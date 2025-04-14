Экскурсия в молодость: «Казаньоргсинтез» посетили ветераны предприятия

Фото: предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

«Разница — как между небом и землей», — так оценили ветераны изменения, произошедшие на «Казаньоргсинтезе» за последние годы. Компания пригласила своих сотрудников, находящихся на заслуженном отдыхе, на экскурсию на родное предприятие. Ветераны снова прошли знакомыми маршрутами, заглянули в обновленные корпуса, пообщались с коллегами и увидели, каким стал завод, которому они посвятили десятки лет своей жизни. Подробности — в материале «Реального времени».

Дань памяти

С самого утра у центральной проходной завода было оживленно и очень душевно. Хоть гости и старались скрыть волнение, было видно, что для них это очень важно. В глазах ветеранов читалась одновременно и радость от встречи, и гордость за то время, что они отдали работе на родном предприятии. Многие вспоминали былые годы, общались с коллегами.

С самого утра у центральной проходной завода было оживленно и очень душевно. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Посещение родного предприятия ветераны начали с мемориала участникам Великой Отечественной войны. У стелы, увековечившей имена коллег, гости возложили цветы и почтили их память минутой молчания.

Далее участники экскурсии прошлись по Аллее почета. Там портреты тех, кто своим трудом прославил предприятие. Многие ветераны узнавали знакомые лица и с удовольствием делились историями.

— За последние восемь лет, что меня тут не было, предприятие очень сильно изменилось. Очень хорошо стало. Сразу бросаются в глаза изменения призаводской территории — заводоуправление, аллея и новая проходная. Рада была увидеться со всеми, — поделилась Нурания Назарова, прессовщица с 36-летним стажем.

Посещение родного предприятия ветераны начали с мемориала участникам Великой Отечественной войны. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

«Посмотрела на новую лабораторию и захотела снова поработать»

Следующей остановкой стала Центральная заводская лаборатория, открытая в конце прошлого года. Здесь ветеранов встретили молодые специалисты и руководители подразделения, провели по обновленным лабораториям.

— Мне очень нравилась моя работа, поэтому рада вернуться сюда. Впечатлило современное оборудование. Встретила своих коллег, с которыми раньше работала в лаборатории, — рассказала Роза Хайдарова, лаборант химического анализа.

— Посмотрела на новую лабораторию и захотела снова поработать. Моя дочь сейчас здесь работает, она рассказывала про изменения, но я даже не представляла, насколько сильно все поменялось, — добавила Гульфия Гарапшина, проработавшая на предприятии 38 лет.

Следующей остановкой стала Центральная заводская лаборатория, открытая в конце прошлого года. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

«Все стало чище, современнее»

Показали ветеранам и современную комнату психологической разгрузки, новые постаматы для стирки и доставки спецодежды.

— Я даже представить не мог, что могут быть такие комнаты приема пищи и психологической разгрузки. Все превратилось в уютные помещения, продуманные для удобства сотрудников. Впечатлило, как устроена стирка спецодежды и получение через постаматы — мы ведь раньше бегали с баулами, — отметил Фарид Хамитов, бывший водитель автотранспортного цеха.

— Не представляла, что может быть комната психологической разгрузки. Пока сама не увидела — не поверила, хоть дочка и рассказывала. Такое отношение к сотрудникам — это очень приятно, — поддержала Гульфия Гарапшина.

Показали ветеранам и современную комнату психологической разгрузки. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

— Произошли значительные изменения. Я очень был удивлен новым бытовкам — даже не хотелось уходить. Захотелось поработать и заночевать даже. Комната отдыха с массажным креслом и кислородными коктейлями — удивительно! — добавил с улыбкой Николай Данилов, вышедший на пенсию в 2017 году.

Заключительной точкой маршрута стала остановка около нового арт-объекта — расписанных весенними тюльпанами ресиверов.

— Разница — как между небом и землей. Все стало чище, современнее, у каждого свое рабочее место, дисциплина. У нас тут целая трудовая династия, стаж которой около 300 лет. Очень хочется, чтобы молодежь шла сюда работать — здесь и правда классное место, — подвел итог Аюп Сафин, электромонтер с 47-летним стажем.

День получился насыщенным, теплым и по-настоящему семейным. Такие встречи — не просто экскурсия. Это живая связь времен, которую ничем не разорвать.