Штангистов банят за допинг из прошлого

Похоже, Россия остается еще и без тяжелой атлетики

Завтра в Паттайе (Таиланд) стартует чемпионат мира по тяжелой атлетике. Нынешний год получился губительным для российских штангистов — в одночасье мы лишились 25 спортсменов, дисквалифицированных или отстраненных из-за приема допинга или нарушения антидопинговых правил. Похоже, тяжелоатлетов России ожидают такие же жуткие времена, которые уже 3 года переживает отечественная легкая атлетика. «Реальное время» разбиралось в сложившейся ситуации.

«Проклятое» лето 2019-го



Российских тяжелоатлетов потихоньку отстраняли практически на протяжении всего календарного года. Началось с дюжины малоизвестных штангистов, о некоторых из них мы расскажем подробнее. А продолжилось настоящей элитой российской и мировой тяжелой атлетики.

25 июня на 4 года дисквалифицировали Надежду Ломову, призера чемпионата Европы. В допинг-пробе спортсменки были обнаружены следы метенолона. 2 августа на 4 года дисквалифицировали призера «Европы» Рината Киреева. 12 августа IWF, международная федерация тяжелой атлетики, объявила о временном отстранении сразу пяти штангистов — чемпионов мира Руслана Албегова и Тимы Туриевой, призеров чемпионатов мира Давида Беджаняна и Олега Чена, призера Европы-2019 Егора Климонова. Основание: «за нарушение антидопинговых правил».

16 августа были отстранены еще шестеро. Чемпионка мира Надежда Евстюхина, призер ЧМ Дмитрий Лапиков, чемпион Европы Адам Малигов, призеры «Европы» Юлия Коновалова, Чингиз Могушков, Максим Шейко. Плюс Магомед Абуев, у которого не было серьезных достижений. Наконец, 17 августа сразу на 8 лет, по сути, пожизненно, дисквалифицировали Диану Мстиеву, чемпионку Европы. Это связано с тем, что она совершила повторное нарушение антидопинговых правил.



25 июня на 4 года дисквалифицировали Надежду Ломову, призера чемпионата Европы. В допинг-пробе спортсменки были обнаружены следы метенолона. Фото vnnews.ru

Кстати, из «временно отстраненных» наиболее остро обстоят дела у Евстюхиной и Лапикова. Надежда уже теряла бронзу Олимпийских игр-2008 за предыдущий прокол, а у Лапикова их сразу два. В 2011 году он лишился золота чемпионата Европы из-за положительной допинг-пробы (и был отправлен в двухлетнюю дисквалификацию), а в 2016-м по итогам перепроверки допинг-проб потерял бронзу Олимпийских игр-2008. Хотя для самих спортсменов это не критично. Лапикову — 37 лет, Евстюхиной — 31, и последняя не выступает уже 4 года.

26-летнему Адаму Малигову также сейчас больше стоит переживать из-за проблем с Уголовным кодексом, а не спортивным. В конце мая он был пойман на краже продуктов из торгового центра на сумму в 6 тысяч рублей, после чего отпущен до начала следствия. Далее, по одним сведения, Малигов скрылся, однако, согласно его собственному видео в «Инстаграме», Адам «никуда не бегал и доступен, кому надо, 24 часа в сутки». Надеюсь, что в число тех, «кому надо», входят и допинг-офицеры WADА — досадно будет, если они сподобятся проверить Малигова, но не найдут его. Кстати, ранее IWF отстраняла также Албегова и Чена по подозрению в нарушении антидопинговых правил, однако в феврале 2018 года это ограничение сняли без наложения санкций.

26-летнему Адаму Малигову также сейчас больше стоит переживать из-за проблем с Уголовным кодексом, а не спортивным. В конце мая он был пойман на краже продуктов из торгового центра на сумму в 6 тысяч рублей. Фото stavgorod.ru

Кто виноват?

Большая часть дисквалификаций и временных отстранений — это наши «скелеты в шкафу». О возможном их появлении наше издание еще зимой предупреждал член исполкома МОК Шамиль Тарпищев, заявив: «Раньше в числе претензий к нам был тот факт, что мы не вернули прежние пробирки с допинг-тестами. Сейчас мы пошли на этот шаг, что позволило восстановить в правах РУСАДА, но как там дело обернется с их проверкой — никто не знает. В этом случае даже вариант, когда мы будем соревноваться без единой свежей допинг-пробы, может не помочь. И ситуация в дальнейшем может сложиться даже хуже, чем было перед Рио-2016 или Пхенчханом-2018. Поскольку противникам восстановления России даже не надо придумывать что-то новое, пока остается шлейф претензий по предыдущим делам. Хотя, с точки зрения не спортивной, а большой политики, это все-таки наезд не на спорт, а на страну в целом».

В июле предположения Тарпищева начали частично сбываться. Тогда представители WADA заявили, что в ходе изучения материалов были отобраны 578 наиболее подозрительных допинг-проб, принадлежащих 298 российским спортсменам. IWF стала первой международной федерацией, проанализировавшей, совместно с Независимой организацией допинг-тестирования (ITA), данные РУСАДА, и вот результат.

Что касается олимпийских перспектив, то Россия и так имела минимальное представительство на старты в Токио-2020, когда IWF разрешила нам заявить только двух спортсменов, по одному мужчине и женщине. В числе спортсменок можно уверенно назвать лидера в категории свыше 75 кг Татьяну Каширину, а у мужчин было двое претендентов: Родион Бочков и Руслан Албегов, представительство которого теперь вызывает сомнения.

