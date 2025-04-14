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Правительство продлило засекречивание данных о добыче нефти до 2026 года

18:56, 14.04.2025
Правительство продлило засекречивание данных о добыче нефти до 2026 года
Фото: Максим Платонов

Правительство России продлило приостановку публикации статистических данных Росстата по добыче нефти до 1 апреля 2026 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, в распоряжении правительства России от 26 апреля 2023 г. №1074-р слова «до 1 апреля 2025 г.» заменены словами «до 1 апреля 2026 г.».

9 апреля стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE упала ниже отметки $60 за баррель впервые с 8 февраля 2021 года, согласно данным торгов.

Рената Валеева

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