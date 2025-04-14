Минобрнауки предложило убрать ответы из демоверсий экзаменов для трудовых мигрантов

Фото: Максим Платонов

Минобрнауки предлагает убрать ответы на демонстрационные задания к экзаменам по русскому языку, истории России и основам законодательства для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента. Об этом пишет «Интерфакс».

Соответствующий проект постановления правительства, вносящий изменения в положение о проведении экзамена, размещен в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Целью предлагаемых изменений, согласно проекту, является «исключение возможности сдачи этих экзаменов лицами, не владеющими русским языком».

Для достижения этой цели Минобрнауки предлагает исключить требования о публикации ответов к демонстрационным вариантам контрольных и измерительных материалов, а именно: слова «демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов и банк заданий, в том числе с ответами (для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента)».

В России запустили новую онлайн-платформу для изучения русского языка, разработанную Томским государственным университетом. Она поможет мигрантам подготовиться к приезду в страну, освоить базовые знания языка и адаптироваться к жизни в России.

Рената Валеева