Посол Сирии в Москве Башар Джаафари запросил убежище в России

Посол Сирии в Москве Башар Джаафари запросил политическое убежище в Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Посол Сирии запросил убежище в РФ, — подтвердил собеседник агентства.

Данная информация появилась на фоне сообщений о том, что сирийская диаспора активно добивается смены посла Джаафари, получившего из Дамаска уведомление о прекращении его полномочий.

По данным СМИ, сирийская диаспора начала лоббировать смещение аль-Джаафари еще со времен, связанных со свержением бывшего президента страны Башара Асада.

— Основная претензия к аль-Джаафари заключается в том, что он отстаивал интересы правительства Башара Асада на международных площадках, — отмечалось в публикациях.



При этом подчеркивалось, что позднее дипломат формально сменил свою позицию и выразил поддержку новому руководству Сирии.

Рената Валеева