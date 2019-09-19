Казань вошла в топ-5 самых желанных городов России на Новый год

Казань заняла пятое место в рейтинге самых желанных городов и курортов России для отдыха на новогодние праздники. Рейтинг составил туристический портал «ТурСтат» по итогам интернет-опроса более 100 человек. За столицу Татарстана посетители сайта отдали 7% голосов.

На первом месте рейтинга — Москва, на втором — Байкал и Сибирь, на третьем — Санкт-Петербург, на четвертом — Сочи и курорты Красной Поляны.

В десятку также вошли Карелия, курорты Крыма, родина Деда Мороза — Великий Устюг, Новогодняя столица России 2020 — Рязань, курорты Подмосковья и Урала, сообщает «ТурСтат».

Новогодние выходные дни в России в 2020 году — с 1 по 8 января.

Ранее Казань вошла в рейтинг самых высокомерных городов России.