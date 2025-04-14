Житель Верхнеуслонского района приговорен к 9 годам за убийство приятеля
Прокуратура Верхнеуслонского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.
Следствием установлено, что 31 декабря 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своему приятелю в село Печищи. После совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт из-за нежелания гостя покинуть дом. В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары: не менее шести в область головы, не менее четырех в область грудной клетки и живота. Оставив избитого приятеля на месте происшествия, преступник скрылся. От полученных травм потерпевший скончался.
Несмотря на представленные доказательства, обвиняемый свою вину не признал.
Суд, приняв во внимание позицию государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении убийства и приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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