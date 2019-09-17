Как Путин в Анкаре одержал дипломатическую победу над Эрдоганом

Россия, Турция и Иран приняли решение переписать конституцию Сирии

Сегодня ночью прошел саммит трех стран — России, Турции и Ирана. На встрече в Анкаре Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани приняли совместное решение переписать конституцию Сирию, чтобы положить конец войне, и заключили соглашение о необходимости вывода с ее территории всех иностранных войск. «Реальное время» попыталось разобраться в клубке подковерных интриг и ответить на вопрос, что заставило все-таки Турцию, поддерживающую сирийских повстанцев, пойти навстречу России, которая считает их террористами, и почему на Западе считают, что Москва одержала дипломатическую победу над Анкарой, а Путин переиграл Эрдогана.

На саммите приняли решение переписать конституцию Сирии

На саммите в Анкаре состоялась встреча лидеров России, Турции и Ирана, которые вновь попытались найти мирный способ урегулирования сирийского конфликта. Впрочем, на переговорах Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани обсудили и ряд других событий на неспокойном Ближнем Востоке. Россию в турецкой столице вместе с Путиным представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак и спецпредставитель президента по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев. Отметим, что форум состоялся буквально через пару дней после атаки дронов на нефтяные заводы в Саудовской Аравии, вынужденной после вызванных ими пожаров сократить нефтедобычу вдвое. В этом инциденте США и КСА обвинили иранские силы.

Одним из главных результатов саммита стала трехсторонняя договоренность о решении переписать конституцию Сирии, что должно привести к прекращению «гражданской войны» в стране, которая идет уже девятый год, пишут западные СМИ. Напомним, Сирия и Россия не считают сирийский конфликт гражданской войной, а уверяют мировую общественность, что там идет в основном война с терроризмом.

Переписывать сирийскую конституцию будет комитет, соглашение о составе которого тоже достигнуто. Войдут ли в комитет турецкие, иранские и российские представители, пока не сообщается. По словам Эрдогана, ранее стороны не могли прийти к единому соглашению из-за споров вокруг одного из членов комитета. Теперь, надеется турецкий лидер, этот орган может начать работу и «как можно быстрее».

Известно также, что в комитет войдут как члены нынешнего сирийского правительства, так и ряд лидеров оппозиции, в которую, как известно, некоторые включают и отдельные одиозные фигуры исламистов — по-видимому, один из членов комитета, вызвавших споры, мог быть как-то связан с какой-либо из исламских группировок, воющих в стране. Или же Турция отказывалась утвердить в составе комиссии кого-либо из сирийских курдов (Анкара считает их террористами).

Владимир Путин после встречи предупредил, что сам конституционный и мирный путь решения сирийского конфликта может не понравиться «экстремистским группировкам», которые могут попытаться уничтожить этот процесс: «Они не заинтересованы в окончательном урегулировании, они зарабатывают на другом, они на войне зарабатывают». Решение о переписывании конституции в теории кажется жестом доброй воли по отношению к тем «повстанцам», которых в России (и Сирии) все-таки не считают экстремистами. Правда, кого к ним относят, на саммите не сказали.

Турция, поддерживающая повстанцев, все-таки пошла навстречу России

Трехстороннее соглашение можно считать определенного рода прорывом, так как Турция до сих пор была известна поддержкой сирийских повстанцев. Тогда как Россия и Иран являются главными союзниками президента Сирии Башара Асада, против которого, опять же, выступают западные державы (включая США) и Израиль.

Напомним, именно противостояние Турции и России в сирийском конфликте привело к тому, что российский военный самолет сбили турецкие ПВО, в результате чего на несколько месяцев разразилась «холодная» российско-турецкая война, авиасообщение между странами было прервано, россияне лишились своих любимых турецких курортов, а Турция, соответственно, туристических доходов.

Еще одной из ключевых новостей саммита стало прозвучавшее из уст Рухани предположение, что выборы в Сирии могут пройти в 2020 или 2021 году. Очевидно, что для проведения голосования в стране к тому моменту военные конфликты между воюющими в Сирии группировками и официальными властями должны будут прекратиться. Также очевидно, что самые радикальные силы постараются ситуацию всячески дестабилизировать.

Как Путин с Асадом и 3 миллиона беженцев могут заставить Эрдогана «уйти» из Идлиба

Впрочем, как пишут даже западные наблюдатели, в Идлибе, последнем оплоте сирийских «повстанцев» (Россия считает их террористами), продолжает действовать соглашение о прекращении огня, вступившее в силу в конце августа, «несмотря на некоторые нарушения». На саммите все три лидера согласились и дальше стабилизировать ситуацию в Идлибе.

Решение по Идлибу может быть выгодно Турции, которая пошла на него, вероятно, с большой неохотой. Дело в том, что сегодня в этом городе доминирует как раз радикальная группировка, связанная с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ), под названием «Хаят тахрир аш-шам», которую, как считают многие наблюдатели и разведслужбы, тайно поддерживает Турция (в Турции же якобы находится и лидер группировки). Сирийские силы при поддержке российских войск наносили удары по городу в ходе четырехмесячного наземного и воздушного наступления. Это, в свою очередь, вызвало очередную волну беженцев: по разным оценкам, речь идет о сотнях тысяч сирийцев («Блумберг» называет цифру в 500 тысяч), которые к тому моменту уже были перемещены сюда из других частей Сирии, а после бомбардировок двинулись к турецкой границе.

