«Для меня это чистый стартап»: почему «Квартимолл» не оправдал ожидания инвесторов?

Проект по продаже новостроек оказался невостребованным, а его инициатор Ян Айзенштат переехал за границу

Фото: Ринат Назметдинов

Проект «Квартимолл», позиционирующий себя как «супермаркет квартир» и с помпой открывшийся в конце прошлого года, пока не приблизился к заявленной цели — завоевать треть рынка недвижимости Казани. Хотя компания делала акцент на подборе квартир в новостройках, крупные застройщики говорят о единичных случаях, когда к ним приходили клиенты из «Квартимолла». Участники рынка считают, что большие вложения в проект не окупились и над ним нависла угроза закрытия. В самом «Квартимолле» эту информацию опровергают и призывают не верить домыслам. Тем временем инициатор проекта Ян Айзенштат, закрыв свою девелоперскую фирму, покинул Россию. Подробности — в материале «Реального времени».

Почему «Квартимолл» не сумел занять треть рынка недвижимости Казани?

Как стало известно «Реальному времени», казанский рынок недвижимости может покинуть «Квартимолл» — компания, которая позиционировалась как первый в городе «супермаркет квартир». Данной информацией с «Реальным временем» поделились сразу несколько участников рынка.

Возможно, эта новость не привлекла бы такого большого внимания, если бы не громкое и масштабное открытие «Квартимолла» в ноябре прошло года. Компания заняла здание на проспекте Победы, 157, которое изначально строилось для автосалона «Триал авто» — «Citroen Центр Казань». Как указывают в самом «Квартимолле», площадь помещений в нем составляет 2,5 тыс. кв. м — для компании, занимающейся реализацией недвижимости, размеры действительно впечатляющие. Еще более внушительными были прогнозы основателей супермаркета квартир — за год он должен был занять треть казанского рынка.

Во время открытия подчеркивалось, что проект не является обычным агентством недвижимости: предполагалось, что на одной площадке с клиентом будут работать не только специалисты по подбору жилья, но и сотрудники банков и юристы. Акцент делался на продаже новостроек. При открытии «Квартимолла» сообщалось, что в базе компании находится 11 тысяч квартир от казанских застройщиков. Свою комиссию супермаркет квартир должен был получать от девелоперов, в то время как для клиентов услуги «Квартимолла» были бесплатными.

Компания заняла здание на проспекте Победы, 157, которое изначально строилось для автосалона «Триал авто» — «Citroen Центр Казань»

Однако, как рассказали нам участники рынка, несмотря на громкие обещания, «супермаркет квартир» так и не сумел составить серьезную конкуренцию тем же агентствам недвижимости, и в реальности его доля на рынке оказалась совсем небольшой.

— Они вложили огромные инвестиции, затраты были действительно большие — чего стоит только аренда такого большого здания. Добавьте к этому затраты на ремонт и содержание персонала. Начать работать с застройщиками с нуля нельзя — нужно наработать клиентскую базу, чтобы тебя узнавали. Одно дело, когда ты делаешь это в рамках агентства, другое — когда ты вбухиваешь несколько миллионов, и тебе надо отбивать деньги сразу. Скорее всего, через год они бы раскрутились, но, вероятно, выручка у них не соответствовала затратам, — рассуждает руководитель одной из крупных строительных компаний Татарстана.

«Квартимолл» не рассматривает вопрос о закрытии

Генеральный директор ООО «Квартимолл» Дарья Войнаровская в разговоре с корреспондентом «Реального времени» опровергла информацию о возможном закрытии проекта.

— Такой вопрос не рассматривается. Конечно, мы не закрываемся, — сказала она. Отвечать на вопрос о том, удалось ли окупить вложения в «Квартимолл», она не стала, сославшись на коммерческую тайну.

На данный момент учредителями ООО «Квартимолл», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», являются Андрей Матвеев (30% в УК), Павел Гаврилов (25%), Александр Андреев (20%) и само ООО «Квартимолл» (25%).

Опрошенные «Реальным временем» застройщики рассказали о «скорее единичных» случаях, когда к ним приходили покупатели — клиенты «Квартимолла», нежели о систематической и налаженной работе.

— Мы работаем с компанией «Квартимолл». За время сотрудничества провели несколько сделок. Условия сотрудничества с ними аналогичны условиям сотрудничества со всеми остальными нашими партнерами — агентствами недвижимости. Правила работы у нас едины для всех партнеров, — рассказал нам заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов.

По его словам, из «Квартимолла» не поступало информации о завершении совместной работы и закрытии компании.

— Проекты СМУ-88 какое-то время были представлены в «Квартимолле», в данный момент мы не сотрудничаем, — сообщила нам пресс-служба компании «СМУ-88».

