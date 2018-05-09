Билялетдинов Зинэтула Хайдарович
Общая информация
Родился 13 марта 1955 года Москве.
Образование:
1979 год — Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры (ГЦОЛИФК)
1982 год — Московский областной педагогический институт, факультет физического воспитания
Трудовая деятельность:
1973 по 1988 гг. — выступал за «Динамо» (г. Москва).
1988 по 1992 гг. — тренер «Динамо» (г. Москва).
1993 по 1997 гг. — тренер «Виннипег Джетс» (г. Виннипег, Канада), «Финикс Койотс» (г. Финикс, США), «Чикаго Блэк Хоукс» (г. Чикаго, США).
1997 по 2000 гг. — главный тренер «Динамо» (г. Москва).
2001 по 2002 гг. — главный тренер клуба «Лугано» (Швейцария).
2002 по 2004 гг. — главный тренер «Динамо» (г. Москва).
2004 по 2005 гг. — главный тренер сборной России.
2004 по 2011 гг. — главный тренер команды «Ак Барс» (г. Казань).
2011 по 2014 гг. — главный тренер сборной России по хоккею.
В 2014 г. — вице-президент и генеральный менеджер хоккейного клуба «Ак Барс».
С июля 2014 г. — главный тренер хоккейного клуба «Ак Барс».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. К .Маркса, 71
- Телефон: +7(843) 533-82-21
- Сайт: www.ak-bars.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018