На Новый год — в Казань: как и чем Татарстан привлекает туристов в зимние каникулы
Туроператоры Казани рассказали о спросе путешественников, эффекте от мировых чемпионатов и ожиданиях
Три месяца осталось до Нового года. Тем временем Казань вошла в топ-5 мест, которые хотели бы посетить россияне в новогодние праздники. Откуда в столицу Татарстана едут туристы, чем она их привлекает, растет ли спрос на экскурсии по Казани и ее окрестностям и можно ли забронировать еще тур на Новый год, выясняло «Реальное время».
Здесь все и много: история, природа, национальная кухня, зрелища
Российские путешественники предпочитают проводить новогодние каникулы в первую очередь в Москве, затем Сибири с Байкалом, Санкт-Петербурге, Сочи вместе с курортами Красной Поляны. И все же столица Татарстана в опросе туристического портала «ТурСтат» не сдает позиций, ее поставили на пятое место. И прелестей у Казани, которые манят к себе туристов, действительно много. Кто-то едет посмотреть на 1000-летний город и древние достопримечательности. Сторонники экотуризма наслаждаются красотой края. Гастрономические туристы получают удовольствие от кухни и национального колорита. Популярны туры выходного дня и активный отдых.
На первое место по посещаемости из достопримечательностей туроператоры ожидаемо ставят казанский Кремль. Пользуются спросом «Татарская деревня» («Туган авылым»), Старо-Татарская слобода, мечеть «Кул Шариф», Кремлевская набережная, улица Баумана. Хорошая дорога пролегает к острову-граду Свияжску, древнему Болгару, крупнейшему действующему монастырю Раифа — они находятся относительно недалеко от Казани и вызывают интерес у гостей республики.
Популярные личности открывают новую Казань
Увидев Казань однажды, многие возвращаются сюда уже не ради экскурсий, а чтобы просто побродить по ее старинным улицам и набережным. Из года в год этих достоинств у города становится все больше. Городские власти совместно с общественными организациями, заботясь о культурном наследии, умело продвигают бренд столицы Татарстана и развивают внутренний туризм.
— Мы видим тренд — туристы любят ходить не только по известным достопримечательностям, но и популярным среди местных локациям — паркам и прочим общественным пространствам. Как правило, туристы посещают те объекты, где есть чем заняться, например, Кремлевскую набережную с ее развлечениями, — обратила внимание Дильбар Садыкова.
По ее словам, расширению перечня интересных мест Казани и не только, способствуют различные проекты. Под эгидой Visit Tatarstan действует общественный проект «О, мой гид!». «Это нестандартные экскурсии по Татарстану, которые бесплатно проводят популярные личности и эксперты из разных сфер деятельности (блогеры, артисты). Они рассказывают про знаковые для себя и города места всем, кто зарегистрируется на экскурсию. Ее участники посещают не только классические туристические места, но и открывают для себя новые, которые потом советуют посетить друзьям и знакомым, приезжающим в Татарстан».
Из Калининграда и Нового Уренгоя, из Франции и Китая
Больше всего Казань притягивает жителей соседних регионов Поволжья, а также Москвы, Санкт-Петербурга. Приезжают из Сибири и с Дальнего Востока, из Челябинской, Свердловской областей.
Директор компании «Итиль-тур» Светлана Пименова отмечает, что в последнее время расширился диапазон стран, откуда едут путешественники. Немало голландцев, немцев, французов, иранцев посещают столицу Татарстана. На протяжении двух лет Казань пользуется большим спросом у жителей юго-восточной Азии.
Чтобы порыбачить на Волге и Каме, приходится сначала заглянуть в Казань. Рыболовный клуб «Три берега» облюбовали жители разных уголков России, от Калининграда до Нового Уренгоя. Приезжают сюда из Польши, из стран ближнего зарубежья: Армении, Грузии, Латвии.
Перспективный экотуризм
Трудно себе представить, что люди за тысячи километров едут, чтобы порыбачить в Камском Устье. Что же их так привлекает в этих местах?
