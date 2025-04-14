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Путин поручил усилить координацию в борьбе с природными пожарами

17:52, 14.04.2025
Путин поручил усилить координацию в борьбе с природными пожарами
Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

Президент России Владимир Путин поручил организовать более тесную координацию между МЧС, Минприроды и региональными властями для эффективной борьбы с природными пожарами. Поручение дано на совещании с членами правительства, где обсуждалась текущая ситуация с природными пожарами, пишет РИА «Новости».

— Здесь главное — хорошая координация между муниципалитетами, регионами, вашим ведомством, Рослесхозом, Авиалесоохраной и МЧС. Нужно, чтобы все работали в едином ритме и вовремя включали те силы и средства, которые возможно включить и которые нужны для ликвидации последствий этих пожаров, — подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к главе Минприроды Александру Козлову.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Президент подчеркнул важность слаженной работы всех ведомств и уровней власти для оперативного реагирования и эффективного устранения угрозы, исходящей от природных пожаров.

Рената Валеева

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