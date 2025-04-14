Лавров: Россия не просит об отмене санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не стремится к отмене введенных против нее санкций и не пытается убедить кого-либо их отменить. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Лаврова, возобновление экономического взаимодействия с США будет зависеть от того, как они планируют его реализовывать. Он отметил, что экономическое взаимодействие между Россией и США перекрыто на 95% из-за незаконных санкций.

Глава МИД также подчеркнул, что глобализация мировой экономики больше не существует. По его мнению, она была разрушена не Трампом, а Байденом, который сделал санкции единственным инструментом своей внешней политики.

Ранее Лавров заявил, что Россия предложила США снять санкции с авиакомпании «Аэрофлот». Это предложение было сделано больше месяца назад, но пока не получило ответа от американской стороны.

Рената Валеева