В ПФО пожароопасный сезон начался на месяц раньше из-за малоснежной зимы

Фото: Динар Фатыхов

Раннее наступление пожароопасного сезона наблюдается в ПФО из-за малоснежной зимы. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов на совещании президента Владимира Путина с правительством.

По словам министра, весенний пожароопасный сезон в ПФО, а также в Центральном и Дальневосточном округах начался на месяц раньше обычного.

— Это связано с малоснежной зимой, и пик пожарной опасности придется как раз на конец апреля — начало мая, и к середине мая мы подойдем к пику, — передает его слова РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всероссийские силы для борьбы с лесными пожарами насчитывают свыше 28 тысяч человек, готовых оперативно реагировать на возникающие возгорания. Жителей Приволжского федерального округа призывают к бдительности и ответственности при посещении лесов в пожароопасный период. О случаях возгорания следует немедленно сообщать в экстренные службы.

Путин поручил организовать более тесную координацию между МЧС, Минприроды и региональными властями для эффективной борьбы с природными пожарами.

Рената Валеева