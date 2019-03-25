«В интересах большинства»: жителей Борисково уговорят пожертвовать личным ради общего блага

На ремонт дорог Казань потратит более 3 млрд рублей, властям придется договариваться с жителями о выкупе недвижимости

Казань готовится к сезону ремонта дорог. В этом году на эти цели потратят более 3 млрд рублей, из них 1 млрд из республиканского бюджета — на ремонт дорог во дворах. Проект №1, по мнению городских властей, — участок БКК в поселке Борисково, где в этом году планируют снести 75 дач, 16 жилых домов и два магазина. Это только первая очередь, вторая — в следующем году. Жителей, которые не согласны съезжать с обжитых мест, мэр Казани намерен уговорить — интересы большинства, по его мнению, выше частных. Подробности в материале «Реального времени».

В Борисково снесут 57 дач и 16 жилых домов

На ремонт и строительство дорог в Казани в этом году выделят 3,25 млрд рублей. Из них 2,25 млрд — из федерального бюджета, по программе «Безопасные и качественные дороги», еще 1 млрд — из республиканского бюджета.

В эту сумму не включили, как охарактеризовал мэр, «№1 по значимости» — участок от Булатова до Тихорецкой, которым собираются закольцевать Большое Казанское кольцо. Его разобьют на две очереди: в этом году будет построено 800 метров до улицы Борисковской, остальное в следующем году. На пути дорожников — 57 садовых участков, 16 индивидуальных жилых домов и два торговых объекта. Ранее «Реальное время писало», что под снос могут попасть 300 домов.

— Это непростая работа, мы людям всегда объясняем, что это делаем в интересах большинства, многомиллионного города. Главное — провести все в законном порядке, — сказал мэр.

На пути дорожников — 57 садовых участков, 16 индивидуальных жилых домов и два торговых объекта. Фото autotat.ru

По словам председателя комитета по благоустройству Игоря Куляжева, окончательная стоимость дороги будет известна после утверждения проекта проведения экспертиз.

— Предварительно это будет 1—1,6 млрд рублей, в строительстве участка будет участвовать федеральный бюджет. Сегодня проводится оценка строений, объектов недвижимости, которые попадают в «красные линии», заключаются соглашения с собственниками на выкуп. Это будет делаться по обоюдному согласию, будем стараться, чтобы это прошло максимально благополучно, чтобы не возникало споров по стоимости выкупа и так далее. В крайнем случае законодательством предусмотрено в случае строительства дороги изъятие в судебном порядке, но это крайний случай, которого мы постараемся избежать, — сказал Куляжев.

Магистральную отремонтируют благодаря «креслу мэра»

Еще один проект, который сопряжен со сносом домов, — устройство дороги-дублера Горьковского шоссе. В этом году предусмотрены средства на проектирование участка от Кировской дамбы до будущего экорайона «Серебряный бор».

— В рамках его ведется проектирование и оценка строений, которые будут попадать в границы строительства, оценка выноса инженерных коммуникаций. Пока мы проектируем только этот участок, проектирование дороги в сторону Горьковского шоссе начнется позже, может быть, на следующий год, — говорит Игорь Куляжев.

Игорь Куляжев: «Законодательством предусмотрено в случае строительства дороги изъятие в судебном порядке, но это крайний случай, которого мы постараемся избежать». Фото kzn.ru

Участок БКК в поселке Борисково и к «Серебряному бору» — это единственные дороги, которые нужно будет строить, все остальные обойдутся ремонтом. В общем это 674 тыс. кв. м. покрытия.



В перечень вошли улицы, к которым в «Народном контроле» и проекте ОНФ «Карты убитых дорог», было больше всего претензий, в том числе это улицы Габишева, Фучика, Зорге, Королева, Халитова.

— На улице Магистральной, как только позволит погода, будет проведена ожидаемая работа, и тех фотографий, которые сегодня есть, их не будет, — сказал мэр Казани. Под фотографиями он, вероятно, имел в виду фотографию «кресла мэра Казани», ставшую интернет-приколом. Старое кресло активисты «поставили» в огромную яму на Магистральной, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.

Дороги к садовым обществам и дворы для 150 тысяч казанцев

Помимо ремонта асфальта, в Казани улучшат дорожно-транспортную ситуацию путем расширения проезжей части Максимова — от улицы Дементьева до Петра Витера: дорогу расширят до четырех полос, построят 800 метров улицы Красная Позиция, которая станет выездом с Аделя Кутуя до Гвардейской. Уложат финишный слой асфальта на Максимова, от Ленинградской до Дементьева.

Рядом со сквером «Белые цветы» на Абсалямова устроят дополнительные тротуары и 85 парковочных мест. Отремонтируют 296 казанских дворов, на это будет выделен 1 млрд рублей. В них появятся 5 тысяч парковочных мест, ощутить эффект от благоустройства должны 150 тысяч местных жителей.

Рядом со сквером «Белые цветы» на Абсалямова устроят дополнительные тротуары и 85 парковочных мест. Фото Ирины Анисимовой

Хорошая новость для дачников — к 14 садовым товариществам построят дороги. Это СНТ «Волга», «Победа», «Залив», «Поиск», «Овощник», «Овощник-1», «Овощник-3», «Подлужный», «Локомотив», «Электроприбор», «Бережок-1», «Дубки», «Казанка-3», «Звезда». На территории этих товариществ находятся 4700 участков. В апреле заменят сломанные подъемные платформы на трех надземных переходах, еще три запланировано отремонтировать в течение года.

— По надземным переходам есть проблема по обслуживанию подъемных платформ, у нас очень длительные сроки поставки, согласование стоимости. В прошлом году мэром было принято решение по замене части платформ на новые отечественные, по которым проще с заводом договориться об устранении неисправностей, — сказал Куляжев.

250 млн рублей в этом году выделено на нанесение разметки. Закончить все дорожные работы должны к августу, когда Казань примет чемпионат мира по рабочим профессиям.