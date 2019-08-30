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Следком завел дело из-за отравления суши более 60 самарцев

18:47, 30.08.2019
Следком завел дело из-за отравления суши более 60 самарцев
Фото: pixabay.com

Следственные органы в Самаре возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления 63 клиентов ресторана сети доставки готовых блюд «Farfor».

Дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), говорится в сообщении.

По данным следствия, с признаками пищевого отравления в медучреждения обратились 63 человека.

Деятельность заведения приостановлена Роспотребнадзором с 24 августа. В ходе проверки ООО «Ресторан «Фарфор в Самаре» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к процессам производства. Проводятся проверки производителей продовольственного сырья, входящего в состав роллов.

Напомним, в августе Следком также возбудил дело из-за отравления жителей Ульяновской области подсолнечным маслом.

Происшествия
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