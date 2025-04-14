Правительство поддержит бесплатный проезд к месту лечения для родственников тяжелобольных добровольцев

Фото: Мария Зверева

Правительство поддержало законопроект, который предполагает предоставление бесплатного проезда к месту лечения тяжелобольных добровольцев двум членам их семьи и двум близким родственникам. Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к комиссии по законопроектной деятельности и в Белом доме.

Законопроект касается добровольцев, содействовавших выполнению задач Вооруженных сил страны и получивших увечья (ранения, травмы, контузии). Кабмин предлагает уточнить, что данная мера поддержки распространяется и на последствия полученных ранений.

Согласно проекту, члены семьи и родственники добровольца получат право на бесплатный проезд к месту его лечения и обратно. В настоящее время такая возможность предусмотрена только для близких военнослужащих. Принятие инициативы позволит устранить правовой пробел в отношении родственников добровольцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Авторами законопроекта, направленного в Госдуму в июне 2024 года и представленного в новой редакции в октябре, является группа депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.



Ранее Комитет Госдумы по обороне одобрил поправку, которая освобождает от призыва на срочную службу участников добровольческих формирований, если они воевали более шести месяцев.

Рената Валеева