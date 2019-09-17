Владимир Меньшов: «Раньше я считал, что этих лет достигают либо очень правильным образом жизни, либо какие-то йоги…»

Режиссеру самых популярных и цитируемых кинокартин 1980-х — 80 лет

Фото: Роман Хасаев

Сегодня один из самых титулованных российских режиссеров празднует 80-летие, до которого, по своему собственному признанию, «никогда не планировал дожить». Бесконечно обаятельный, начитанный, жадный до жизни и удивительно искренний, Владимир Меньшов добился всенародной любви и профессионального признания исключительно своим трудом и талантом. Но, имея прямолинейный и принципиальный характер, режиссер оскароносного фильма «Москва слезам не верит» и всенародно обожаемой комедии «Любовь и голуби» прославился еще и своими «опасно откровенными» высказываниями. «Реальное время» собрало подборку из самых ярких цитат народного артиста.

О работах и работе коллег

«Я надеялся, что пронесет — не пронесло. Вручать приз за лучший фильм этому фильму, достаточно подлому и позорящему мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я, к сожалению, этого делать не буду. До свидания».

С такими словами на церемонии вручения «Кинонаград MTV 2007» Владимир Меньшов отказался вручать приз фильму «Сволочи», снятому по мотивам книги Владимира Кунина «Мика и Альфред», о подростках-камикадзе времен Великой Отечественной войны. Режиссер должен был объявить победителя в номинации «Лучший фильм года». Произнеся эту знаменитую фразу, режиссер бросил конверт на пол и покинул сцену.

«Режиссера очень трудно возвратить на землю, если картина не получилась. Попробуйте Михалкову сказать, что «Предстояние» не получилось, — он укажет на тысячи причин, по которым ему просто загубили картину, но он уверен, что снял превосходный фильм. Сталкивались с тяжелобольными детьми в семьях? Попробуй родителям сказать, что их ребенок — больной».

В 2011 году впервые за всю практику существования оскаровского комитета России его председатель Владимир Меньшов отказался подписать протокол выдвижения, так как, по его мнению, результаты голосования были предопределены воздействием административного ресурса. Фильм все равно выдвинули на «Оскар», но отношения двух режиссеров после этого охладели.

«Сколько бы он ни говорил, что хочет заниматься только делами союза [кинематографистов], фактически сейчас под его руководством создается министерство даже более мощное, чем Госкино. Правильней и честнее было бы (и я бы обеими руками проголосовал), если бы Михалков пошел в министры. А теперь, боюсь, будет два параллельных, конкурирующих и скандалящих друг с другом министерства».

Никита Михалков и Владимир Меньшов. Фото chitayutvse.ru

«На это [высокое искусство] сегодня способны лишь три человека из ста, остальные только говорят и в лучшем случае являются крепкими профессионалами. Воспитание не позволяет восторгаться вещами, где нет высоких образных находок. Один из образцов, которому всю жизнь я готов подражать, — фильм Анджея Вайды «Пепел и алмаз».

«Я молодым говорю много комплиментов. Вот сейчас, когда вы пришли, мы смотрели с женой фильм «Горько», новый. Так талантливо! Но кто он такой? Откуда он взялся, этот Крыжовников?»

«Предполагаю, что такого [большого кино] уже не будет, свой золотой век кино уже пережило. Для меня сейчас очень показателен успех Тарантино. К его фильмам относятся серьезно, его объявили чуть ли не новым богом, между тем он делает, по большому счету, пародийное кино … Кинематограф нуждается в серьезных переменах — и русский, и мировой. Свежих идей катастрофически не хватает».

О славе

«Москва слезам не верит» запустила меня ракетой. Но меня оберегло от головокружения то, что я вступил в пору известности уже взрослым человеком. Молодая слава очень опасна: она вскруживает голову и всю дальнейшую жизнь скособочивает».

На съемках фильма «Москва слезам не верит». Фото dubikvit.livejournal.com

О политике и пропаганде

«Стада разные есть, но все равно стада. Там пасутся на лугах очень тучные коровки, которые разделяют позицию партии. А рядом — тоже стадо: несогласные, которые говорят, что это все говно, все не так, не туда идем и не то делаем. Я остановился где-то посередине между этими двумя стадами, но это очень непросто».

«Политика — тот же театр, труппа в него набрана, роли распределены, и надолго. Надо или разогнать всю труппу, или смотреть их спектакли. В саму труппу уже не пробиться. Все показательные на телеэкранах дебаты заканчиваются общим чаепитием, актеры труппы обедают в одной столовой, паркуются на одной стоянке. Вся наша политика такова, и мировая, думаю, тоже».

«Тема Украины обсасывается и вдоль, и поперек. Ну невозможно уже! Как можно до такой степени не чувствовать, что это уже осточертело всем?! … Куда ни ткни — везде: «Украина то, Украина се». Как маразматичные бабки на лавочках, которых хлебом не корми — дай соседям кости помыть. А как самих копнешь — так караул. Мне неинтересно, что происходит на Украине. Ибо это не моя страна».

«И весь народ, и лично меня не просто волнует, а озлобляет, когда нас пытаются приучить к мысли, что честным капиталистическим трудом можно заработать себе миллиарды долларов на десяток яхт, на футбольные клубы. Ну это ж чушь собачья!»

О еде и ценах на нее

«Еда раньше была вкуснее, это точно. У меня очень чуткий организм, и я вынужден питаться с базара. Езжу по выходным».

«Я живу через дорогу от элитного супермаркета. На своем кошельке реально ощущаю, что оставляю при тех же закупках в два раза больше, чем когда он открылся 10 лет назад. А других магазинов вокруг нет. Я, слава богу, не испытываю больших финансовых сложностей. Но люди-то, пенсионеры как живут?»

В фильме «Любовь и голуби». Фото kino-teatr.ru

О мужчинах и женщинах

«Мужчина и женщина — две совершенно разные цивилизации! …До конца мужчине женщину невозможно узнать. А то, что женщины знают про самих себя, — это все тем более неправда».

О возрасте

«Для начала нужно смириться с мыслью, что скоро мне пойдет девятый десяток. Это какая-то невообразимая цифра, никогда не планировал дожить до нее...»

«У нас, кинематографистов, есть специализированная газета, и там на последней странице множество некрологов, где практически двое из трех коллег умерли после 80 лет. Такого никогда не было. Раньше я считал, что этих лет достигают либо очень правильным образом жизни, либо какие-то йоги».

О себе и семье

«Надо делать то, что просит организм, а не насиловать себя. Поэтому зарядка для меня — утомительное и неприятное занятие. Конечно, я уже не такой бойкий, как в молодости... Но я не думаю, что это можно исправить зарядкой».

«Во мне слабо развит орган, отвечающий за ревность. В актерской профессии это победа — когда хрустят сердца под каблуками. И даже в таком отчаянно смелом для супругов фильме, как «Зависть богов», где моя жена несколько раз оказывается с другим человеком, я думаю только о том, чтобы все было хорошо видно, чтобы все получалось».

Семья Меньшовых. Фото uznayvse.ru

«Я городской человек. И Вера городской, и Юля тоже. Таких людей, которые выходят в лес и задыхаются от счастья: «Боже, какая красота! Ой, какой воздух!», в нашей семье нет».

«Я, вообще, ленивый человек. Если меня не подгонять какими-то обстоятельствами, то я просто лежу и читаю. А подгоняют меня обстоятельства такого рода — заработки».