«Противникам восстановления России даже не надо придумывать что-то новое, пока остается шлейф претензий по предыдущим делам», — предупреждал Шамиль Тарпищев. Фото Олега Тихонова

Причем ранее мы были отстранены на целый спортивный год, когда в 2017-м наши тяжелоатлеты не стартовали вообще после ряда олимпийских допинг-скандалов Пекина и Лондона. Президент федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов, приехавший в тот год в Зеленодольск на «Мемориал Курынова», рассказывал мне: «Это отстранение одновременно и справедливое, и несправедливое. Безусловно, за частые нарушения антидопинговых правил федерация должна быть наказана. Но мы за 2008-й и 2012-й годы уже расплатились. Российских тяжелоатлетов не пустили на Олимпийские игры 2016 года, затем отстранили еще на год от всех международных соревнований. Это серьезное наказание. Спортсмены лишены возможности выступать на самом высоком уровне. Мы несем большие имиджевые и финансовые потери. Поэтому при принятии решения об олимпийских квотах, на наш взгляд, было бы справедливо взять за точку отсчета 2016 год. В то же время в других странах считают, что нынешнее решение — это своего рода компенсация за то, что они недополучили на Играх в Пекине и Лондоне».

По словам Агапитова, в таком же положении, как и мы, находились еще четыре страны, у которых также зарегистрировано более 20 допинговых случаев за последние 10 лет: Азербайджан, Армения, Белоруссия и Казахстан, которые изначально выражали желание соревноваться на «Мемориале Курынова», чтобы получить возможность дополнительного старта. Еще свыше 20 стран с десятью и более нарушениями смогут делегировать в Токио только четырех спортсменов — двух мужчин и двух женщин.

Фото vesti.ru

А что с Татарстаном?

Тем временем зимой текущего года точечную, но еще более страшную дисквалификацию пережила тяжелая атлетика Таиланда. Тхуня Сукхароен (до 45 кг), Сопита Танасан (до 49 кг), Сукания Срисурат (до 55 кг), Читчанок Пулсабсакул (до 75 кг) были пойманы на наличии запрещенных веществ по итогам ЧМ-2018. За прошлый сезон обнаружились проблемы у восьми тяжелоатлетов этой страны. Эти отстранения привели к уникальному событию: на чемпионате мира в Паттайе не будет ни одного местного спортсмена, поскольку тайцы самоустранились от соревнований.

Похоже, в будущем придется переписывать итоговую таблицу Олимпиады-2016 в Рио, поскольку Сопита и Сукания стали там чемпионками. Итоги Пекина и Лондона уже напоминают ребус, поскольку дисквалификации подвергались по несколько человек из категории. Особенно занятно по истечении времени выглядит категория до 94 кг в 2012 году, где изначально четвертым финишировал казанец Андрей Деманов. Сейчас там чемпионом значится иранец, ставший пятым, серебряным призером стоит кореец, финишировавший восьмым, а бронзовым — поляк, поначалу оказавшийся на девятом месте. Из 11 лучших по итогам Лондона-2012 затем было дисквалифицировано семеро(!).

Татарстан в очередной раз удивительным образом прошел по краю допинг-скандала. Только Деманов попал в переделку вместе с тремя партнерами по сборной. У всех обнаружили туринабол. Их конкуренты из сборной Казахстана были дисквалифицированы впятером, и у всех обнаружили один и тот же станозолол. Три украинские штангистки попались в Рио, и все на том же туринаболе. Трио дисквалифицированных после Пекина-2008 китаянок «сидело» на гормонах. Любопытен квартет дисквалифицированных белорусов, которые кололи и станозолол, и туринабол, чтобы уж наверняка. У трех из упомянутых таек нашли экзогенный тестостерон. Становится понятно, что основная проблема таится в централизованных сборах, где «прокапывали» спортсменов. И нас спасло, что, кроме Деманова, у Татарстана больше не было сборников.

Татарстан в очередной раз удивительным образом прошел по краю допинг-скандала. Только Андрей Деманов попал в переделку вместе с тремя партнерами по сборной. Фото evening-kazan.ru

В дальнейшем нам невольно пришло на помощь решение президента Татарстана Рустама Минниханова об отказе от параллельного зачета. В итоге место в сборной республики перестало быть привлекательным, мы сделали шаг назад в развитии тяжелой атлетики, а сейчас как раз наступило время, когда «кошмарят» тех, кто в те годы вырвался вперед. Зато у нас подросла перспективная молодежь, и после Токио-2020 она может попасть в сборную, где уже не будут заниматься централизованным «прокапыванием».

Понятно, что МОК не устраивает сложившаяся ситуация, хотя в начале лета его президент Томас Бах назвал проделанную руководством IWF работу «хорошим примером для подражания», признав положительные сдвиги в тяжелой атлетике. Красивые слова, но уже во время Олимпиады МОК может столкнуться с категорическим игнором тяжелой атлетики со стороны болельщиков и телезрителей. Самим японцам на помосте болеть не за кого, СМИ будут нагнетать ситуацию с этим видом спорта до такой степени, что ТВ в конечном итоге тяжело будет продать телетрансляции. Кому интересен вид спорта, в котором итоговая таблица с годами превращается в подобие листка из «морского боя»: ранен, ранен, убит…

