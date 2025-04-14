В России появятся правила для самозапрета на оформление сим-карт и отказа от спам-звонков

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Минцифры подготовило изменения в правила оказания услуг телефонной связи. Они позволят гражданам устанавливать самозапрет на оформление на них сим-карт, а также отказываться от получения спам-звонков и рассылок, пишет «Интерфакс».

Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое завершится 25 апреля.

Возможность установить самозапрет на заключение договора с оператором связи появится у граждан с 1 сентября 2025 года на «Госуслугах». Это позволит защитить людей от кибермошенников, которые не смогут зарегистрировать сим-карту незаконным способом и использовать ее в мошеннических целях.

Операторы будут проверять наличие у граждан запрета на заключение договора об оказании услуг мобильной связи и отказывать в оформлении абонентского номера при его выявлении.

Абонентов будут информировать о наличии запрета одним из способов: в салоне связи, в мобильном приложении оператора, по смс или по электронной почте. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, закон по борьбе с кибермошенничеством закрепил право гражданина отказываться от получения рекламных смс-рассылок и обзвонов, которые часто применяют для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями.

Чтобы отказаться от рассылок или массовых вызовов, абонент сможет направить оператору заявление — лично, в мобильном приложении или по адресу электронной почты. Нежелательные звонки и рассылки прекратятся на следующий день после подачи заявления. Исключение составят звонки от госорганов и организаций, перечень которых установит правительство.



Рената Валеева