны осуществляться силами подрядчика до склада покупателя, по заявкам хлебозавода — на улицу Хлебозаводскую, 7б.

Минимальное количество единовременного заказа составляет 10 тысяч килограмм. Закупка предполагает поставку меда на 4 месяца. Подробностей о требуемом качестве меда обнаружить не удалось. Однако известно, что всего понадобится 80 тысяч килограмм натурального меда, соответственно, партий будет не меньше восьми. Каждый килограмм будет стоить 95,5 рубля.



5. Компьютеры для архивохранилища на 6 миллионов

Управление Росреестра по Татарстану поставит оборудование и материальные запасы для оснащения строящегося централизованного архивохранилища Приволжского федерального округа в селе Столбище, стоимость которого составляет миллиард рублей. Стоимость закупки, о которой объявили 26 сентября, составит 5,9 млн рублей. Заявки от желающих заняться поставкой принимаются до 4 октября, аукцион состоится 8 октября. Финансирование будет обеспечено из федерального бюджета.

Стоимость централизованного архивохранилища Приволжского федерального округа в селе Столбище составляет миллиард рублей

В раках закупки понадобится 107 системных блоков по 45 тыс. рублей с SSD объемом больше 240 Гб и оперативной памятью объемом в 8 гигабайт. Столько же понадобится и мониторов — 99 из них будут диагональю в 23 дюйма (стоимость каждого — 8,3 тыс. рублей), восемь штук — диагональю в 27 дюймов (стоимость каждого — 14,4 тыс.). Кроме того, нужно будет 107 клавиатур по 388 рублей. Поставку осуществят в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта.



6. Поездка в Берлин для победителей конкурса «Татспиртпрома»

Крупнейший производитель алкоголя в регионе — предприятие «Татспиртпром» — потратит 5,6 млн рублей на организацию публичного мероприятия «Заряженные в Берлине 2019». О закупке, которую осуществят у единственного поставщика, было объявлено 24 сентября. Работами займется петербургское ООО «Мастер-класс». Владельцы компании — Инга и Андрей Соловей.

Мероприятие — мастер-класс и презентация для рестораторов, отельеров и дистрибьюторов сегмента HoReCa с целью продвижения одного из брендов компании — пройдет с 6 по 10 октября 2019 года в немецкой столице. От подрядчика потребуется организовать перелет до Берлина девяти человек, трансфер, проживание в гостинице, предоставить путеводитель по барам, услуги ведущего координатора и съемочной команды, разработать гид по интересным местам Берлина и концепцию мероприятия, а также, собственно, организовать и провести само мероприятие. Судя по техзаданию, речь идет в основном именно о посещении баров и встречах с предпринимателем Беком Нарзи и диджеем Антоном Куровым. Из открытых источников можно узнать, что «Татспиртпром» повезет в Берлин победителей конкурса барменов.



«Татспиртпром» повезет в Берлин победителей конкурса барменов. Фото dominarussia.com

7. Повысить квалификацию в вопросах трансформации школы

«Институт развития образования республики Татарстан» заплатит 4 млн рублей за обучение руководителей образовательных учреждений по программе повышения квалификации «Цифровая и проектная трансформация школы». Закупка, как и в случае с «Татспиртпромом», будет произведена у единственного поставщика — казанского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС).

Повышена квалификация будет примерно у 40 человек с 1 октября по 19 декабря 2019 года. Объем образовательной программы составит 120 часов, место реализации программы — Казань, улица Ершова, 63. Всего в рамках учебной программы будет пять модулей — в том числе «Образование для «Сложного человека», «Трансформации школы» и «Проекты в образовании».



8. Российско-германский семинар по профилактике радикализма среди молодежи за 2 миллиона

А вот «МИРЭА — Российский технологический университет» готов заплатить 2,1 млн рублей за организацию и проведение Российско-германского семинара для специалистов по работе с молодежью «Профилактика радикализма в молодежной среде». Об этом стало известно 23 сентября, заявки принимаются до 2 октября. Аукцион состоится 4-го числа. Оплатят мероприятие за счет субсидии на выполнение госзадания.

