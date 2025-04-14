Уровень воды в Куйбышевском водохранилище значительно возрос

Фото: Людмила Губаева

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище за последнюю неделю увеличился на 0,6 метра. Об этом сообщает Оперштаб Татарстана.

Согласно данным гидропоста Верхнего Услона, текущий уровень воды составляет 51,88 метра по Балтийской системе высот.

С 11 по 25 апреля текущего года установлен расход воды через гидроузел в размере 5 тысяч кубических метров в секунду.

9 апреля уровень воды достиг 51,46 метра БС, что на 10 см выше, чем было зафиксировано накануне.

Рената Валеева