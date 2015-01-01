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Российско-турецкий кризис

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Российско-турецкий кризис
Фото: athina984.gr

Утром 24 ноября на границе Сирии и Турции российский фронтовой бомбардировщик Су-24 из состава российской авиагруппы в Сирии был сбит турецкими истребителями F-16. Самолет рухнул на севере Сирии около границы с Турцией, командир экипажа погиб, штурман был спасен. Российское руководство заявило протест и пообещало серьезные последствия для российско-турецких отношений.

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