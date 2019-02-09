«Это управляемый хаос»: российские паралимпийцы восстановлены в правах

По вине WADA они пропустили две Паралимпиады

Российских спортсменов-инвалидов восстановили после двух с половиной лет «бана». Они смогут соревноваться под флагом своей страны с 15 марта текущего года, но только в том случае, если WADA будет удовлетворена данными, полученными из московской антидопинговой лаборатории РУСАДА. Подробности — в колонке спортивного журналиста Джаудата Абдуллина, написанной для «Реального времени».

За водочку, помнится, не дисквалифицировали

Конкретно Татарстан это решение «прямо сейчас» практически не затронет. На летних Паралимпиадах мы ранее не участвовали, поскольку единственный кандидат в сборную Александр Маркин не проходил отбор в нее. Да и на зимнюю Паралимпиаду в Пхенчхане Татарстан делегировал, хотя и в нейтральном статусе, биатлонистку и лыжницу Марту Зайнуллину. В пострадавших остался только Рушан Миннегулов, которого не пригласили для участия на прошлогодней Паралимпиаде.

Неделей ранее WADA, продолжая необъявленную войну с Россией, выбила у нашей страны еще несколько медалей из прошлого. Среди пострадавших спортсменка, некоторое время выступавшая за Татарстан, спортсмен, брат которого играл за челнинский «КАМАЗ», и спортсмен, вошедший в историю. Впрочем, он это делал неоднократно, о чем пойдет разговор ниже.

Спортсменка, выступавшая за Татарстан, — это метательница диска Вера Ганеева (Кармишина). К сожалению, она практически не запомнилась болельщикам. Выступала за нашу республику в параллельном зачете, захватив период Универсиады в Казани и домашнего чемпионата мира в Москве, но медалей на международной арене так и не заработала. Уроженка Камышина Волгоградской области Кармишина в свое время переехала в Москву, где вышла замуж за толкателя ядра Ленара Ганеева из Нижнекамска, после чего попала в поле зрения татарстанских тренеров-селекционеров, активно пополнявших сборную республики спортсменами извне. Спортсмен, младший брат которого Лайонел провел два матча за «КАМАЗ», — это прыгун тройным Люкман Адамс. Оба брата с нигерийскими корнями, отсюда непривычные имена и фамилия. В случае с Люкманом трагикомично еще и то, что он дисквалифицирован не за сам факт допинга, а за то, что нарушил антидопинговые правила, которые носят название «система АДАМС».

Можно еще многое перечислять плохое-хорошее-разное из спортивной карьеры Ухова, но вся легкоатлетическая тусовка знала, что он немного не от мира сего и должен быть последним, кто ради побед принял бы запрещенные препараты. Фото eurosport.ru



А вот третий из 12 российских легкоатлетов, угодивших под дисквалификацию, к Казани или Татарстану прямого отношения не имеет. Разве что косвенное, но зато очень запоминающееся. Это прыгун в высоту Иван Ухов. 15 лет назад Казань принимала первые в своей истории масштабные соревнования — летнюю Спартакиаду учащихся. Это был смотр талантливой молодежи. Кто-то из участников затем достиг олимпийских высот, как «художница» Евгения Канаева, кто-то переключился на другую сферу деятельности, как Зарина Мухитдинова, которая после победы на чемпионате Европы стала киноактрисой. А вот Иван Ухов поменял спортивную специальность и стал еще более успешным. В Казани он победил в метании диска. Более того, в свои 17 лет он даже не помышлял о прыжках в высоту, переключившись на эту дисциплину чуть позже, но влюбившись в нее навсегда.

Свою спортивную карьеру Ухов «расцветил» несколькими запоминающимися эпизодами. В 2008 году вышел в сектор для прыжков пьяным. В 2012-м завоевал олимпийское «золото» в чужой майке, поскольку свою элементарно потерял. В 2013 году готов был бесплатно выступать за Татарстан на Универсиаде в Казани, исключительно из уважения к своему хорошему товарищу Денису Капустину. Можно еще многое перечислять плохое-хорошее-разное из спортивной карьеры Ухова, но вся легкоатлетическая тусовка знала, что он немного не от мира сего и должен быть последним, кто ради побед принял бы запрещенные препараты. Водочка не в счет…

WADA сказала марихуане «да»

Тот, кто продолжает верить, что международное антидопинговое агентство действует в интересах чистоты спортивного движения, либо наивен, либо глуп, либо и то и другое. Поскольку уже давно в действиях WADA нет ни логики, ни здравого смысла. Ну как давно — примерно лет шесть. Это началось с 2013 года, когда «борцы с допингом» сразу в десять раз повысили разрешенный уровень содержания марихуаны в организме — с 15 до 150 нанограммов на миллилитр крови. Тем самым МОК обезопасил себя от все более часто повторявшихся в те годы случаев поимки спортсменов, расслабляющихся с помощью наркотиков. Дело даже не в распущенности, просто в олимпийскую программу стали включать все больше видов спорта, в которых ранее не было никакого допинг-контроля.

