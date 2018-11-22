«Чтобы получить статус жилья, квартира должна преобразиться»

В Казани открылся супермаркет квартир «Квартимолл»

Фото: Ринат Назметдинов

24 ноября казанский супермаркет квартир «Квартимолл» распахнет двери для клиентов. Техническое же открытие магазина прошло накануне, в среду, — красную ленту перерезали в кругу ближайших партнеров и сотрудников компании. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Покупка квартиры должна приносить удовольствие»



Здание, где можно будет одномоментно купить, продать и оформить квартиру, заняло 2,5 тыс. квадратных метров на Проспекте Победы. Супермаркет стал, пожалуй, первым подобным проектом в Татарстане.

— Для республики «Квартимолл» несет важное значение. Мы будем дополнять и совершенствовать рынок в части доверия и чистоты сделок. Мы отрегулируем весь механизм, чтобы он работал как часы. Важно, чтобы клиенты получали удовольствие от покупки квартиры, — поделился с журналистами председатель совета директоров компании «Квартимолл» Андрей Матвеев.

В супермаркете внушительных размеров найдется все, в чем остро нуждается клиент рынка недвижимости. Первый этаж «Квартимолла» поделен на тематические зоны. Здесь можно найти проекты надежных застройщиков, предложения продавцов вторичной недвижимости, ипотечные продукты банков, услуги по страхованию, регистрации и правовые услуги. А чтобы клиент не блуждал в долгих поисках по холлу, над каждым островком разместилась табличка с соответствующим указателем.

— Все сопутствующие услуги для клиентов бесплатные, — заверили представители «Квартимолла». Так, в компании налажены партнерские отношения со множеством банков, представленных в Татарстане.

— Мы являемся надежным связующим звеном между клиентом и банком. Налажено взаимодействие не просто с менеджерами банков, а с ипотечными руководителями. Это значит, что нашими заявками в банках начинают заниматься в первую очередь, — рассказали ипотечные специалисты, уже успевшие занять свой «пост».

Список банков подбирается под каждого клиента индивидуально. Все зависит от пожеланий и возможностей человека. Одобрение заявки занимает минимальные сроки. Несомненный плюс и в том, что от клиента требуется только 1 пакет документов. В то время как если оформлять ипотеку самостоятельно, то в каждый банк придется собирать отдельную папку.

Чуть поодаль от места общения менеджеров с клиентами можно увидеть детскую комнату. Именно там дети смогут поиграть и пообщаться с аниматорами, пока взрослые будут решать квартирный вопрос. Для удобства гостей предусмотрена гардеробная комната, а на втором этаже разместилось Федеральное ипотечное агентство, партнер «Квартимолла».

В отдельном помещении клиента встретят специалисты «Квартимолл клуба». Это приятный бонус для посетителей супермаркета.

— Человек сначала покупает квартиру, а не жилье. Чтобы получить статус жилья, квартира должна преобразиться. Нужно сначала продумать дизайн, сделать ремонт, купить мебель. И все это очень затратно. Мы поняли, что покупателям квартир мы можем предоставить сопутствующие услуги, — поделился идеей партнерской программы директор девелоперской компании Soldco Ян Айзенштат.

Программа призвана помочь клиентам купить мебель, отделочные материалы и другие необходимые для ремонта товары на льготных условиях.

— По специальной карте покупатель сможет получить эксклюзивные скидки и предложения, — пояснил Ян Айзенштат. И тут же добавил: — Мы просто соединяем застройщиков и партнеров. У нас только надежные поставщики, что для ремонта немаловажно.

Миссия — сократить время покупки

К техническому открытию «Квартимолла» его создатели подготовились основательно. На входе гостей встречали ростовые куклы в национальных костюмах, тематические бренд-воллы и угощения. Предоставив возможность посетителям освоиться, организаторы дали старт торжественной части.

Первым слово взял председатель совета директоров компании «Квартимолл» Андрей Матвеев. Он поблагодарил сотрудников и партнеров за поддержку и помощь, а также коротко обрисовал суть проекта.

— В одном месте собрана колоссальная база квартир, с нами работают одни из лучших застройщиков. Идея «Квартимолла» состоит в том, чтобы люди, покупая квартиру, чувствовали себя счастливыми, — отметил Матвеев.

Основатель девелоперской компании Soldco Ян Айзенштат в выступлении также сакцентировал внимание на людях. «Мы это сделали для людей, которые хотят решить проблему жилья. Покупка квартиры сегодня по-прежнему происходит в таком ключе, как и раньше. В то время как в обычном рынке покупка — что-то очень простое. А квартиру обычно покупают долго. Зачастую цикл покупки занимает до года. Наша миссия очень простая — мы хотим сократить время покупки. Так мы не просто сделаем хорошо покупателям, мы увеличим продажи Казани. Мы не просто рассчитываем на долю рынка, мы эту долю сгенерируем сами, — заявил Ян Айзенштат.

— Для нас сегодня особенный день. Мы понимаем, что открываем новую главу в сфере продажи недвижимости. Мы верим, что на нас будут равняться не только в России, но и во всем мире, — дополнил Яна Айзенштата управляющий партнер компании «Квартимолл» Вячеслав Пимурзин.

Завершил торжественную часть представитель компании «Дом.РФ» Дмитрий Бакаличев:

— Квартирный вопрос — один из самых важных в жизни. Можно обойтись без автомобиля, без каких-то других ценностей, но без квартиры никуда. Это основное, — заметил он.

Кульминацией церемонии стало разрезание красной ленты.

А 24 ноября, в субботу, всех казанцев и гостей столицы супермаркет квартир «Квартимолл» приглашает в гости на торжественное открытие (0+). В этот день создатели проекта запланировали большой праздник: гостей ждут розыгрыши и призы, развлекательная программа, бонусы и подарки.

Супермаркет квартир «Квартимолл» ждет клиентов по адресу: Проспект Победы, 157. График работы с 9.00 до 21.00 без обеда и выходных.





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Партнерский материал

фото Рината Назметдинова