Бесспорно, места здесь удивительные. Поселок Камское Устье находится там, где Кама впадает в Волгу, в 120 км от Казани. Рядом — ландшафтный заказник, гора Лобач. С нее открываются потрясающие виды на крупнейшее Куйбышевское водохранилище и Волжско-Камский заповедник. Рыбачат здесь почти круглый год, кроме апреля — запретного месяца — и ноября, когда идет смена сезонов и подготовка к зимней рыбалке.
— Экотуризм будет развиваться, — считает Светлана Пименова. — Предлагаем путешественникам посещать национальные парки, участвовать в туристических экспедициях, активно отдыхать на природе. У нас прекрасное географическое расположение. Надо это ценить и использовать. Пешеходные маршруты природного парка нижней Камы могут составить конкуренцию Алтаю.
Беднеют и россияне, и иностранцы
К сожалению, туроператоры Казани в один голос отмечают в этом году стагнацию рынка, связанную с общими экономическими тенденциями в мире. Год еще не завершился, но уже понятно, что он не слишком урожайный.
— 2017 год был наиболее удачный с точки зрения потока туристов. Наша база небольшая, рассчитана на 26 мест. Два года назад ее посетили 100 иностранцев и около 2 тысяч россиян. Мы неплохо развиваемся с декабря 2014 года, приобретаем новые лодки, улучшаем территорию. Расходы растут. При этом не можем поднять цены вследствие низкой платежеспособности туристов. Поляки в этом году не приезжали, поток москвичей, на которых мы раньше ориентировались, заметно схлынул. Люди беднеют, — прокомментировал спад 2019 года Ильдар Берхеев.
— На нашу сферу услуг большое влияние оказывает экономическая ситуация в стране. В первую очередь какие-то накопления люди тратят на более важные нужды, а потом на путешествия, — заметила Светлана Пименова.
Как она пояснила, туристические потоки волнообразны. После подъема спроса наступает год спада. Это нормальная тенденция. У компании «Итиль-тур» сейчас затишье, относительного притока туристов ее директор ожидает к осенним каникулам:
Начальник туристического отдела Bars Tour Алена Суровцева отметила, что в августе возникли сложности с размещением туристов в гостиницах именно из-за проведения мирового чемпионата профессий. Отчасти спад туристов она объяснила и техническими накладками. Специалисты, занимающиеся экскурсионными предложениями, изменили даты туров в Казань, о чем впоследствии пожалели.
Туроператоры: спрос на новогоднюю Казань привычно высокий
Иностранцы плохо переносят зиму, предпочитают теплое время года. Приток же российских путешественников связан не с сезонами, а с каникулами и праздниками.
Столица Татарстана ожидает привычно высоких показателей потока туристов на зимние каникулы. Bars Tour надеется, что за новогодними программами в компанию начнут обращаться в ноябре. Рыболовный клуб «Три берега» уже распродал все места на конец декабря — начало января будущего года.
— Средняя загрузка отелей, гостиниц и хостелов на новогодние праздники в начале 2019 года была чуть ниже показателя 2018 года, но выше чем в 2017-м, и по разным данным колебалась от 62 до 78%. Это связано со снижением покупательной способности россиян. Туристы приезжали на три-четыре дня и предпочитали выбирать более экономные варианты размещения — съемные квартиры (в среднем до 2 тыс. рублей за ночь). Тем не менее в пиковые даты (3 и 4 января) заполняемость отелей и гостиниц достигала 95%, — привела статистику Дильбар Садыкова.
— Столица Татарстана в последнее время преобразилась, стала интереснее и привлекательней. «Сарафанное радио» туристов работает лучше всякой рекламы. Мы часто слышим о том, что люди рассказывают друг другу, как здорово они провели время в Казани, как будто в Европе побывали. Казань по праву входит в пятерку новогодних направлений, ими у нас уже интересуются люди из других городов, — отметила Светлана Пименова.
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