Садыкова Дильбар Асадулловна

Общая информация

Родилась 13 августа 1989 года в Казани.

Образование

2011 г.— окончила Казанский федеральный университет по специальности «международные отношения».

2010 г.— окончила международный центр CIEL, Франция.

2012 г. — окончила Университет Торонто, Канада.

2016 г. — окончила Политический центр БРИКС.

Владеет английским, французским, испанским и татарским языками.

Трудовая деятельность

2010-2014 гг. — работала в Международном департаменте АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани».

2011-2013 гг. — исполнительный директор Лиги международной молодежной дипломатии (Санкт-Петербург) и помощник председателя ассоциации G-20Y.

2014-2018 гг. — основатель и руководитель Академии молодежной дипломатии.

С января 2018 г. — генеральный директор АНО «Центр развития туризма РТ».

Является стипендианткой правительства РФ и Российского Оксфордского фонда. Входит в кадровый резерв президента РТ.

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