В Казани мотоциклист сбил насмерть пожилого мужчину и наехал на металлическое ограждение

Вчера, 8 августа, в Приволжском районе Казани водитель мотоцикла «Хонда», превысив скорость, сбил насмерть пожилого мужчину. После наезда он снес металлическое пешеходное ограждение. В результате ДТП пешеход скончался на месте, мотоциклист с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию РКБ.

По сообщению пресс-службы МВД РТ, мотоциклист, двигаясь по перекрестку проспекта Победы — улицы Фучика, превысил скорость и сбил пожилого мужчину, который решил проскочить на красный свет светофора. Далее водитель снес пешеходное ограждение.

На месте ДТП пешеход погиб, водитель доставлен в больницу, мотоцикл получил механические повреждения по всему периметру.

Ранее сообщалось, что на пешеходном переходе 61-летний водитель Skoda Octavia насмерть сбил мужчину.