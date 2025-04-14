Путин поручил снизить финансовую нагрузку на семьи, занимающиеся спортом

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для снижения финансовой нагрузки на российские семьи, стремящиеся к занятиям спортом. Об этом глава государства заявил 14 апреля на совещании с членами правительства.

Президент подчеркнул, что деятельность спортивных федераций в России должна носить «ярко выраженный социальный характер» и не должна быть коммерческой.

— Нужно выстроить работу таким образом, чтобы снизить нагрузку на семьи российские, на граждан, которые хотят и стремятся к тому, чтобы и они сами, и их дети занимались физической культурой и спортом. Там много над чем нужно работать, я помню все ваши предложения. Прошу просто уделить этому должное внимание, довести эту работу до логического завершения, — заявил Путин, комментируя доклад министра спорта Михаила Дегтярева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Путин также потребовал от правительства совершенствовать нормативно-правовую базу в сфере спорта и продолжать оказывать поддержку спортивным федерациям.

Напомним, Минспорта разрабатывает кодекс этики российского спорта, который планируется утвердить в ближайшие недели.

Рената Валеева