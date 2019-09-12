Чем завершат летний сезон парки Казани

Все больше свободного времени казанцы проводят в зеленых зонах города

Фото: Максим Платонов

В ближайшие выходные столица Татарстана завершает летний парковый сезон. На территории 14 общественных пространств города, которые в последнее время заметно преобразились, пройдут концерты, кинопоказы, спектакли и ярмарки. Подробности — в материале «Реального времени».

Барбекю и танцы для взрослых и детей

Нынешний летний сезон в зеленых зонах столицы Татарстана открылся в мае и был наполнен событиями. Как рассказала пресс-секретарь Дирекции парков и скверов Казани Светлана Михайлова, парки этим летом порадовали новинками десятки тысяч горожан всех возрастов. Вечера инструментальной музыки «Октава» проходили в парке «Черное озеро». В парке «Крылья Советов» открыли танцплощадку и два раза в месяц бесплатно проводили танцы. Фестиваль гриля и барбекю «Гриль-фест» открыл летнюю программу парков в мае в Горкинско-Ометьевском лесу. В предстоящие выходные парки Казани прощаются с летними мероприятиями.

После трудовой недели

Последняя неделя лета в парках Казани насыщенна. Парк «Крылья Советов» завершает традиционные кинопоказы в «Ретро-четверг» в 20.00 на летней эстраде «Ракушка» комедией Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».

На нижней палубе расскажут о правильной технике скандинавской ходьбы и закаливании

Тем, кто будет прогуливаться в конце рабочей недели, в пятницу, по набережной озера Кабан, лучше прихватить спортивные снаряды — на нижней палубе расскажут о правильной технике скандинавской ходьбы и закаливании. После разминки можно будет погрузиться в мир творчества. В 18.30 состоится лекция «Уличное искусство: история и конфликты» художника, куратора и исследователя в области уличного искусства Игоря Поносова. И завершится вечер на набережной кинопоказом документального фильма.



Безграничное утро

Субботнее утро начнется в 10 часов с акции «Неделя добра» в четырех парках: «Крылья Советов», имени Урицкого, «Калейдоскоп» и на бульваре по улице Фучика. Там пройдут «ярмарки добра», концерты, мастер-классы и конкурсы. А в это время в парке им. Горького благотворительный фонд «Город добрых людей» совместно с Детской республиканской клинической больницей проведут «Забег победителей». В нем примут участие взрослые и дети, победившие рак. Для детей с ограниченными возможностями здоровья проведут игры. На благотворительной ярмарке будут продавать изделия, созданные руками маленьких пациентов отделения онкогематологии.



Праздники креативщиков и мечтателей

Горкинско-Ометьевский лес приглашает в 10 утра всех «айтишников» на образовательный IT-фестиваль UP!Date. В этом году спикерами в трех тематических секциях «Технологии», Soft Skills и «Мышление» станут ведущие специалисты «Яндекс», НИУ ВШЭ, университета Иннополис, а также психологи и дизайнеры. Здесь будет и фан-зона с настольными играми. Аллея первоклассников откроется в парке Победы в 11 часов. Горожане посетят фотогалерею «Дети — наше будущее», где познакомятся с юными мечтателями и узнают, какие профессии им нравятся. Участники праздника посмотрят спектакль, поиграют в квесте.

В рамках литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» в сквере им. Аксенова свои произведения прочитают участники фестиваля

Наука, литература и искусство

В 14.00 в парке «Комсомолец» дети разных возрастов примут участие в научных экспериментах. В рамках литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» в сквере им. Аксенова в 15.00 свои произведения прочитают участники фестиваля: Евгений Попов, Светлана Васильева, Василий Нацентов, Артемий Леонтьев, Александр Снегирев, Женя Декина, Алиса Ганиева, Булат Ханов, писатель и солист группы O’Casey Григорий Служитель. А в парке «Черное озеро» в это время на концерте «День дружбы народов» в амфитеатре прозвучит современная татарская, марийская и мордовская музыка, выступит уличный театр «Легкие крылья». Участники дискуссии «Искусство или вандализм. Стрит-арт в городе» обсудят уличные творения на набережной озера Кабан в 15 часов. В 18.30 там выступит с лекцией директор по развитию музея стрит-арта Санкт-Петербурга Татьяна Пинчук. Архитекторы проведут экскурсию по двум очередям нового парка на бульваре «Белые цветы» в 17.00. После чего киноманы посмотрят там же в 19.00 фильм Валерия Тодоровского «Стиляги». Открытый кинопоказ пройдет и на озере Кабан в 20.30.

С утра — на барахолку, вечером — на рок-концерт

В воскресенье в 9 утра в парке «Черное озеро» пройдет чемпионат по судомодельному спорту. Научное шоу для детей состоится в сквере по ул. Мира поселка Дербышки в 11 часов. В это же время в парке «Калейдоскоп» дети на один день смогут стать предпринимателями детской барахолки. Они будут продавать свои игрушки, книги, одежду и обмениваться ими с другими детьми.

В 12.00 в парке им. Тинчурина Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина в честь открытия 86-го сезона представит отрывок из спектакля «Шурале online». Через два часа в парке «Крылья Советов» начнется праздничный концерт, где выступят художественные коллективы КДК им. Ленина, ЦК «Московский» и детские творческие коллективы.

В парке «Крылья Советов» начнется праздничный концерт, где выступят художественные коллективы

В парке им. Горького в 16 часов «Зеленый фитнес» проведет зарядку, танцевальные мастер-классы и конкурсы. Поклонники Виктора Цоя соберутся в это время в Горкинско-Ометьевском лесу на фестиваль «Видели ночь». На сцене выступят трибьют-коллективы группы «Кино»: «Марш», «Бревис», «Промzona», «Камчатка», а также музыканты Александр Чернов, Константин Игнатов, Алексей Шадварин и Екатерина Белова. Музыкальный вечер состоится и на набережной озера Кабан, где своим творчеством порадуют горожан группы «Носков-бэнд» и «Быть беде».

Зеленые зоны круглый год

С наступлением осени зеленые зоны Казани не закрываются. Наоборот, 19 парков города продолжат расти и развиваться. Они становятся все популярнее среди горожан. Число посетителей растет. Благоустраивается вторая очередь бульвара «Белые цветы». По словам Светланы Михайловой, новая часть бульвара фактически готова для посещения жителями и в скором времени откроется. В этом году реконструируют лесо-парковую зону озера Лебяжье, озера Комсомольское в Дербышках, входную группу лесопарка «Дубрава». Работы, скорее всего, завершатся в будущем году. В рамках межсезонья в парках пройдут субботники. Дирекция парков и скверов готовит развлекательные мероприятия в соответствии с календарем и погодными условиями.