Сказав А, WADA в том же 2013 году сказала и Б, включив в список запрещенных препаратов триметазидин, нормализующий энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. Иными словами, препарат для сердца, главной мышцы всех спортсменов и не только. В те годы участились случаи гибели спортсменов как во время соревнований, так и в процессе подготовки к ним, когда они выполняли огромный объем тренировочной работы. Перед Пекином-2008 погиб 36-летний гребец Дьердь Колонич, в 2012 году перед Лондоном скончался 26-летний пловец Александр Дале Оен из Норвегии, легенды спорта в своих странах. Оба умерли от сердечной недостаточности. Список спортсменов, погибших по этой причине, огромен. Не меньший можно составить из спортсменов, умерших от сердечного приступа. Тот же Татарстан потерял из-за проблем с сердцем 20-летнего Ядгара Каримова, 22-летнего ватерполиста Владислава Тимакова.

WADA, после запрещения триметазидина, берется за латвийский препарат милдронат (мельдоний). Фото Максима Платонова

Казалось бы, логично усилить борьбу за жизнь и здоровье профессиональных спортсменов, изнашивающих сердце, но WADA, после запрещения триметазидина, берется за латвийский препарат милдронат (мельдоний). Произошло это в 2015 году, после «Крымнаш», и под запрет вместе с сердечным препаратом, из-за его дешевизны часто используемым спортсменами из Восточной Европы, попали и инертные газы — ксенон и аргон. Это уже были разработки советских ученых. Не исключено, что в будущем под запрет попадут и пары аммиака, более известные всем как нашатырный спирт. Во время ЧМ-2018 немецкие журналисты из газеты «Бильд» уже пытались сосредоточить внимание общественности на том, что российские футболисты вдыхали нашатырку, даже состряпали материал, где «доказывали», что аммиак употребляют «для увеличения выносливости и скорости передвижения».

Андрей Сердинов: «Я соревновался в поколении, которое не баловалось допингом, поскольку он губит здоровье»

Представители медицинского сообщества недоумевают по поводу целесообразности включения того или иного препарата в список запрещенных. Для понимания: допингом считается тот препарат, который запрещен WADA, а не тот, который реально вредит жизни или здоровью спортсменов. «Запреты на отдельные препараты вообще берутся с потолка», — считает директор научного центра Поволжской академии спорта Радик Якупов.

По его словам, речь можно вести не только о пресловутом мельдонии. WADA может исключать препараты только на основе фармакологического описания, практически не проводя никаких открытых исследований по их действенности в спорте высших достижений, срокам выведения.

По заключению доктора биологических наук, часть запрещенных препаратов вовсе может являться ничем иным, как плацебо-допингом.

— Я соревновался в поколении, которое не баловалось подобными вещами, в том числе потому, что реальный допинг губит здоровье, — утверждает бронзовый призер Олимпиады по плаванию Андрей Сердинов из Украины. — Ни одна медаль не стоит здоровья своего и будущих детей. Мы же продолжаем общаться, у всех родились здоровые дети, у меня лично их трое.

Но для WADA логичное умозаключение Сердинова не указ, а жизнь и здоровье спортсменов не повод для того, чтобы вести борьбу с реальным допингом. Поскольку в регламентирующих документах WADA значится, что допингом может быть признано вещество, способное «повышать уровень спортивных результатов». Эта строка и позволяет организации, одновременно обладающей законодательными и исполнительными функциями, увеличивать масштаб своих манипуляций в разы. Вопрос — в пользу кого?

Казалось бы, при чем тут Америка?

