Лавров: Россия не просит об отмене санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не стремится к отмене введенных против нее санкций и не пытается убедить кого-либо их отменить. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».
По словам Лаврова, возобновление экономического взаимодействия с США будет зависеть от того, как они планируют его реализовывать. Он отметил, что экономическое взаимодействие между Россией и США перекрыто на 95% из-за незаконных санкций.
Глава МИД также подчеркнул, что глобализация мировой экономики больше не существует. По его мнению, она была разрушена не Трампом, а Байденом, который сделал санкции единственным инструментом своей внешней политики.
Ранее Лавров заявил, что Россия предложила США снять санкции с авиакомпании «Аэрофлот». Это предложение было сделано больше месяца назад, но пока не получило ответа от американской стороны.
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