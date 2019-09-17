На встрече в Анкаре Путин процитировал суру из Корана
В рамках трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта в Сирии, прошедших вчера в Анкаре, президент России Владимир Путин процитировал суру из Корана.
«Находясь здесь в Турции, в стране с преимущественно мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из Священного Корана, где сказано: «Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами — Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями». Я думаю, что исходить нужно как раз из этого», — сказал глава российского государства.
Видео опубликовано в телеграм-канале телеканала «RT».
В переговорах приняли участие президенты России, Турции и Ирана — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани.
Напомним, ранее Путин предложил Саудовской Аравии закупить ракетные комплексы С-400 или С-300.
Справка
Оригинал процитированной Владимиром Путиным суры выглядит так:
«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на краю Огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения, — быть может, вы последуете прямым путем».
Коран, сура Аль — Имран, аят 103.
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