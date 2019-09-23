На Новый год — в Казань: как и чем Татарстан привлекает туристов в зимние каникулы

Туроператоры Казани рассказали о спросе путешественников, эффекте от мировых чемпионатов и ожиданиях

Фото: Дмитрий Резнов

Три месяца осталось до Нового года. Тем временем Казань вошла в топ-5 мест, которые хотели бы посетить россияне в новогодние праздники. Откуда в столицу Татарстана едут туристы, чем она их привлекает, растет ли спрос на экскурсии по Казани и ее окрестностям и можно ли забронировать еще тур на Новый год, выясняло «Реальное время».

Здесь все и много: история, природа, национальная кухня, зрелища

Российские путешественники предпочитают проводить новогодние каникулы в первую очередь в Москве, затем Сибири с Байкалом, Санкт-Петербурге, Сочи вместе с курортами Красной Поляны. И все же столица Татарстана в опросе туристического портала «ТурСтат» не сдает позиций, ее поставили на пятое место. И прелестей у Казани, которые манят к себе туристов, действительно много. Кто-то едет посмотреть на 1000-летний город и древние достопримечательности. Сторонники экотуризма наслаждаются красотой края. Гастрономические туристы получают удовольствие от кухни и национального колорита. Популярны туры выходного дня и активный отдых.

«Для Татарстана особенно актуален событийный туризм. Рост загрузки отелей приходится на дни проведения крупных мероприятий: чемпионат мира по футболу, фестиваль Великий Болгар, WorldSkills, Kazan Summit, — отметила в беседе с корреспондентом «Реального времени» генеральный директор АНО «Центр развития туризма РТ» Дильбар Садыкова.

На первое место по посещаемости из достопримечательностей туроператоры ожидаемо ставят казанский Кремль. Пользуются спросом «Татарская деревня» («Туган авылым»), Старо-Татарская слобода, мечеть «Кул Шариф», Кремлевская набережная, улица Баумана. Хорошая дорога пролегает к острову-граду Свияжску, древнему Болгару, крупнейшему действующему монастырю Раифа — они находятся относительно недалеко от Казани и вызывают интерес у гостей республики.



Популярные личности открывают новую Казань

Увидев Казань однажды, многие возвращаются сюда уже не ради экскурсий, а чтобы просто побродить по ее старинным улицам и набережным. Из года в год этих достоинств у города становится все больше. Городские власти совместно с общественными организациями, заботясь о культурном наследии, умело продвигают бренд столицы Татарстана и развивают внутренний туризм.

— Мы видим тренд — туристы любят ходить не только по известным достопримечательностям, но и популярным среди местных локациям — паркам и прочим общественным пространствам. Как правило, туристы посещают те объекты, где есть чем заняться, например, Кремлевскую набережную с ее развлечениями, — обратила внимание Дильбар Садыкова.

Как правило, туристы посещают те объекты, где есть чем заняться, например, Кремлевскую набережную с ее развлечениями. Фото Максима Платонова

По ее словам, расширению перечня интересных мест Казани и не только, способствуют различные проекты. Под эгидой Visit Tatarstan действует общественный проект «О, мой гид!». «Это нестандартные экскурсии по Татарстану, которые бесплатно проводят популярные личности и эксперты из разных сфер деятельности (блогеры, артисты). Они рассказывают про знаковые для себя и города места всем, кто зарегистрируется на экскурсию. Ее участники посещают не только классические туристические места, но и открывают для себя новые, которые потом советуют посетить друзьям и знакомым, приезжающим в Татарстан».

Из Калининграда и Нового Уренгоя, из Франции и Китая

Больше всего Казань притягивает жителей соседних регионов Поволжья, а также Москвы, Санкт-Петербурга. Приезжают из Сибири и с Дальнего Востока, из Челябинской, Свердловской областей.

Директор компании «Итиль-тур» Светлана Пименова отмечает, что в последнее время расширился диапазон стран, откуда едут путешественники. Немало голландцев, немцев, французов, иранцев посещают столицу Татарстана. На протяжении двух лет Казань пользуется большим спросом у жителей юго-восточной Азии.

Чтобы порыбачить на Волге и Каме, приходится сначала заглянуть в Казань. Рыболовный клуб «Три берега» облюбовали жители разных уголков России, от Калининграда до Нового Уренгоя. Приезжают сюда из Польши, из стран ближнего зарубежья: Армении, Грузии, Латвии.

Перспективный экотуризм

Трудно себе представить, что люди за тысячи километров едут, чтобы порыбачить в Камском Устье. Что же их так привлекает в этих местах?

— Судак привлекает. Здесь он закончится в последнюю очередь, — утверждает руководитель туристической базы «Три берега» Ильдар Берхеев. — Это уникальная рыба, в Москве на Рыбинском водохранилище ее уже давно нет. У нас бывают трофейные экземпляры, по 7- 8 кг. Ловить судака и ерша может даже совсем неопытный рыбак.

