Список персон

Садыкова Дильбар Асадулловна

Туризм

Общая информация

Родилась 13 августа 1989 года в Казани.

Образование

2011 г.— окончила Казанский федеральный университет по специальности «международные отношения».
2010 г.— окончила международный центр CIEL, Франция.
2012 г. — окончила Университет Торонто, Канада.
2016 г. — окончила Политический центр БРИКС.
Владеет английским, французским, испанским и татарским языками.

Трудовая деятельность

2010-2014 гг. — работала в Международном департаменте АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани».
2011-2013 гг. — исполнительный директор Лиги международной молодежной дипломатии (Санкт-Петербург) и помощник председателя ассоциации G-20Y.
2014-2018 гг. — основатель и руководитель Академии молодежной дипломатии.
С января 2018 г. — генеральный директор АНО «Центр развития туризма РТ».

Является стипендианткой правительства РФ и Российского Оксфордского фонда. Входит в кадровый резерв президента РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111 , ул. Каюма Насыри, 5а, 3 этаж
  • Телефон: (843) 206-00-14
  • Email: visittatarstan@gmail.com

Дата последнего обновления: 29.12.2020

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