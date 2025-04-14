Романовский мост в Казани закроется на капитальный ремонт до конца августа

Фото: Олег Исаков

Романовский мост, расположенный через канал Булак в центре Казани, будет закрыт на капитальный ремонт с завтрашнего дня, 15 апреля. Ограничение движения будет действовать на всем протяжении моста до 30 августа 2024 года. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.

По информации ведомства, с завтрашнего дня начнутся работы по установке необходимой техники для проведения ремонта. Капремонт требуется для устранения образовавшихся со временем дефектов и обеспечения безопасной эксплуатации моста в будущем.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

В ходе ремонта планируется обновление дорожного покрытия, пешеходной части, ограждений и бордюров.

— Установку знаков начнут в ночное время, поэтому утром проехать или пройти по нему будет уже невозможно. Пожалуйста, планируйте свои маршруты заранее! — предупреждает Комитет внешнего благоустройства Казани.



Рената Валеева