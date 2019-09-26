Фотомарафон «100-летие Татарстана»: слепой музыкант на улице в Казани, 1927 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 39-я

Фото: из фондов Национального музея РТ

В 1921 году в ТАССР было восемь домов инвалидов. Они находились в Казани, Чистопольском, Мамадышском, Бугульминском, Спасском и Мензелинском кантонах.

Людей с увечьями государство поддерживало по-разному, в зависимости от степени их нетрудоспособности. Кто-то имел право на спецлечение. Кому-то полагалось полное государственное обеспечение, а кого-то переучивали на новые специальности и обеспечивали вступление их в кооперативные трудовые объединения, чтоб люди могли сами себя прокормить. Пенсии назначали только инвалидам труда, соответственно степени их нетрудоспособности. Причем полный пансион имели право получать только люди, которые совершенно не могли работать. Остальные должны были состоять на службе. Многие, правда, к регулярному делу так и не приспосабливались: нищенствовали и побирались.



Слепой музыкант на улицах Казани, 1927 год. Фото из фондов Национального музея РТ

В стране организовывались профессионально-технические школы и учебно-производственные мастерские для инвалидов, где их учили ремеслам. К 1926 году одна такая школа была в Казани: рассчитанная на 200 человек и обучавшая сапожно-башмачному, портновскому, жестяницко-медницкому и переплетно-брошюровальному делу.



В объединенных мастерских Татнаркомсобеса людей не только учили, но и обеспечивали минимальным заработком, а потом трудоустраивали в кооперации инвалидов, кустарно-промысловые, сельскохозяйственные и промышленные кооперативы.

В 1923 было организовано Татарское инвалидное кооперативное объединение (ТИКО). В него входили несколько артелей. В эти годы создавались предприятия, на которых могли бы работать инвалиды: портновская и сапожная мастерские, обувной и табачный магазины, булочно-кондитерская. Количество артелей в 1922—1923 годы доходило до 52, в которых работало 504 инвалида.

В 1924 году ТИКО упразднили и учредили Центральное объединение инвалидов ТАССР (ЦОИТ). В 1928 году его переименовали в Союз кооперативных артелей инвалидов ТАССР — «Таткоопинсоюз».



Людмила Губаева