в семинаре примут участие не менее 72 человек — 25 из России, 12 из Германии, также будут 10 членов оргкомитета, по шесть почетных гостей и переводчиков, 13 экспертов. Фото agp.edu.ru

Первый и второй дни семинара проведут в Москве, а дни с третьего по пятый — в Казани. Состоится он в октябре 2019 года, точные даты станут известны в течение трех рабочих дней после заключения контракта. Всего в семинаре примут участие не менее 72 человек — 25 из России, 12 из Германии, также будут 10 членов оргкомитета, по шесть почетных гостей и переводчиков, 13 экспертов. От подрядчика потребуется обеспечить проживание, питание и трансфер, разработать программу семинара, обеспечить участие в нем представителей профильных организаций (например, Министерства науки и высшего образования, Института востоковедения РАН, Министерства по делам молодежи Татарстан, Антитеррористический комиссии в Татарстане, фонда «германо-Российский молодежный обмен), организовать информационное обеспечение.



9. Облицовка «Дома кино Муслюмово» за миллион

Муниципальное учреждение «Районный дом культуры» Муслюмовского района собирается заплатить около миллиона рублей за облицовку стен фасада «Дома кино Муслюмово» композитным материалом и деревянными панелями. Заявки принимаются с 24 сентября по 2 октября, аукцион состоится 3-го числа. Оплатят работы из бюджета Муслюмовского района.

Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2019 года, гарантия составит 24 месяца. Среди требуемых материалов — деревянные бруски размерами не менее 75 на 50 мм, доски хвойных пород длиной от 4 до 6,5 метра, а также комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки Navek. Напомним, в конце августа районный дом культуры Стерлибашевского района соседнего Башкортостана объявил о покупке сценического комплекса почти за миллион рублей.

Районный дом культуры Муслюмовского района собирается заплатить около миллиона рублей за облицовку стен фасада «Дома кино Муслюмово» . Фото muslumovo.tatarstan.ru

10. Ролики на экологическую тематику для показа в метро, вузах, торговых и фитнес-центрах

Тем временем Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана заплатит сумму в тот же миллион рублей за подготовку и трансляцию видеороликов на экологическую тематику. Об электронном аукционе объявили 23 сентября, заявки принимаются до 1 октября, а определение победителя состоится 2 октября. Оплатят ролики из бюджета региона.

Услуги должны быть оказаны до 1 декабря 2019 года. За это время подрядчик должен будет изготовить 10 видеороликов для трансляции на видеоэкранах в казанском метро, не менее чем в двух торговых центрах, двух фитнес-центрах, а также в учебных корпусах казанских вузов. К каждому ролику должен быть разработан индивидуальный сценарий на темы оздоровления Волги, уменьшения негативного воздействия на водные объекты, первых итогов нацпроекта «Экология», раздельного сбора мусора и вторичной переработки сырья, молодежного эко-патруля.



11. Большое обновление телевизионного оборудования в районах Татарстана

Акционерное общество «Татмедиа» модернизирует аппаратно-студийные блоки телеканалов. За поставку телевизионного оборудования для этих целей предприятие заплатит сумму в 217,7 млн рублей. О закупке стало известно 23 сентября, заявки принимаются до 7 октября, а итоги подведут 11-го числа.

Оборудование будет поставлено в 17 населенных пунктов региона — включая как крупнейшие города, так и поселки городского типа и села. Фото muslumovo.tatarstan.ru

Модернизация осуществляется для обеспечения работы каналов в едином формате HD 16:9 через имеющиеся среды телевещания, достижения технического качества производимого контента до уровня обмена с республиканскими и федеральными телеканалами, обеспечения надёжного и бесперебойного вещания каналов в имеющиеся среды распространения в HD- и SD-форматах, унификации оборудования аппаратных и обеспечения стандартизованных подходов к управлению и обслуживанию.

Оборудование будет поставлено в 17 населенных пунктов региона — включая как крупнейшие города, так и поселки городского типа и села — например, Высокая Гора, Актаныш, Пестрецы, Муслюмово. Всего потребуется 39 тележурналистских комплектов и 43 монтажные станции. Оборудование должно быть поставлено в срок до 18 декабря 2019 года, а смонтировано — до 1 марта 2020 года.

Телеканалы, которые затронет модернизация, разделены на три группы. К первой относится казанский «Татарстан 24», ко второй — «Нижнекамская телерадиокомпания», «Чаллы ТВ» и «Альметьевск ТВ», к третьей — телекомпании еще в 13 райцентрах региона. Каналы из групп 2 и 3 должны обеспечивать формирование и выдачу в эфир выпуск новостных и иных программ: из локальных студий в случае с группой 2 и из центральной аппаратной в Казани — в случае с группой 3.