В эксклюзивном интервью, с которым вскоре могут ознакомиться читатели «Реального времени», Андрей Сердинов вспоминал, что в годы его спортивной карьеры Америка была реальным хозяином всего мирового плавания: «Ее федерация USA Swimming сотрудничает с Национальным управлением по аэронавтике, и карбоновые купальники фирмы СПИДО на американских пловцах были совместной разработкой с НАСА. Помимо того, НАСА были разработаны технологии, благодаря которым биологические часы человека за два-три дня могли быть перестроены под любой временной режим: азиатский, американский, европейский. Более того, на Олимпиаде 2008 года было перекрученное расписание стартов в угоду американскому телевидению. Дело в том, что годами привыкаешь к тому, что с утра идут предварительные заплывы, полуфиналы, а вечером старт по местному времени. Как-то подстраиваешься под это. А в Пекине полуфиналы проводили вечером, финал назначали на утро по местному времени. Зато в Америке в это время был вечер, и трансляция шла в прайм-тайм».

Слова Сердинова может подтвердить и недавняя ситуация, которая сложилась в олимпийском Пхенчхане-2018, когда все старты шли вечером по местному времени, соответственно, по московскому времени их можно было смотреть с утра и весь день, что казалось вполне комфортным. А вот фигурное катание начиналось в четыре утра по Москве, когда в Корее было десять утра. Сделано это было в интересах американских телезрителей, для которых трансляции начинались в восемь вечера. Американские телекомпании уже несколько десятков лет входят в число основных спонсоров МОК, платят и заказывают если не музыку, то удобное для них время начала соревнований.

Шамиль Тарпищев: «Никто не знает, как обернутся дела с проверкой наших допинг-проб»

Америка и продолжает манипулировать решениями WADA, в том числе через руководителя Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгерта. Он настолько часто высказывает свое мнение о деятельности российской лаборатории, проведению соревнований в России и участию ее в Олимпиадах, что мог бы уже претендовать на место пресс-атташе РУСАДА. Но пока этого не случилось, мы обратились за комментарием к члену исполкома МОК Шамилю Тарпищеву.

— То, что восстановили РУСАДА, это здорово. Это возвращает нас в число ведущих спортивных держав, которые могут самостоятельно контролировать антидопинговые процессы, плюс заметно удешевляет процессы проверок. Но РУСАДА восстановили с условием, что мы выполним ряд обязательств. Раньше в числе претензий к нам был тот факт, что мы не вернули прежние пробирки с допинг-тестами. Сейчас мы пошли на этот шаг, что позволило восстановить в правах РУСАДА, но как там дело обернется с их проверкой — никто не знает. В этом случае даже вариант, когда мы будем соревноваться без единой свежей допинг-пробы, может не помочь. И ситуация в дальнейшем может сложиться даже хуже, чем было перед Рио-2016 или Пхенчханом-2018. Поскольку противникам восстановления России в числе полноценных спортивных держав даже не надо придумывать что-то новое, поскольку пока остается шлейф претензий по предыдущим делам. Хотя, с точки зрения не спортивной, а большой политики, это все-таки наезд не на спорт, а на страну в целом. Вспоминается факт, когда Испания не выдала предыдущие пробирки с допинг-тестами, и это осталось без последствий.

Перед Токио-2020 главной проблемой для нас остается ситуация с легкой атлетикой. С нее до сих пор не сняты претензии со стороны ИААФ. А это неимоверная потеря для сборной, которая не сможет соревноваться в 45 спортивных дисциплинах, — заключил Тарпищев.

— Это управляемый хаос, — резюмирует Сердинов. — По такому же сценарию, по какому складывается ситуация вокруг России, можно «тормознуть» и накрыть по полной любую страну, отстранив от Олимпиады. Я приведу мнение одного американского врача, который принимал участие в допинг-схемах, торгуя запрещенными препаратами. Он убежден: «Нынешний мировой спорт уже не вернуть в то состояние, когда можно было обходиться без допинга. Легкую и тяжелую атлетику, плавание уже никогда не переделаешь». Это его слова. Это большой бизнес. Годовой оборот наркотиков, по оценочным данным, составляет 70 миллиардов долларов. Годовой оборот запрещенных препаратов с анаболическим эффектом — порядка 50 миллиардов долларов. Как это можно искоренить?

Я же общаюсь со своими коллегами, они мне говорят, что препараты, в применении которых обвиняет WADA, даже «не прут», это не работает. В случае с Россией была определенная причина, жертвой которой стали спортсмены, чтобы через это влиять на какие-то политические процессы. И мой прогноз, поскольку я вникаю во все это в силу общения с другими спортсменами, состоит в том, что Россия Олимпиаду в Токио будет смотреть по телевизору.