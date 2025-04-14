Посол Сирии в Москве Башар Джаафари запросил убежище в России
Посол Сирии в Москве Башар Джаафари запросил политическое убежище в Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
— Посол Сирии запросил убежище в РФ, — подтвердил собеседник агентства.
Данная информация появилась на фоне сообщений о том, что сирийская диаспора активно добивается смены посла Джаафари, получившего из Дамаска уведомление о прекращении его полномочий.
По данным СМИ, сирийская диаспора начала лоббировать смещение аль-Джаафари еще со времен, связанных со свержением бывшего президента страны Башара Асада.
— Основная претензия к аль-Джаафари заключается в том, что он отстаивал интересы правительства Башара Асада на международных площадках, — отмечалось в публикациях.
При этом подчеркивалось, что позднее дипломат формально сменил свою позицию и выразил поддержку новому руководству Сирии.
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