Бесспорно, места здесь удивительные. Поселок Камское Устье находится там, где Кама впадает в Волгу, в 120 км от Казани. Рядом — ландшафтный заказник, гора Лобач. С нее открываются потрясающие виды на крупнейшее Куйбышевское водохранилище и Волжско-Камский заповедник. Рыбачат здесь почти круглый год, кроме апреля — запретного месяца — и ноября, когда идет смена сезонов и подготовка к зимней рыбалке.

— Экотуризм будет развиваться, — считает Светлана Пименова. — Предлагаем путешественникам посещать национальные парки, участвовать в туристических экспедициях, активно отдыхать на природе. У нас прекрасное географическое расположение. Надо это ценить и использовать. Пешеходные маршруты природного парка нижней Камы могут составить конкуренцию Алтаю.

Беднеют и россияне, и иностранцы

К сожалению, туроператоры Казани в один голос отмечают в этом году стагнацию рынка, связанную с общими экономическими тенденциями в мире. Год еще не завершился, но уже понятно, что он не слишком урожайный.

— 2017 год был наиболее удачный с точки зрения потока туристов. Наша база небольшая, рассчитана на 26 мест. Два года назад ее посетили 100 иностранцев и около 2 тысяч россиян. Мы неплохо развиваемся с декабря 2014 года, приобретаем новые лодки, улучшаем территорию. Расходы растут. При этом не можем поднять цены вследствие низкой платежеспособности туристов. Поляки в этом году не приезжали, поток москвичей, на которых мы раньше ориентировались, заметно схлынул. Люди беднеют, — прокомментировал спад 2019 года Ильдар Берхеев.

— На нашу сферу услуг большое влияние оказывает экономическая ситуация в стране. В первую очередь какие-то накопления люди тратят на более важные нужды, а потом на путешествия, — заметила Светлана Пименова.

Как она пояснила, туристические потоки волнообразны. После подъема спроса наступает год спада. Это нормальная тенденция. У компании «Итиль-тур» сейчас затишье, относительного притока туристов ее директор ожидает к осенним каникулам:

— Надеюсь, что поток туристов в Казань сохранится хотя бы на уровне прошлого года. Такие мероприятия, как чемпионат мира по футболу и соревнования WorldSkills способствуют популяризации Казани, но не дают мгновенный эффект. В любом случае его мы увидим в последующие годы. Все-таки люди строят планы. Кто-то впервые услышал о каких-то местах, кому-то советуют друзья. Надеюсь, на следующий год поток будет возрастать.

Начальник туристического отдела Bars Tour Алена Суровцева отметила, что в августе возникли сложности с размещением туристов в гостиницах именно из-за проведения мирового чемпионата профессий. Отчасти спад туристов она объяснила и техническими накладками. Специалисты, занимающиеся экскурсионными предложениями, изменили даты туров в Казань, о чем впоследствии пожалели.

Туроператоры: спрос на новогоднюю Казань привычно высокий

Иностранцы плохо переносят зиму, предпочитают теплое время года. Приток же российских путешественников связан не с сезонами, а с каникулами и праздниками.

— Перенос привычных дат туров чреват негативными последствиями, в чем мы и убедились. Ведь наплыв российских туристов происходит, как правило, в каникулы, в том числе летом, в ноябрьские, майские праздники, тогда отели порой загружены почти на 100 процентов. Хотя в целом в этом году люди путешествовали заметно меньше, Казань, конечно, входит в пятерку самых популярных городов России, — утверждает Алена Суровцева.

Столица Татарстана ожидает привычно высоких показателей потока туристов на зимние каникулы. Bars Tour надеется, что за новогодними программами в компанию начнут обращаться в ноябре. Рыболовный клуб «Три берега» уже распродал все места на конец декабря — начало января будущего года.



— Средняя загрузка отелей, гостиниц и хостелов на новогодние праздники в начале 2019 года была чуть ниже показателя 2018 года, но выше чем в 2017-м, и по разным данным колебалась от 62 до 78%. Это связано со снижением покупательной способности россиян. Туристы приезжали на три-четыре дня и предпочитали выбирать более экономные варианты размещения — съемные квартиры (в среднем до 2 тыс. рублей за ночь). Тем не менее в пиковые даты (3 и 4 января) заполняемость отелей и гостиниц достигала 95%, — привела статистику Дильбар Садыкова.

— Столица Татарстана в последнее время преобразилась, стала интереснее и привлекательней. «Сарафанное радио» туристов работает лучше всякой рекламы. Мы часто слышим о том, что люди рассказывают друг другу, как здорово они провели время в Казани, как будто в Европе побывали. Казань по праву входит в пятерку новогодних направлений, ими у нас уже интересуются люди из других городов, — отметила Светлана Пименова.