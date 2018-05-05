Габдрахманов Фанил Исхакович
Общая информация
Родился 8 июня 1958 года в с.Сатышево Сабинского района ТАССР.
Образование:
1980 год — Казанский сельскохозяйственный институт им. М.Горького
Трудовая деятельность:
1980 г. — агроном-семеновод колхоза «Марс» Сабинского района ТАССР.
1980 — 1981 гг. — служба в Советской Армии.
1981 — 1984 гг. — главный агроном колхоза им.К. Маркса Сабинского района ТАССР.
1984 — 1985 гг. — инструктор сельскохозяйственного отдела Сабинского райкома КПСС.
1985 — 1987 гг. — заведующий сельскохозяйственным отделом Сабинского райкома КПСС.
1987 — 1990 гг. — ответорганизатор отдела организационно-партийной и кадровой работы Татарского обкома КПСС.
1990 — 1991 гг. — инструктор отдела по работе исполнительных органов Совета Министров ТАССР.
1991 — 1995 гг. — главный референт организационного отдела Аппарата Президента РТ.
1995 — 1998 гг. — начальник отдела по оперативному обеспечению деятельности Кабинета Министров РТ.
1998 — 2007 гг. — заместитель министра труда и занятости РТ.
2007 — 2011 гг. — начальник Управления условий и охраны труда Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.
С 2011 г. — председатель Межрегиональной ассоциации охраны труда.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420094, г. Казань, ул. М.Чуйкова, 15 Б, а/я 66
- Телефон: (843) 520-75-44
- Email: maot.kazan@mail.ru
- Сайт: www.maot16.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018