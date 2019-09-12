Эксперты о «рабочей четырехдневке» Медведева: затраты лягут на бизнес

Для успешного внедрения реформы надо повысить производительность труда, предупреждают специалисты

Фото: Максим Платонов

Глава российского правительства Дмитрий Медведев вновь заговорил о возможности введения четырехдневной рабочей недели. По словам премьера, необходимо внести ряд поправок в трудовое законодательство с целью гибкого регулирования количества рабочих часов и дней. Медведев сослался на европейскую практику: во Франции рабочая неделя составляет 35 часов, в Нидерландах — 29 часов, тогда как в России — 40 часов. Премьер также не видит ничего сверхнового в предполагаемой реформе, напомнив, что еще в 1960-х годах в СССР была шестидневка. Опрошенные газетой «Реальное время» эксперты, однако, относятся к этой идее если не со скепсисом, то с большой осторожностью: для ее успешного внедрения, во-первых, необходимо повысить производительность труда, а, во-вторых, далеко не всем людям придется по душе идея отдыхать три дня подряд.

Пример Генри Форда и новозеландцев

Впервые Дмитрий Медведев заговорил о сокращении рабочей недели до четырех дней, вызвав немало шума в обществе, на 108-й сессии Международной организации труда в июне этого года. Тогда премьер отметил, что технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к увеличению досуга, и «весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта».

Глава российского правительства приводил в пример Генри Форда, который 100 лет назад сократил на своих предприятиях рабочую неделю с 48 до 40 часов, получив «впечатляющий рост производительности труда», а также новозеландскую компанию Perpetual Guardian, в 2018 году сократившую рабочую неделю до 4 дней, получив в итоге рост производительности на 20%.

Премьер заверил, что такая реформа не должна вызвать урезание зарплат. Фото government.ru

По мнению Медведева, долгая рабочая неделя, постоянная погоня за успехом оборачиваются системной усталостью и хроническим стрессом, а это влечет за собой снижение производительности труда — получается замкнутый круг, так как компания вынуждена еще больше давить на работников, чтобы получить прибыль. Сегодня премьер заверил, что такая реформа не должна вызвать урезание зарплат. И отметил рост числа фрилансеров, работающих дома без каких-либо правил внутреннего офисного распорядка. Провести такую реформу должно помочь и внедрение технологий.

Президент России Владимир Путин считает главным способом повысить уровень жизни россиян увеличение производительность труда. «Если исходить из того, что главное, что мы должны сделать разными способами в ходе реализации нацпроектов, — добиться повышения производительности труда и на этой базе решать вопросы, связанные с благосостоянием людей, то, конечно, одна из ключевых проблем — это рост производительности труда», — заявил он в ходе прямой линии в июне. А год назад он уже поручил правительству обеспечить темпы роста производительности труда в России не ниже 5% в год, чтобы через 10 лет выйти на уровень ведущих экономик мира.

«Если внедрять такую неделю без снижения зарплат, затраты в первую очередь лягут на бизнес»

Однако инициатива Дмитрия Медведева у экспертов, опрошенных «Реальным временем», вызывает если не скепсис, но очень много вопросов. Так, директор кадрового агентства «Экспресс» Наталия Лопатина считает, что от введения четырехдневной недели бизнес только пострадает, «а те, кто хочет меньше работать, они и в настоящий момент работают мало».

— Если внедрять такую неделю без снижения зарплат, затраты в первую очередь лягут на бизнес. Можно ли не снижать зарплаты, но сократить неделю при помощи внедрения технологий? Но ведь и внедрение технологий тоже будет затратами бизнеса! И еще неизвестно, что дешевле — технологии или «людской» труд. На самом деле, мне кажется, это вообще какая-то шутка, если честно. И в ближайшее время этого не произойдет, — призналась она «Реальному времени».

Доктор экономических наук Ильдар Аблаев, гендиректор АНО «Татарская академия управления инновационной экономикой», считает, что хотя сама идея звучит заманчиво, но, чтобы ее реализовать, необходимо сначала повысить производительность труда на 25—30%:



— Россия в этом смысле занимает последнее место в Европе, у нас всего 26 долларов в час выработка, а у немцев 205 долларов, например. Я считаю, что о внедрении четырехдневки сегодня говорить, мягко говоря, преждевременно. Нам сначала надо поднять организацию труда и производительность труда, — объяснил он в беседе с корреспондентом «Реального времени». — Еще непонятно, конечно, как быть с вузовскими преподавателями? «На грудь» им принимать в пятницу — в субботу отдыхать? Технически внедрять такую реформу будет сложно, потому что по отраслям ситуация сегодня очень разная.

«Как быть мужчинам в квартирах? Три дня спортом заниматься?»

Фанил Габдрахманов, председатель Межрегиональной ассоциации охраны труда, в 1998—2007 годах работавший замминистра труда и занятости РТ, отметил, что подобные практики внедряют очень долго, и тоже вспомнил шестидневку в СССР: тогда пятидневку, вспоминает он, внедряли очень долго. И сегодня подход должен быть очень взвешенным, необходимо будет тщательно изучить, насколько это повлияет на экономику, страну в целом и на каждое предприятие в частности.

— Тут еще такой момент есть. В нашей стране мы все больше строим многоквартирных домов, и три дня — если четырехдневку введут — люди должны как-то в них отдыхать. Если у тебя собственный дом, участок, тогда всегда есть чем заняться в выходные. А как быть мужчинам в квартирах? Три дня спортом заниматься? Не зря у нас зимние каникулы народ просит перенести на майские праздники, там дачный сезон начинается, народ может выходить на природу, — объясняет он.

Комментируя аргументы Медведева об увеличении на рынке труда числа фрилансеров Фанил Габдрахманов обратил внимание на то, что хотя такая категория людей есть, но далеко не все люди трудоспособного возраста могут фрилансерами стать:



— Фрилансеры могут и ночью работать, и днем, и выходные, люди более свободные. А есть люди, которые обычные исполнители. Им надо каждый день на работу выходить, они получают удовольствие от работы в коллективе, людей коллективного труда у нас очень много сегодня.

Председатель Межрегиональной ассоциации охраны труда также рассказал «Реальному времени», что у российских предприятий собственно уже есть опыт 32-часовой рабочей недели: «Сплошь и рядом это, к сожалению, начиная с 1990-х». И занимаясь вопросами охраны труда, сотрудники МАОТ выезжают на такие предприятия, замечая, что от перехода на четырехдневку народ далеко не в восторге.

— Понятно, не совсем корректно сравнивать такие ситуации. Но все же сегодня есть большая категория людей, получающая удовольствие от работы в коллективе. Человека создал труд, он должен трудиться. Если нет труда — начинается обратный процесс, — считает Габдрахманов.