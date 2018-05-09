Билялетдинов Зинэтула Хайдарович

Общая информация

Родился 13 марта 1955 года Москве.

Образование:

1979 год — Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры (ГЦОЛИФК)

1982 год — Московский областной педагогический институт, факультет физического воспитания

Трудовая деятельность:

1973 по 1988 гг. — выступал за «Динамо» (г. Москва).

1988 по 1992 гг. — тренер «Динамо» (г. Москва).

1993 по 1997 гг. — тренер «Виннипег Джетс» (г. Виннипег, Канада), «Финикс Койотс» (г. Финикс, США), «Чикаго Блэк Хоукс» (г. Чикаго, США).

1997 по 2000 гг. — главный тренер «Динамо» (г. Москва).

2001 по 2002 гг. — главный тренер клуба «Лугано» (Швейцария).

2002 по 2004 гг. — главный тренер «Динамо» (г. Москва).

2004 по 2005 гг. — главный тренер сборной России.

2004 по 2011 гг. — главный тренер команды «Ак Барс» (г. Казань).

2011 по 2014 гг. — главный тренер сборной России по хоккею.

В 2014 г. — вице-президент и генеральный менеджер хоккейного клуба «Ак Барс».

С июля 2014 г. — главный тренер хоккейного клуба «Ак Барс».

Дата последнего обновления: