Японцы ждут нас на Олимпиаде, но WADA против

Все как обычно: за год до Игр Россия становится страной, в которой действует государственная система допинга

За десять месяцев до старта Олимпиады-2020 немецкий телеканал ARD распространил информацию о том, что Россия может быть отстранена от участия в ней, поскольку российская сторона вмешивалась в базу данных допинг-проб, которые затем были выданы WADA из лаборатории РУСАДА. Это может грозить последовательно отстранением РУСАДА, а затем и МОК России от участия в Играх. «Реальное время» разбиралось в очередном скандале, связанном с допингом.

Что опять не так?



Телеканалал ARD выдал сенсацию о возможном вмешательстве России в данные из антидопинговой лаборатории РУСАДА, по которым значится, что база данных, представленная в WADA, изменялась после 2017 года. В это время Московская лаборатория находилась «под юрисдикцией» Следственного комитета России. Затем эту новость подхватила английская газета The Telegraph, после чего весомости информации придал глава Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Михаэль Аск, который заявил, что WADA инициировало процесс отстранения РУСАДА, поскольку эксперты нашли несоответствия в полученных данных. Конечно, WADA должно вновь отстранить РУСАДА. А еще наказать всю страну, а не только антидопинговое агентство. Понятно, что пострадают чистые атлеты, но они тоже виноваты, что в их стране государственная допинговая система. Впрочем, у России есть три недели на объяснения.

Столь информированный телеканал ARD находится в Германии. Штаб-квартира WADA же прописана в канадском Монреале, и по этой причине несколько непонятен тот факт, что именно ARD неоднократно становился носителем эксклюзивной информации. С одной стороны, это объясняется наличием в числе сотрудников ARD некоего Хайо Зеппельта, ярого борца с допингом, преимущественно в России. Во вторую очередь, прочий контент телеканала тоже отнюдь не выглядит пророссийским.

Фото sportspressen.dk

Кто виноват?

Впрочем, ни ARD, ни Хайо Зеппельт не обязаны нас любить. Вопрос в том, виновата ли Россия. Да, виновата, и мы говорим об этом уверенно, не дожидаясь истечения трех недель, которые дают на разъяснения. Она виновата у WADA априори, мы должны принять это как данность.

Причем об этом нас и всех российских спортсменов и болельщиков через наше издание еще зимой предупреждал член исполкома МОК Шамиль Тарпищев, заявив: «Раньше в числе претензий к нам был тот факт, что мы не вернули прежние пробирки с допинг-тестами. Сейчас мы пошли на этот шаг, что позволило восстановить в правах РУСАДА, но как там дело обернется с их проверкой — никто не знает. В этом случае даже вариант, когда мы будем соревноваться без единой свежей допинг-пробы, может не помочь. И ситуация в дальнейшем может сложиться даже хуже, чем было перед Рио-2016 или Пхенчханом-2018. Поскольку противникам восстановления России даже не надо придумывать что-то новое, пока остается шлейф претензий по предыдущим делам. Хотя, с точки зрения не спортивной, а большой политики, это все-таки наезд не на спорт, а на страну в целом».

Поправим уважаемого спикера, все-таки это «наезд» и на страну в целом, и на спортсменов в частности. К примеру, этим летом Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) всерьез надеялась на свое восстановление в правах, поскольку выполнила все требования WADA: допинг-пробы отправила, «дорожную карту» представила и перечислила три миллиона долларов IAAF. Ее восстановили? Нет, сразу же после получения транша было инициировано новое расследование, связанное с прыгуном в высоту Данилой Лысенко якобы привезшим в Спортивный арбитражный суд (CAS) фальшивые доказательства невиновности в пропуске трех допинг-тестов.

Фото Олега Тихонова

Конечно, IAAF не побрезговала принять деньги от «грязных допингистов». Впрочем, это эмоции. А вот факты, которые демонстрируют, кого и WADA, и IAAF считают чистыми спортсменами. Олимпийское золото 2012 года бегуньи Марии Савиновой (Фарносовой) перешло во владение Кастер Семеня из ЮАР. Проявите любопытство, поищите в Интернете фотографии «грязной» Савиновой и чистой вне всякий кавычек Семеня. Это даст наглядный ответ на вопрос: какие спортсменки нынче в цене.

Молчание штангистов

Мы уже писали о вале дисквалификаций и отстранений, которые пережила в этом году федерация тяжелой атлетики России. На сайте федерации все последние новости посвящены дисквалификациям наших спортсменов — замечательная реклама своему виду спорта.

А кого дисквалифицировали? Ответ на этот вопрос я поискал глобально и локально. К примеру, Александру Самуйлову, девочку из поселка Старая Торопа Тверской области, забаненную вместе с тренером и приемным отцом Виктором Самуйловым. Почитав ее историю, можно увидеть, что она уже прошла в своей жизни столько, что никакая дисквалификация ее не сломает. Бронзового призера чемпионата России, одну из самых очаровательных штангисток России Алину Мухлынину из Воронежа, отстранили в середине мая. Отдав спортивным тренировкам 11 лет, она после дисквалификации продемонстрировала и силу духа, уже в июле порадовав себя получением диплома визажиста. Среди дисквалифицированных ее конкурентка Светлана Гаджиева, двукратная чемпионка России в весе до 48 кг. Тут тоже возникает вопрос — зачем этой красотке, вернувшейся в спорт после замужества и рождения ребенка, нужен допинг? Она со своим тренером, родным братом Романом Хаматшиным, и так была спортивной звездой в дальневосточном городе Арсеньев и сильнейшей в России.

Одна из дисквалифицированных поделилась со мной своим недоумением по этому поводу. «До сих пор шок, что у меня что-то нашли. После рождения ребенка я плавно прогрессировала, прибавляя по 7—8 кило за год, но принимать допинг для такого прироста — это просто смех. Тем более что я же не профессионал, а обычный любитель. А на нашу зарплату в магазинах спортивного питания сильно не разгуляешься. Но в антидопинговом законодательстве так: раз нашли, значит, виновен. При этом доказать обратное я не могу, кроме моего честного слова, нет аргументов, да и кто поверит в то, что я принимала какие-то там некачественные добавки».

Тяжелая атлетика — она для души. Только и радости, что олимпийский вид спорта, но говорят про него в СМИ разве что в дни олимпиад, да вот когда WADA в очередной раз что-то раскопает. Экс-чемпионка России Аминат Масхадова озвучила свою среднюю зарплату — 7 400 рублей, и «хомячить» ради этих денег дорогостоящий допинг представляется нежелательной нагрузкой на карман и печень. Или другой пример: Саида Мирзабегова из селения Ленинаул Казбековского района, что в Дагестане. Она соревнуется, выживая на зарплату детского тренера. И ведь все они ходят по лезвию ножа. Для понимания: они обычные люди, допинг им не нужен, да и просто не по карману. Они даже не стремятся что-то выиграть, достаточно просто участия в соревнованиях, как завещал Пьер де Кубертен. Но и их ловят, поскольку обязателен допинг-контроль трех призеров чемпионата или Кубка России, и еще несколько спортсменов по жребию. В одной категории было пять участниц, на допинг-контроль повели четверых, и по итогу дисквалифицировали спортсменку-любительницу, показавшую такой результат, что производители допинга обязаны подать на нее в суд из-за дискредитации их препаратов.

У WADA все три «ветви власти»

Давайте посмотрим на ситуацию вне того контекста, что отстранение грозит российским олимпийцам. В конце концов, эту мелодраму мы уже наблюдали два раза, в том числе когда в главных ролях были Григорий Родченков или доктор Макларен, которые в последнее время помалкивали. Впрочем, возможно, пока их время просто не пришло, и они появятся в третьей серии WADA vs Russia. Вот бытовой пример: если завтра запретят знаки препинания, то вы либо будете писать без точек и запятых, либо станете бороться за них. Выбор за вами. У спортсменов же выбора нет, поскольку есть WADA. Организация, придуманная МОК как простая лаборатория, которая пытается руководить и регулировать всем международным спортом. При этом живя за счет тех самых стран и федераций, которых она репрессирует, и обладая правом включать в число запрещенных препаратов все, что заблагорассудится, на безальтернативной основе.

Почему доля разрешенной в крови марихуаны выросла в 2013 году в 10 раз, зато в бане уже давно находятся сердечные препараты: латвийский мельдоний и французский триметазидин? При этом только за последний год было зафиксировано пять смертей людей, занимающихся спортом: легкоатлетов, биатлониста, ватерполиста, паралимпийца. Зачастую не выдерживает как раз сердечная мышца, на которую падает основная нагрузка во время сборов.

По уму, федерация тяжелой атлетики должна была бы начать расследование по факту каждой из претензий, большинство из которых направлены против спортсменов-любителей и ухудшают общую картину с допингом в стране. Но мало кому интересна судьба каждого отстраненного или дисквалифицированного в отдельности. И гораздо проще завалить свой сайт новостями о дисквалификациях, спрятать голову в песок. Все для того, чтобы дали возможность делегировать спортсменов на чемпионат мира, где лучший из них займет шестое место.

