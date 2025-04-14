Патти Смит выпустит автобиографию спустя 15 лет после «Просто дети»

В ноябре 2025 года выйдет новая автобиографическая книга Патти Смит под названием Bread of Angels

Фото: Реальное время

В ноябре 2025 года выйдет новая автобиографическая книга Патти Смит под названием Bread of Angels. Это первые мемуары певицы и писательницы за 15 лет после выхода книги «Просто дети», за которую она получила Национальную книжную премию. Книга приурочена к 50-летнему юбилею дебютного альбома певицы Horses.

Bread of Angels выйдет одновременно в печатном, электронном и аудиоформатах. В США книгу издаст Random House. За пределами Северной Америки — Bloomsbury. Издание охватывает Великобританию, Австралию, Индию, Ирландию, Южную Африку и другие англоязычные регионы. Аудиокнигу прочитает сама Смит. Права на переводные издания проданы, их релиз также состоится 4 ноября.

Книга описывает детство Смит в рабочем пригороде Филадельфии и Южном Джерси после Второй мировой войны, юность, первые шаги в искусстве и любви, становление в качестве панк-иконы, а затем уход из публичного поля после встречи с будущим мужем, создания семьи и жизнь на берегу озера Сент-Клер в Мичигане. В тексте также говорится о пережитых потерях и возвращении к писательству как к опоре и смыслу жизни.

По словам Смит, дата выхода книги выбрана неслучайно. 4 ноября — день рождения фотографа Роберта Мэпплторпа и день смерти ее мужа, музыканта Фреда Sonic Смитa. Артистка рассказала, что работала над книгой около 10 лет, пытаясь осмыслить прожитые годы.

По данным издательства, эти мемуары стали самой личной книгой Смит. Они охватывают десятилетия ее творческой жизни и показывают, как менялось отношение к искусству.

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Екатерина Петрова