Житель Верхнеуслонского района приговорен к 9 годам за убийство приятеля

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Верхнеуслонского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.

Следствием установлено, что 31 декабря 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своему приятелю в село Печищи. После совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт из-за нежелания гостя покинуть дом. В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары: не менее шести в область головы, не менее четырех в область грудной клетки и живота. Оставив избитого приятеля на месте происшествия, преступник скрылся. От полученных травм потерпевший скончался.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на представленные доказательства, обвиняемый свою вину не признал.

Суд, приняв во внимание позицию государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении убийства и приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Рената Валеева