Татарстанцы возмущены планами по обустройству мусорной площадки между кладбищем и мечетью

Фото: Мария Зверева

Жители одного из сел Пестречинского района выразили протест против решения местных властей обустроить контейнерную площадку между сельским кладбищем и мечетью. Несколько дней назад на предполагаемом месте будущей площадки появились строительные материалы, что вызвало негодование населения. Об этом сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам местных жителей, это место имеет для них особое значение.



Жителей беспокоит не только местоположение будущей площадки, но и ее размер. Судя по привезенным материалам, она будет занимать около 48 кв. м, вмещая более пяти контейнерных баков. Местные жители опасаются, что такая большая свалка, как они ее называют, привлечет бродячих собак и грызунов, а также создаст антисанитарию и неприятный запах. Они опасаются, что если мусор не будет вывозиться вовремя, образуется настоящая свалка.

Жители просят перенести площадку на один из многочисленных пустырей в селе.

На встречу с жителями приехал глава поселения. Он пояснил, что в скором времени в селе появятся четыре контейнерные площадки на разных улицах, и эта — одна из них.

Рената Валеева