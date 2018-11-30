На Проспекте Победы открылся Квартимолл

Супермаркет квартир посетили первые клиенты

Фото: предоставлено компанией «Квартимолл»

24 ноября, в минувшую субботу, на Проспекте Победы открылся первый супермаркет квартир «Квартимолл». Проект призван помочь татарстанцам купить, продать и оформить квартиру в самые короткие сроки. На одной площадке будут работать профессиональные консультанты, банковские специалисты, оценщики, страховщики, специалисты в области юриспруденции. Ну а всех покупателей ждут еженедельные розыгрыши ценных призов.

Смартфоны и миллион рублей каждую неделю



В столице Татарстана супермаркет недвижимости появился на Проспекте Победы и стал, пожалуй, первым проектом такого формата в республике.

— Для республики «Квартимолл» несет важное значение. Мы будем дополнять и совершенствовать рынок в части доверия и чистоты сделок. Мы отрегулируем весь механизм, чтобы он работал как часы. Важно, чтобы клиенты получали удовольствие от покупки квартиры, — поделился мнением председатель совета директоров компании «Квартимолл» Андрей Матвеев.

На торжественном открытии первого супермаркета недвижимости прошел большой праздник для первых посетителей. Программа включила в себя разнообразные активности от угощения и анимации до розыгрышей и подарков. Победители розыгрышей получили в подарок микроволновую печь, мультиварку, сертификаты на покупку плитки, люстр, окон, электрический чайник, смартфон, планшет и много другое. Всего участниками розыгрышей стали более 300 человек.

Но на этом розыгрыши не заканчиваются, говорят представители Квартимолла. Каждую неделю среди покупателей будут разыгрываться ценные призы. А клиенты, сделавшие покупки в Квартимолле с 24 по 30 ноября 2018 года получат сертификаты на покупку бытовой техники в одном из магазинов города.

Те гости, которые совершат покупки до 5 января могут оказаться в числе счастливых обладателей «яблочных»смартфонов, которые в Квартимолле будут разыгрывать каждую субботу. Ну а 12 января в Квартимолле состоится грандиозный розыгрыш среди покупателей, где можно будет выиграть денежные сертификаты на 500 тысяч рублей и множество других ценных призов.

В супермаркете внушительных размеров найдется все, в чем остро нуждается клиент рынка недвижимости. Первый этаж «Квартимолла» поделен на тематические зоны. Здесь можно найти проекты надежных застройщиков, предложения продавцов вторичной недвижимости, ипотечные продукты банков, услуги по страхованию, регистрации и правовые услуги. А чтобы клиент не блуждал в долгих поисках по холлу, над каждым островком разместилась табличка с соответствующим указателем. Все сопутствующие услуги для клиентов бесплатные.

Чуть поодаль от места общения менеджеров с клиентами можно увидеть детскую комнату. Именно там дети смогут поиграть и пообщаться с аниматорами, пока взрослые будут решать квартирный вопрос. Для удобства гостей предусмотрена гардеробная комната, а на втором этаже разместилось Федеральное ипотечное агентство, партнер «Квартимолла».

В отдельном помещении клиента встретят специалисты «Квартимолл клуба». Это приятный бонус для посетителей супермаркета. Программа призвана помочь клиентам купить мебель, отделочные материалы и другие необходимые для ремонта товары на льготных условиях. На сегодняшний день у «Квартимолл клуба» уже более 50 партнеров. Это магазины отделочных материалов, мебели, декора и всего того, что касается ремонта квартиры.

От эконома до Пентхауса

«Квартимолл» призван помочь клиентам продать и купить недвижимость в максимально короткий срок и без лишних территориальных перемещений. Алгоритм прост: человек, который хочет приобрести квартиру, приезжает в «Квартимолл», где его встречает специально обученный менеджер. После того как клиент определился с желаниями по местоположению, цене, размерам недвижимости, ему начинают демонстрировать всевозможные варианты на интерактивном экране. В базе супермаркета можно будет выбрать квартиры на любой вкус: в новостройках или вторичное жилье, эконом-класс или пентхаус.

Понравившиеся квартиры можно будет дальше посмотреть на месте — персональный менеджер на автомобиле отвезет клиента на все выбранные объекты и расскажет подробно об инфраструктуре района. А для приезжих гостей представители «Квартимолла» проведут бесплатную экскурсию по Казани, чтобы изнутри показать все преимущества жизни в татарстанской столице, познакомить клиентов с городом.

В базе супермаркета 11 тыс. квартир в новостройках Казани только от проверенных застройщиков, а также огромная база вторичной недвижимости. Клиентам «Квартимолла» не придется искать подвох и бояться обмана, компания является официальным представителем надежных строительных организаций.

В супермаркете недвижимости будут оказывать услуги высококвалифицированные специалисты — каждый продавец умеет выявлять истинные потребности покупателя. Кстати, если говорить о продаже вторичной недвижимости, то персональные менеджеры будут систематически присылать клиенту отчет о количестве просмотров недвижимости и полный отчет о ходе сделки.

Помимо профессиональных услуг менеджеров по продаже, банковских и страховых услуг, в супермаркете можно будет также воспользоваться помощью юристов. Компетентные специалисты правовой отрасли проконсультируют по всем сложным и запутанным вопросам, в числе которых: тонкости перепланировки, налоговые вычеты и многие другие. В дальнейшем «Квартимолл» планирует устраивать мастер-классы от профессионалов строительной области.

На Казани компания ограничиваться не станет. В ближайшее время в супермаркете стартует продажа квартир из других регионов страны. Желающие смогут приобрести жилье даже у моря, например, в Крыму.

Кроме жилья, в «Квартимолле» можно будет в перспективе провести сделки по коммерческой недвижимости. Супермаркет представит площадку для общения арендаторов и арендодателей, где бизнесмены смогут подобрать подходящий офис.

Супермаркет квартир «Квартимолл» ждет клиентов по адресу: Проспект Победы, 157. График работы с 9.00 до 21.00 без обеда и выходных.





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Партнерский материал

фотографии предоставлены компанией «Квартимолл»