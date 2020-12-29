Садыкова Дильбар Асадулловна
Общая информация
Родилась 13 августа 1989 года в Казани.
Образование
2011 г.— окончила Казанский федеральный университет по специальности «международные отношения».
2010 г.— окончила международный центр CIEL, Франция.
2012 г. — окончила Университет Торонто, Канада.
2016 г. — окончила Политический центр БРИКС.
Владеет английским, французским, испанским и татарским языками.
Трудовая деятельность
2010-2014 гг. — работала в Международном департаменте АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани».
2011-2013 гг. — исполнительный директор Лиги международной молодежной дипломатии (Санкт-Петербург) и помощник председателя ассоциации G-20Y.
2014-2018 гг. — основатель и руководитель Академии молодежной дипломатии.
С января 2018 г. — генеральный директор АНО «Центр развития туризма РТ».
Является стипендианткой правительства РФ и Российского Оксфордского фонда. Входит в кадровый резерв президента РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111 , ул. Каюма Насыри, 5а, 3 этаж
- Телефон: (843) 206-00-14
- Email: visittatarstan@gmail.com
Дата последнего обновления: 29.12.2020