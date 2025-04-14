Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи Сан-Диего, Калифорния

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи Сан-Диего, Калифорния, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 17:08 по времени UTC (20:08 мск) в 59 километрах от Сан-Диего и в 87 километрах от города Палм-Спрингс. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 13,4 километра.

Изначально сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6, однако позднее понизили ее до 5,2.

На данный момент информации о пострадавших или об угрозе цунами не поступало.

Напомним, в Таджикистане вновь произошло землетрясение, на этот раз с магнитудой 4,5. Эпицентр находился в 23 километрах к северо-западу от города Рашт. Очаг залегал на глубине 5 километров. Информация о возможных разрушениях не поступала, известно об одном погибшем — трехлетнем ребенке.

Рената Валеева