Директор ЖК «Яркий» Владимир Михайлов рассказал, что сотрудничество с «супермаркетом квартир» велось, но до конкретных сделок дело не дошло.

— Мы сотрудничаем с агентствами недвижимости по всему городу. От этих агентств клиенты приходят, а конкретно с ними («Квартимолл», — прим. ред.) у нас ни одной сделки не было, — отметил Владимир Михайлов.

Компетентные сотрудники и непопулярный коворкинг

Чтобы выяснить, как работает «Квартимолл» на данный момент, корреспондент «Реального времени» побывал на консультации у специалистов по недвижимости. В 10 часов утра в просторном светлом помещении на проспекте Победы клиентов не было вообще. Кресла сотрудников по большей части тоже были свободны. Как пояснил администратор, стоящий на входе, я приехала аккурат к открытию, поэтому, собственно, в помещении так пусто.

По всей видимости, при разработке интерьера здесь действительно не экономили — на входе стоят дорогие удобные диваны, каждый стол оборудован дорогостоящей техникой и мебелью, на стене висит огромный экран, где крутятся презентации строящихся в Казани жилых комплексов. Есть и игровая зона для детей с множеством игрушек. Слева от входа несколько рабочих мест, отделенных перегородкой с надписью «Коворкинг». Но большой популярностью они, вероятно, тоже не пользуются — по крайней мере, за час моего пребывания здесь никто в этой зоне так и не появился.

На просторах интернета можно найти немало негативных отзывов о качестве обслуживания в «Квартимолле», однако корреспонденту «Реального времени» вежливо и детально рассказали о строящихся комплексах, об их достоинствах и планировках, и сориентировали по цене. На соседнем столе надпись «Вторичное жилье», но сотрудника за ним не было. На вопрос о том, всегда ли в «Квартимолле» так пусто, менеджер пояснил, что часть сотрудников «уехала на мероприятие», а посетители начнут приходить после обеда.

В прошлом году в одном из своих интервью Айзенштат рассказывал, что его компания SOLDCO занимается тем, что исследует рынок и рекомендует застройщикам, что и для кого выгоднее строить. Фото Рината Назметдинова

Как Айзенштат «Квартимолл» запускал

Напомним, в запуске «Квартимолла» активно участвовал Ян Айзенштат — руководитель агентства SOLDCO. В свое время Айзенштат и сам занимался строительством. Вместе с Андреем Гавриловым он был основателем ООО «Бауер Казань», открытого в 1999 году и входившего в BAUER Group. В 2008—2009 годах «Бауер Казань» стал жертвой кризиса, не сумев достроить ЖК «Чистое небо» на Танковом кольце и офисный центр «Бауер Плаза» на перекрестке Ямашева и Мусина.

В прошлом году в одном из своих интервью Айзенштат рассказывал, что компания SOLDCO занимается тем, что исследует рынок и рекомендует застройщикам, что и для кого выгоднее строить. Затем она разрабатывает для жилого комплекса бренд, фирменный стиль и рекламную кампанию. В работе участвуют маркетологи, дизайнеры и копирайтеры. Известно, что с SOLDCO в Казани сотрудничали такие крупные строительные компании, как СМУ-88 и «Жилищная инвестиционная компания Казани».

«Отношения с компанией SOLDCO завершились по причине ее закрытия», — сообщили нам в пресс-службе СМУ-88. Добавим, что сайт SOLDCO уже не работает, а телефоны компании не отвечают.

Директор ЖК «Яркий» (связан с группой «ЖИК Казани») Владимир Михайлов рассказал, что с SOLDCO велось сотрудничество по предыдущим объектам — жилым комплексам «Острова» и «Победа».

— А по ЖК «Яркий» у нас работает собственная команда по продажам и маркетингу, сейчас обходимся своими силами. Сотрудничество SOLDCO было позитивным, плодотворным. В целом считаем, что свою функцию на тот период они выполнили, — говорит Михайлов.

Во время открытия «Квартимолла» Ян Айзенштат рассказывал, что проект удалось запустить за 4 месяца и что он участвовал в нем в качестве исполнительного директора. По его прогнозам, уже в 2019 году аналогичный проект должен был появиться в Москве.

«Хочу заметить, что «Квартимолл» для меня — это чистый стартап. В ближайшее время я оставлю пост исполнительного директора, и проект будет развиваться самостоятельно, без участия SOLDCO», — предупреждал Айзенштат. И, видимо, сдержал свое слово — телеграм-канал «Татарский строитель» сообщал об отъезде Яна Михайловича из России в Израиль еще летом. Позже эту информацию подтвердили еще несколько источников.