«Ляжет на плечи населения»: Минниханов попросил освободить УК от НДС

В Казани прошло выездное заседание рабочей группы Госдумы под руководством Марата Нуриева

Фото: Максим Платонов

«Управляющие компании перешли на УСН не для того, чтобы уйти от налогов. Это было сделано с тем, чтобы по максимуму облегчить тарифную нагрузку для населения», — призывал член Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Дмитрий Анисимов поднять «проблему НДС в ЖКХ» на сегодняшнем выездном совещании рабочей группы при комитете Госдумы. 90% управляющих компаний Татарстана работают на УСН, а значит, к 25 апреля им предстоит впервые уплатить НДС с жилищных услуг. В ответ гости из Москвы уверяли, что режим УСН прекратится к 2030 году, но татарстанские депутаты настроены бороться до конца. Иначе тарифы на жилищные услуги придется индексировать на 5—7%. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Переворот делать не собираемся»

Татарстанские парламентарии и управляющие компании предлагают рассмотреть возможность исключения уплаты НДС управляющими компаниями, работающими на УСН. Это могло бы сдержать стоимость жилищных услуг, а именно удержать тариф на содержание жилого помещения (в Татарстане он составляет 36 рублей за 1 кв. м, — прим. ред.). Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал их позицию и направил обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом стало известно сегодня на выездном совещании рабочей группы при Комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, которое проходило в Казани.

«Революционное» с точки зрения налогообложения заседание провели председатель рабочей группы при Комитете ГД по строительству и ЖКХ Марат Нуриев и первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дамир Шайдуллин. Хотя перед этим депутат нижней палаты парламента пытался убедить журналистов, что ничего экстраординарного не готовится. «Переворот делать не собираемся, — заявил он со слегка лукавой улыбкой. — Есть Жилищный кодекс РФ, куда внесено немало изменений, просто нужно упорядочить».

Что именно? Как оказалось, власти взялись за обновление правил по управлению жилищным фондом. По словам Марата Нуриева, рабочая группа при комитете работает над совершенствованием этой системы три года, организуя слушания в Госдуме. «Но в Москве одна обстановка, а в регионах — другая, — подчеркнул он. — Хочется услышать голос тех, кто работает «на земле».

Почему решили собраться в Казани? «Наш спикер Вячеслав Володин всегда говорит: начните с себя! Начинаем!» — хранил интригу до последнего момента Марат Нуриев. До избрания депутатом Госдумы он отработал почти 30 лет в ЖКХ, возглавляя УК «Уютный дом».

Управляющим компаниям показали НДС

НДС в ЖКХ — новое бедствие для управляющих компаний в сфере МКД, работающих на упрощенной системе налогообложения. Но не все федеральные гости разделяют эту точку зрения. Член экспертного совета Госдумы и правительства РФ гендиректор ООО «Институт управления» ЖКХ Ирина Маликова постаралась убедить, что введение НДС не несет рисков. Она напомнила, что с 1 января 2025 года управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома, становятся плательщиками НДС. Согласно новым правилам, компании на УСН, у которых доходы за 2024 год превысят 60 млн рублей, обязаны будут платить НДС по ставке 5% или 7% (в зависимости от доходов). Сложность в том, что размер ставки НДС для управляющей компании может меняться, так как «привязан» ко времени проведения текущего ремонта дома (обычно это бывает в апреле и августе). А значит, УК обязана всякий раз согласовывать размер платы за жилищные услуги с жильцами, то есть проводить собрания жильцов дома.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ирина Маликова акцентировала внимание на том, что УК может привлекать подрядчиков. Это даст возможность получать льготы по уплате НДС, то есть оптимизировать налоговую нагрузку. По ее словам, налоговые органы в ближайшее время дадут разъяснения о том, как правильно их применять, чтобы не попасть под подозрения о дроблении бизнеса. Бороться за отмену НДС для упрощенцев она считает бесперспективным занятием. «Все идет к тому, что к 2030 году этот налоговый режим будет прекращен», — уверена она, давая понять, что в других регионах УК работают на общей системе налогообложения.

Безаппеляционность московской гостьи смутила татарстанских депутатов. «В своей речи вы допустили мысль о том, что не стоит и пытаться [«бороться»]. НДС — налог косвенный, и он ложится на потребителя», — возразил член Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Дмитрий Анисимов.

По его словам, управляющие компании перешли на УСН не для того, чтобы уйти от налогов. «Это было сделано с тем, чтобы по максимуму облегчить тарифную нагрузку для населения», — объяснил он. По его словам, регионы хотят донести эту мысль до федерального законодателя. «Никто не против налога, но пытаться исключить стоит. Либо показать выход», — считает он. Его поддержал другой руководитель УК, заявивший, что всегда есть риск недосбора платежей за ЖКУ.

В настоящее время УК работают так, чтобы уложиться и оплатить НДС, который не заложен в тариф за управление жилищным фондом. Предполагается, что НДС будет автоматически вычитаться из платы за содержание жилого помещения.

— Выполнять законодательство нужно, и мы это прекрасно понимаем. Но тариф не увеличился настолько, чтобы «вместить» в себя оплату НДС. Он остался тем же, население на эту сумму начинает меньше получать услуг. Никто не против платить налоги, но тариф и так низкий. Если бы он был экономически обоснованный, куда заложена нормальная зарплата, нормальная стоимость материалов и налоги, и тогда нормально, — рассуждал Дмитрий Анисимов. Первый отчет по НДС управляющим компаниям предстоит сдать к 25 апреля.

Позже досталось ТСЖ. В Татарстане больше всего жалоб поступает именно на их работу, отметил глава Государственной жилищной инспекции Александр Тыгин.

Он предложил ужесточить требования к ним. По его словам, УК несут лицензионные требования, а ТСЖ не получают ни квалификационный аттестат руководителя, ни лицензионные требования. «Если УК заплатит штраф за неубранный сугроб в 50 тысяч, то ТСЖ — 500 рублей», — возмутился он. По его мнению, независимо от количества домов, управляющий должен подтверждать свою квалификацию. Правда, не все московские гости с ним согласились. Так, член экспертного совета Госдумы Ирина Генцлер заявила, что ТСЖ прекрасно работают в Москве и Санкт-Петербурге, а обязанность иметь квалификацию ничего не даст. В заключение рабочая группа свела замечания воедино, чтобы обсудить в Госдуме.