Разумеется, Турции очередная головная боль, связанная с новыми беженцами, совершенно не нужна: в стране уже находятся около 3,6 млн сирийских временных переселенцев. Ситуация в Идлибе привела к скоплению на турецкой границе еще 3—4 млн человек (полмиллиона из которых уже нелегально перебрались в Турцию, считает Эрдоган). Эрдоган, собственно, на нынешних переговорах указал на это как на главную проблему, заявив, что такое «бедствие» затронет не только Турцию (оппозиция внутри страны атакует Эрдогана в том числе за нерешенную проблему беженцев), но и всю Европу. Понятно, что и Европе новые потоки мигрантов тоже не нужны. Именно недовольством европейцев Турция пользуется, к слову, как рычагом давления, угрожая «открыть ворота», дабы беженцы в итоге наводнили Европу.

Анкара способна убедить американцев уйти из Сирии

Это уже пятая подобная встреча глав двух стран. Но на этот раз Турция и Россия достигли ключевого соглашения о необходимости вывода всех иностранных войск с территории Сирии после победы над террористами, в результате чего должна быть восстановлена территориальная целостность Сирии. Эта новость, конечно, не понравится союзнику Турции в сирийском конфликте — США: именно американские силы помогали контролировать турецкую границу. Впрочем, впоследствии между странами возникли противоречия, так как американцы поддерживают сирийские курдские группировки, а Анкара считает их террористами и теперь требует от США буферной зоны, свободной от конфликта. Туда Турция планирует переселить 3 млн беженцев, скопившихся на турецкой границе. Американцы с турками вроде бы в августе договорились о создании безопасной зоны — но прогресс так и не наблюдается.

Соглашение о выводе всех иностранных войск, принятое на саммите, конечно, теоретически означает вывод и американских военных (Россия считает присутствие их в Сирии вообще незаконным). Однако учитывая, что на саммите не было американского представителя, США могут соглашение проигнорировать, и единственное, на что может рассчитывать Путин, — как раз турки помогут убедить американцев окончательно уйти из зоны конфликта.

Напомним, однако, что в последние годы между США и Турцией отношения, мягко говоря, остыли, и американцы в последние дни даже угрожают Анкаре санкциями: им не понравилось решение турок о покупке и развертывании на своей территории российской системы С-400. Недовольство американцев Турция проигнорировала и как раз накануне саммита заявила, что система может быть развернута и запущена уже в апреле 2020 года. Добавим, что президент США, вопреки предупреждениям своих военных советников, еще в прошлом году заявлял о необходимости вывода американских войск из Сирии — однако полностью их пока так и не вывели.

Россия одержала дипломатическую победу над Турцией

Далеко не все считают, что с разногласиями между Турцией и Россией покончено. Так, западные СМИ отмечают, что Эрдоган сегодня считает единственной угрозой на северо-востоке Сирии курдских боевиков, тогда как Путин полагает главной опасностью спящие ячейки ИГИЛ (запрещено в РФ), тем самым «подкалывая» турецкого коллегу. Кроме того, между Турцией и Сирией, союзником России, остаются напряженные отношения.

Сегодня у обеих стран 911-километровая общая граница. В ходе конфликта Турция расставила в пограничном регионе 12 военных наблюдательных постов (об этом она договорилась на подобном же саммите в 2017 году). И в конце прошлой недели Эрдоган предупредил, что Турция ответит на любое нападение сирийских правительственных войск на турецкие посты.

Так как за сирийскими войсками могут стоять и российские силы, полностью скидывать со счетов опасность очередного турецко-российского конфликта пока нельзя. Аналитики обращают внимание на то, что хотя Россия фактически одержала дипломатическую победу над Турцией, она не готова будет начать полномасштабное наступление в Идлибе без одобрения Анкары. А турки так или иначе должны будут договариваться с американцами.

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400…

На саммите обнаружились и скрытые противоречия между Россией и Ираном, причем там, где их никто не ждал. Комментируя атаку дронов на нефтяной завод Саудовской Аравии, Владимир Путин неожиданно заявил, что Россия… «готова помочь Саудовской Аравии, если это необходимо», да еще и предложил для этого купить российское оружие. Президент России сказал, что правительство КСА приняло бы мудрое решение, такое же, какое в свое время принял Иран, купив С-300, и Турция, купив новейшую систему ПВО С-400.

Подобное оружие могло бы защитить любые инфраструктурные объекты Саудовской Аравии, заметил он. Заявление Путина тут же растиражировали мировые СМИ. Однако на той же пресс-конференции, прошедшей после саммита, иранский президент Хасан Рухани назвал атаки на саудовские заводы ответной мерой «йеменского народа», который сам подвергся нападениям на свою страну. По его словам, йеменцы лишь осуществили свое законное право на защиту, и нападение было реакцией на агрессию против Йемена в последние годы.

…чтобы защитить инфраструктуру фактически от Ирана, российского союзника

Напомним, что ответственность за атаку на аравийские заводы взяли йеменцы-хуситы, которых поддерживает Иран. Западные источники со ссылкой на представителей администрации президента США Дональда Трампа после атаки написали, что за дронами стоял непосредственно Иран. Тегеран обвинила в атаке и арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Россия лишь призвала не спешить с выводами.

Таким образом, предложение Путина и заявления иранского лидера привели к парадоксальной ситуации: Россия фактически предложила Саудовской Аравии защиту от собственного союзника, Ирана. Впрочем, «Нью-Йорк Таймс» замечает в своем материале, что Рухани, сидящий на конференции рядом с Путиным, выслушав слова последнего о покупке системы ПВО, рассмеялся, по-видимому, не восприняв предложение всерьез. Про себя хихикал, слушая президента РФ, и министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф. Эрдоган на встрече также поддержал позицию Ирана, призвав вспомнить, кто первый сбросил бомбы на Йемен. Отвечая на этот вопрос, считает он, можно сразу найти ответ о причине произошедшего в Саудовской Аравии.