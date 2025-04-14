Самарский «курьер» предстанет перед судом в Бугульме за мошенничество в отношении пенсионерки

Фото: Динар Фатыхов

Бугульминская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Самары, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Молодой человек выступил в роли курьера в преступной схеме по обману пожилой жительницы Бугульмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый откликнулся на объявление о подработке в интернете. Преступная группа, занимавшаяся бесконтактным хищением денег, искала исполнителя для получения средств от обманутых граждан. Самарец согласился стать «курьером».

Злоумышленники, представившись сотрудниками банка, позвонили 88-летней бугульминской пенсионерке и убедили ее в том, что на ее счете находятся «меченые» деньги, требующие немедленной замены. Женщину убедили передать 400 тысяч рублей курьеру для проведения «операции».

Реальное время / realnoevremya.ru

Преступники организовали передачу денег через водителя такси, не знающего о преступном умысле. Водитель забрал деньги у пенсионерки и передал их обвиняемому.

Согласно предварительной договоренности, «курьер» оставил себе 6 тыс. рублей, а оставшуюся сумму перевел на электронный кошелек неустановленных соучастников.

Мужчина признал свою вину и полностью возместил ущерб, причиненный потерпевшей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева