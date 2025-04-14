Более 1 млрд рублей направят на ликвидацию затонувших танкеров в Керченском проливе

Фото: Арсений Фавстрицкий

Правительство России выделит 1,092 млрд рублей на демонтаж надстроек затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, а также на разработку проектной документации коффердамов — специальных герметичных сооружений, необходимых для проведения работ. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

— Правительством принято решение о выделении 1 млрд 92 млн рублей на проведение работ по демонтажу надстроек судов, находящихся в подводном положении, и разработку проектной документации по производству и установке коффердамов, — заявил Савельев.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

По словам вице-премьера, Минтранс планирует завершить установку коффердамов до 30 октября 2025 года.

Напомним, в декабре прошлого года два нефтяных танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к разливу мазута в Черное море. В связи с этим в Краснодарском крае и Крыму был введен режим ЧС. Ранее правительство России уже выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива.

Все пляжи Крыма полностью очищены от мазута, и незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании комиссии по развитию туризма.

Рената Валеева