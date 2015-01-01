Российско-турецкий кризис
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Утром 24 ноября на границе Сирии и Турции российский фронтовой бомбардировщик Су-24 из состава российской авиагруппы в Сирии был сбит турецкими истребителями F-16. Самолет рухнул на севере Сирии около границы с Турцией, командир экипажа погиб, штурман был спасен. Российское руководство заявило протест и пообещало серьезные последствия для российско-турецких отношений.
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- 03 дек, 12:30 11 Дипломатический тупик для Ильсура Метшина: на кону дружба с мэром Стамбула Из-за российско-турецкого кризиса под вопросом оказалось участие мэра Казани во Всемирном совете организации «Объединенные города и местные власти»
- 02 дек, 07:00 18 15 турецких олигархов: друзья и враги «Татнефти», знакомство с IKEA и забытые «Рамсторы» Как крупнейшие бизнес-семьи Турции открывали для себя Татарстан
- 30 нояб, 16:30 6 Не нужен нам берег турецкий: инцидент с Су-24 «добил» умирающий рынок зарубежной недвижимости Россияне были третьими после саудовцев и иракцев, кто покупал в Анталии недвижимость
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- 25 нояб, 07:00 12 Талгат Таджуддин: «Нужно устранить все точки непонимания с Турцией»
- 24 нояб, 15:33 190 Трансляция «Реального времени»: российско-турецкий кризис МИД РФ поддержал жалобу Ирака в СБ ООН на Турцию