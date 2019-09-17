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На встрече в Анкаре Путин процитировал суру из Корана

11:26, 17.09.2019
На встрече в Анкаре Путин процитировал суру из Корана
Фото: kremlin.ru

В рамках трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта в Сирии, прошедших вчера в Анкаре, президент России Владимир Путин процитировал суру из Корана.

«Находясь здесь в Турции, в стране с преимущественно мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из Священного Корана, где сказано: «Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами — Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями». Я думаю, что исходить нужно как раз из этого», — сказал глава российского государства.

Видео опубликовано в телеграм-канале телеканала «RT».

В переговорах приняли участие президенты России, Турции и Ирана — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани.

Напомним, ранее Путин предложил Саудовской Аравии закупить ракетные комплексы С-400 или С-300.

Справка

Оригинал процитированной Владимиром Путиным суры выглядит так:

«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на краю Огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения, — быть может, вы последуете прямым путем».

Коран, сура Аль — Имран, аят 103.

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